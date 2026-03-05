Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovecharse de una continuidad de la reacción alcista

Indra, Laboratorios Rovi, CAF y Repsol destacan como valores a vigilar, con estrategias de entrada y órdenes de protección específicas ante posibles retrocesos.

El selectivo español ha recuperado más de la mitad de la caída sufrida el día anterior y busca consolidar la recuperación semanal.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense vuelve a neutralizar las caídas del día previo y mantiene el tipo en base semanal mucho mejor que en los mercados de valores europeos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: El valor se hace con los 62,82 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 60,10 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor si vemos que de cara al cierre de la sesión va a hacerse con los 83,45 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entraremos en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 61,90 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 59,70 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,60 euros en base cierres.