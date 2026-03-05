Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se deja un 1,38% y pierde los 17.300 mientras el gas y el petróleo repuntan

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,38%. El descenso hace retroceder al selectivo hasta los 17.245,2 puntos.



- En la sesión del miércoles el índice español si consiguió ver el verde al término de la misma y se alzó un 2,49%.

- Donald Trump ha vuelto a cargar contra España este jueves en una entrevista al New York Post. "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha señalado el mandatario estadounidense.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada viendo el rojo. Los parqués del Viejo Continente se ponen bastante de acuerdo y los descensos rondan el 1,5%.

- Wall Street agudiza las caídas según va avanzando la sesión. Los descensos superan el 1% y el Dow Jones es el índice que más se deja y pierde un 1,9%.

- En Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 213.000 solicitudes, sin cambios respecto de la cifra anterior, según han revelado los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

- La atención de los mercados sigue centrada en el conflicto en Oriente Medio, que este jueves entra ya en su sexto día y mantiene en vilo al petróleo, al gas y a las bolsas.

- El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha señalado que la guerra puede durar varias semanas y que podría prolongarse “cuatro, seis u ocho semanas”, sin fijar un plazo cerrado porque “depende de cómo evolucione la guerra”.

- Israel y EEUU encadenan nuevas oleadas de bombardeos sobre objetivos militares en Irán y Líbano, mientras Teherán responde con misiles y drones contra Israel y bases de EEUU en la región.

- El conflicto mantiene la tensión en el Golfo, con varios petroleros afectados y el tráfico por Ormuz muy condicionado, lo que sigue presionando al alza al crudo y al gas.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, repunta un 3,6%, hasta los 84,44 dólares por barril. El West Texas estadounidense avanza un 6,13%, hasta los 79,25 dólares.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural sigue con su escalada: suma un 4,26% y alcanza los 50,84 euros por megavatio hora (MWh).

- El euro vuelve a perder terreno frente al dólar y se cambia a 1,158 billetes verdes.

- Entre los activos refugio, el oro cae por debajo de los 5.100 dólares por onza, mientras que la plata también retrocede y se acerca a los 85 dólares.

- En el frente cripto, el bitcoin se acerca a los 73.000 dólares al sumar algo más de un 2%.