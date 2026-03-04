Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 2,5% en su mejor sesión en casi un año gracias a la tregua del petróleo y el gas

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,49% con la que alcanza los 17.487 puntos. Esta es la major jornada del selectivo en casi un año, desde la recupeación que registró en abril de 2025 con la tregua arancelaria.

- El retroceso de las dos sesiones anteriores ha hecho que el principal selectivo español borre prácticamente todo lo que había ganado en 2026. En la jornada del martes, el índice nacional también perdió los 17.000 enteros, aunque cerró por encima de esta barrera.

- Este miércoles ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que ayer Donald Trump diese la orden de cortar todo el comercio con España porque "es un aliado terrible".

- "Nuestra posición se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'", ha dicho el líder del Ejecutivo en respuesta a las amenazas de Trump. Sánchez también ha anunciado que estudia escenarios y posibles medidas para amortiguar el impacto en hogares, trabajadores y empresas.

- El mandatario estadounidense amenazó a nuestro país después de que el Gobierno español vetara el uso de las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán.

- La Comisión Europea salió en defensa de España tras la nueva amenaza de Trump. Bruselas confía en que Estados Unidos cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirma que defenderá los intereses del bloque.

- Las principales bolsas europeas revierten la sangría. El Dax alemán suma un 1,85%; el Cac 40 francés, un 0,79%; el FTSE 100 británico, un 0,79%, y el FTSE Mib italiano, un 1,87%.

- Wall Street opta por las ganancias: el Dow Jones sube un 0,55%; el S&P 500, un 0,73%, y el Nasdaq Composite, un 1,28%.

- El barril de petróleo Brent —referencia en Europa— frena la escalada: cede un 0,81%, hasta los 80,79 dólares por barril, mientras algunos países suspenden sus exportaciones para proteger sus reservas propias. El crudo se ha revalorizado más de un 15% desde que estalló el conflicto.

- El West Intermediate Texas, de referencia en Estados Unidos, sigue el mismo camino y resta un 0,95%, hasta los 73,8 dólares por barril.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural frena su encarecimiento y cae un 10,79%, hasta los 48,43 euros por megavatio hora (MWh). En el conjunto de las últimas dos sesiones voló un 70%.

- Israel ha intensificado sus ataques contra lanzadores de misiles iraníes y ha amenazado con eliminar a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní.

- Irán ha tomado represalias contra Israel y todos los países del golfo que albergan bases estadounidenses. El Gobierno de Catar informó de un ataque iraní en la madrugada de este martes contra la base aérea militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio.

- El estrecho de Ormuz sigue prácticamente bloqueado y navieras y barcos de mercancías esquivan su paso. Por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado (GNL).

- El euro recupera algo del terreno perdido al cambiarse a 1,164 dólares.

- Entre los activos refugio, el oro revierte la corrección de los últimos días al sumar un 1,29%. La plata también sigue esta senda y se alza un 2,2%.

- En el frente cripto, el bitcoin se dispara un 7,23% y alcanza los 73.148,3 dólares.