Grifols se juega su rebote y recuperación en la zona crítica de los 10,50 euros

Técnicamente, Grifols debe superar los 10,50 euros para confirmar el rebote y aspirar a cerrar el hueco bajista, con objetivos en 10,85 y 11 euros por acción.

Bernstein Research ha elevado el precio objetivo de Grifols a 20 euros por acción y mantiene su recomendación de sobreponderar.

El consenso de analistas sitúa el precio objetivo de Grifols entre 14,90 y 15,18 euros, con recomendaciones mayoritarias de compra y potencial alcista superior al 40%.

Las acciones de Grifols se encuentran en una zona crítica de los 10,50 euros tras un periodo de alta volatilidad y corrección.

La tensión entre EE. UU. e Irán entra ya en su sexto día sin señales claras de distensión, lo que mantiene la inquietud en los mercados por posibles alteraciones en el suministro procedente de una región clave para las exportaciones mundiales de crudo. La pausa registrada ayer en el avance del petróleo también permitió un rebote en las Bolsas tras las fuertes ventas que siguieron al ataque contra Irán.

Aun así, la incertidumbre sigue siendo muy elevada. El principal temor gira en torno a una posible interrupción del suministro global si se produjera un cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo que permanece bajo la influencia de Irán.

En este contexto, el Ibex 35, que en la sesión anterior recuperó un 2,49%, vuelve a tener margen para intentar un nuevo ataque a la zona de los 17.500 puntos, aunque no se descarta que ese movimiento necesite algo más de tiempo para consolidarse. Entre los valores del selectivo comienza a destacar el comportamiento de las acciones de Grifols.

Durante meses, la atención del mercado sobre Grifols estuvo centrada en su balance, marcado por una deuda elevada, presión financiera y dudas sobre su capacidad para generar caja. Sin embargo, el último ejercicio introduce un cambio relevante, con una mejora clara en la rentabilidad y un flujo de caja libre que empieza a ganar consistencia.

El consenso de analistas sitúa el precio objetivo medio de Grifols (GRLS) a doce meses en un rango aproximado de 14,90 euros a 15,18 euros, según estimaciones recogidas a comienzos de marzo de 2026. La mayoría de las recomendaciones se inclina por “compra”, con un potencial alcista superior al 40% frente a una cotización que ronda actualmente los 10,44 euros.

Además, en la sesión de hoy se ha conocido que Bernstein Research ha elevado el precio objetivo de las acciones de Grifols desde los 15,50 euros hasta los 20 euros por acción, manteniendo una recomendación de sobreponderar.

La gran incógnita para el mercado es determinar si la compañía se encuentra realmente ante un punto de inflexión o si se trata simplemente de un rebote bien gestionado, pero todavía insuficiente para confirmar una recuperación sólida. La mejora del beneficio neto y un BPA de 0,59 euros apoyan el escenario de mejora, aunque el elevado nivel de deuda sigue invitando a la prudencia.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Grifols han desarrollado una intensa fase correctiva de medio plazo iniciada desde los máximos registrados el pasado mes de julio en la zona de los 13,54 euros por acción.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

Ese movimiento bajista llevó al valor a perder más de un 26,5% de su capitalización en pocos meses, hasta alcanzar el entorno de los 9,75 euros durante noviembre, en un periodo especialmente volátil dominado por ventas y apertura de posiciones bajistas.

Tras ese ajuste, el valor inició un proceso de recuperación que le permitió aproximarse al 50% de retroceso de Fibonacci de todo el tramo descendente. Este nivel situaba una zona de resistencia relevante en los 11,70 euros por acción, cota que llegó a rozar a comienzos de 2026.

Sin embargo, la presión vendedora regresó con rapidez, elevando la volatilidad y provocando un nuevo descenso que llevó al precio de nuevo hacia el soporte de los 9,75 euros.

Durante este proceso, el gráfico de Grifols ha dibujado una figura de banderín que recientemente ha sido perforada a la baja, a pesar de que el precio aún se encontraba relativamente alejado de su vértice. No obstante, si se observa la parte inferior de la figura, marcada por mínimos crecientes, se aprecia un intento del valor por recuperar esa estructura técnica.

En la sesión de ayer, los títulos de Grifols reaccionaron con fuerza y comenzaron a dar forma a un rebote técnico desde los mínimos anuales. Para que esa reacción gane consistencia, el valor debería superar la zona de los 10,50 euros por acción. De lograrlo, recuperaría la directriz alcista perdida y aumentaría la probabilidad de cerrar el hueco bajista abierto el pasado viernes, cuyo origen se sitúa en torno a los 10,96 euros.

En este escenario, tomar posiciones en el valor tratando de anticipar el rebote todavía implica cierto riesgo. Lo más prudente sería esperar a un doble cierre diario por encima de los 10,50 euros, señal que permitiría plantear una estrategia de entrada con un primer objetivo en la zona de los 10,85 euros y un segundo en el entorno de los 11 euros por acción.

Si finalmente se dan esas condiciones, el nivel de protección debería situarse por debajo de los 10,28 euros en base a cierres. Este nivel actuaría como referencia para limitar riesgos en caso de que el rebote pierda fuerza.

En cualquier caso, para quienes ya mantengan posiciones en cartera, resulta clave vigilar que el valor no pierda los mínimos del pasado mes de enero. Una ruptura clara por debajo de los 10,22 euros podría abrir la puerta a un nuevo testeo de los mínimos anuales y a descensos adicionales desde los niveles actuales de cotización.