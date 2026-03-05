Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se deja un 1,38% y pierde los 17.300 mientras el gas y el petróleo repuntan
El selectivo cae en línea con los retrocesos registrados en los parqués europeos, que rondan el 1,5%.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,38%. El descenso hace retroceder al selectivo hasta los 17.245,2 puntos.
- En la sesión del miércoles el índice español si consiguió ver el verde al término de la misma y se alzó un 2,49%.
- Donald Trump ha vuelto a cargar contra España este jueves en una entrevista al New York Post. "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha señalado el mandatario estadounidense.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada viendo el rojo. Los parqués del Viejo Continente se ponen bastante de acuerdo y los descensos rondan el 1,5%.
- Wall Street agudiza las caídas según va avanzando la sesión. Los descensos superan el 1% y el Dow Jones es el índice que más se deja y pierde un 1,9%.
- En Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 213.000 solicitudes, sin cambios respecto de la cifra anterior, según han revelado los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.
- La atención de los mercados sigue centrada en el conflicto en Oriente Medio, que este jueves entra ya en su sexto día y mantiene en vilo al petróleo, al gas y a las bolsas.
- El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha señalado que la guerra puede durar varias semanas y que podría prolongarse “cuatro, seis u ocho semanas”, sin fijar un plazo cerrado porque “depende de cómo evolucione la guerra”.
- Israel y EEUU encadenan nuevas oleadas de bombardeos sobre objetivos militares en Irán y Líbano, mientras Teherán responde con misiles y drones contra Israel y bases de EEUU en la región.
- El conflicto mantiene la tensión en el Golfo, con varios petroleros afectados y el tráfico por Ormuz muy condicionado, lo que sigue presionando al alza al crudo y al gas.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, repunta un 3,6%, hasta los 84,44 dólares por barril. El West Texas estadounidense avanza un 6,13%, hasta los 79,25 dólares.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural sigue con su escalada: suma un 4,26% y alcanza los 50,84 euros por megavatio hora (MWh).
- El euro vuelve a perder terreno frente al dólar y se cambia a 1,158 billetes verdes.
- Entre los activos refugio, el oro cae por debajo de los 5.100 dólares por onza, mientras que la plata también retrocede y se acerca a los 85 dólares.
- En el frente cripto, el bitcoin se acerca a los 73.000 dólares al sumar algo más de un 2%.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Los tres valores más alcistas son: Grifols (+3,09%), Amadeus (+2,43%) y Solaria (+0,96%).
El podio de perdedores está formado por: ArcelorMittal (-4,84%), Indra (-4,57%) e IAG (-2,82%).
Estos tres valores cotizan en verde dentro del índice Dow Jones
En estos momentos, al mirar el Dow Jones de industriales, pocos valores cotizan en verde, destacando Salesforce con un avance del 4,20%. Le sigue IBM, que sube 1,77%, y Chevron, tercer valor más alcista, con incrementos del 1,38%.
En la parte baja de la tabla tenemos a Walmart cayendo un 4,34%, Merck&Co que cede un 3,85% y Amgen un 3,02% completando el podio de perdedores de la sesión.
Trump acusa a España de ser hostil a la OTAN
El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que España ha sido hostil con la OTAN y advirtió que Estados Unidos no actuará como socio con el país, según recoge el New York Post.
-
El almacenamiento de gas natural en EE. UU. cae más de lo esperado
Los inventarios de gas natural en EE. UU. registraron una caída de 132 BCF, por encima de la previsión de -124 BCF y frente al descenso previo de 52 BCF.
La cifra indica un ajuste más fuerte de lo esperado en las reservas de la temporada.
Aegon espera duplicar su red de agentes en los próximos dos años
Aegon ha puesto en marcha un plan de crecimiento para su canal agencial con el objetivo de duplicar su red de agentes en España en los próximos dos años, reforzando así uno de sus principales canales de distribución en vida, salud y decesos.
Actualmente la aseguradora opera con una amplia red de agentes exclusivos y vinculados en las principales ciudades del país y quiere convertirse en el destino preferente para los profesionales del sector que busquen impulsar su proyecto empresarial en un entorno estable y con visión de largo plazo.
En este contexto, la compañía ha activado una estrategia intensiva de captación de talento, centrada en la incorporación de agentes con experiencia y alto potencial, a los que ofrece una propuesta de valor que califica como diferencial frente al resto del mercado.
El modelo se apoya en un esquema de retribución atractivo, con comisiones muy competitivas y sin límites prefijados más allá de los que marque la propia capacidad de producción del agente.
"La propuesta de valor de Aegon para su red de agentes profesionales no tiene comparación en el mercado. El modelo de retribución es especialmente atractivo, los límites los establece el propio agente, que cuenta además con comisiones muy competitivas", ha afirmado el director del canal agencial de Aegon, Martín Martínez.
Peligran los 17.300 puntos del Ibex 35
Los bajistas están acelerando las ventas y el selectivo español cede ya un 1,05% en los 17.313 puntos.
ArcelorMittal e Indra lideran las caídas que son superiores al 3% ahora mismo.
Atención que ceden los mínimos de la sesión en el Ibex 35
El Ibex 35 pierde un 0,8% y se aproxima a la zona de los 17.350 puntos.
Atención porque la vela diaria que se está formando es una carcasa invertida con connotaciones negativas, señalando presión vendedora en la sesión.
Acerinox y Jeremias lanzan la primera línea de chimeneas de bajas emisiones
Acerinox, compañía especializada en fabricaciones de acero inoxidable y aleaciones, junto con Jeremias, empresa especializada en chimeneas modulares metálicas, han anunciado el lanzamiento de 'Blueline', la primera línea de chimeneas de bajas emisiones del mercado, según han informado este jueves en un comunicado.
La nueva gama 'Blueline' está fabricada con acero inoxidable EcoACX, elaborado por Acerinox, y 100% de energía renovable, 90% de material reciclado y una reducción del 50% en la huella de carbono, estableciendo un "nuevo estándar de sostenibilidad" en la arquitectura moderna.
El dólar sigue fortaleciéndose frente a la moneda única
El euro cotiza con descensos del 0,25% y trata de frenar el impulso bajista iniciado desde los 1,21 dólares.
La atención se centra en si logra recuperar la media móvil de largo plazo, lo que aumentaría las posibilidades de un rebote más sostenido frente al fortalecimiento del dólar en la sesión.
El Ibex 35 se hunde a mínimos del día
El Ibex 35 cede un 0,60% y se aproxima a los mínimos de la sesión, perdiendo todas las ganancias del día. La vela diaria que se está formando apunta a un posible fin del rebote técnico si se confirma el cierre en estos niveles.
Neinor se hace con un 96,8% del capital de Aedas tras concluir su segunda opa
Neinor Homes ha comunicado la finalización con "éxito" del proceso de adquisición de Aedas, tras aumentar su participación hasta el 96,83% una vez concluida la segunda oferta pública Voluntaria (opa) dirigida a los accionistas minoritarios.
Así abre Wall Street
El selectivo español espera la apertura americana en rojo
El Ibex 35 espera la apertura americana más cerca de los mínimos que de los máximos de la sesión, predominando el color rojo.
Destacan las subidas de Grifols y Solaria, que avanzan entre el 4% y el 3,18%. En la parte baja de la tabla se observan caídas significativas en IAG, ArcelorMittal y Banco Santander.
El índice español se deja un 0,21% a esta hora.
El Ibex 35 gira a la baja y entra en negativo
El Ibex 35 pierde un 0,13% tras el goteo bajista iniciado desde los máximos de la sesión.
Pese al giro, la mayoría de valores continúa en positivo, mientras Arcelormittal cae más de un 2% e IAG, Santander y Mapfre registran descensos cercanos al 1%.
El VIX retrocede con fuerza pero se mantiene en zona de volatilidad
El índice de volatilidad VIX cae con intensidad y se aproxima a la barrera del doble dígito, aunque continúa por encima de los 20 puntos. Este nivel mantiene al indicador dentro de una zona de elevada volatilidad en los mercados.
Se diluyen los avances del Ibex 35
Aumentan las renovaciones del subsidio por desempleo en EE. UU.
Las renovaciones de los subsidios por desempleo en EE. UU. alcanzaron 1,868 millones, por encima de los 1,850 millones esperados y frente a los 1,822 millones del dato anterior.
La cifra apunta a un mayor número de personas que continúan recibiendo la prestación.
Los precios de importación en EE. UU. se moderan mientras repuntan las exportaciones
Los precios de importación en EE. UU. subieron un 0,2% en enero, por debajo del 0,3% previsto y en línea con el dato anterior.
En paralelo, los precios de exportación avanzaron un 0,6%, superando el 0,3% esperado y repitiendo el registro previo.
Las peticiones de desempleo en EE. UU. cumplen previsiones