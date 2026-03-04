Dónde invertir en bolsa hoy: valores para defenderse de las caídas

Estos valores se encuentran en un momento técnico clave y cuentan con alta atención de los inversores.

Valores recomendados para protegerse de caídas: Indra, Laboratorios Rovi, CAF y Repsol, con estrategias concretas de entrada y protección ante pérdidas.

El selectivo español sufre una fuerte corrección y peligra el nivel de los 17.000 puntos, afectado también por las intenciones de Trump de cortar relaciones comerciales con España.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre correcciones que le llevan a neutralizar las subidas del lunes y quedamos a la expectativa de ver hacia dónde se mueve a partir de ahora.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se va a hacer de cara al cierre de la sesión con los 62,82 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 60,10 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor si vemos que de cara al cierre de la sesión va a hacerse con los 83,45 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entraremos en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 61,90 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 59,70 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,60 euros en base cierres.