Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 2,5% en su mejor sesión en casi un año gracias a la tregua del petróleo y el gas
El índice nacional se queda a las puertas de los 17.500 puntos.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,49% con la que alcanza los 17.487 puntos. Esta es la major jornada del selectivo en casi un año, desde la recupeación que registró en abril de 2025 con la tregua arancelaria.
- El retroceso de las dos sesiones anteriores ha hecho que el principal selectivo español borre prácticamente todo lo que había ganado en 2026. En la jornada del martes, el índice nacional también perdió los 17.000 enteros, aunque cerró por encima de esta barrera.
- Este miércoles ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que ayer Donald Trump diese la orden de cortar todo el comercio con España porque "es un aliado terrible".
- "Nuestra posición se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'", ha dicho el líder del Ejecutivo en respuesta a las amenazas de Trump. Sánchez también ha anunciado que estudia escenarios y posibles medidas para amortiguar el impacto en hogares, trabajadores y empresas.
- El mandatario estadounidense amenazó a nuestro país después de que el Gobierno español vetara el uso de las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán.
- La Comisión Europea salió en defensa de España tras la nueva amenaza de Trump. Bruselas confía en que Estados Unidos cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirma que defenderá los intereses del bloque.
- Las principales bolsas europeas revierten la sangría. El Dax alemán suma un 1,85%; el Cac 40 francés, un 0,79%; el FTSE 100 británico, un 0,79%, y el FTSE Mib italiano, un 1,87%.
- Wall Street opta por las ganancias: el Dow Jones sube un 0,55%; el S&P 500, un 0,73%, y el Nasdaq Composite, un 1,28%.
- El barril de petróleo Brent —referencia en Europa— frena la escalada: cede un 0,81%, hasta los 80,79 dólares por barril, mientras algunos países suspenden sus exportaciones para proteger sus reservas propias. El crudo se ha revalorizado más de un 15% desde que estalló el conflicto.
- El West Intermediate Texas, de referencia en Estados Unidos, sigue el mismo camino y resta un 0,95%, hasta los 73,8 dólares por barril.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural frena su encarecimiento y cae un 10,79%, hasta los 48,43 euros por megavatio hora (MWh). En el conjunto de las últimas dos sesiones voló un 70%.
- Israel ha intensificado sus ataques contra lanzadores de misiles iraníes y ha amenazado con eliminar a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní.
- Irán ha tomado represalias contra Israel y todos los países del golfo que albergan bases estadounidenses. El Gobierno de Catar informó de un ataque iraní en la madrugada de este martes contra la base aérea militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio.
- El estrecho de Ormuz sigue prácticamente bloqueado y navieras y barcos de mercancías esquivan su paso. Por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado (GNL).
- El euro recupera algo del terreno perdido al cambiarse a 1,164 dólares.
- Entre los activos refugio, el oro revierte la corrección de los últimos días al sumar un 1,29%. La plata también sigue esta senda y se alza un 2,2%.
- En el frente cripto, el bitcoin se dispara un 7,23% y alcanza los 73.148,3 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Cuando falta algo menos de media hora para que los índices europeos cierren sus puertas, el selectivo español gana un 2,72% en los 17.528 puntos. Suma 467 puntos desde el cierre anterior.
El podio de ganadores está compuesto por: Acerinox (+5,59%), ArcelorMittal (+5,04%) e Indra (+4,93%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: Repsol (-2,34%), Enagás (-0,58%) y Rovi (-0,18%).
Amazon (+3,38%) lidera subidas en Dow Jones mientras Coca-Cola cae
En estos instantes, y si miramos hacia los valores que componen el Dow Jones, vemos que Amazon lidera las alzas con un avance del 3,38%, seguido por Caterpillar con 2,46% y Goldman Sachs con 1,36%.
Las pérdidas son moderadas, con Coca-Cola bajando 1,68%, Chevron 1,67% y Salesforce 0,95%.
Los inventarios de crudo en EE. UU. suben más de lo esperado
Los inventarios de petróleo crudo de la AIE aumentan 3,475 millones de barriles frente a los 3 millones previstos, mientras que en Cushing suben 1,564 millones frente a 0,881 millones estimados.
Las cifras reflejan un exceso de oferta que podría presionar los precios del crudo en el corto plazo.
-
El Ibex 35 toca los 17.500 puntos en plena fase de recuperación
El índice español acaba de tocar los 17.500 puntos dando forma a la recuperación en forma de mínimos crecientes que está desplegando en diario.
A esta hora, el indice sube un 2,43%.
Las ventas de vehículos en EE. UU. sorprenden al alza en febrero
Las ventas totales de coches en EE. UU. alcanzan 2,68 millones en febrero, superando los 2,60 millones previstos, mientras que las ventas de camiones suben a 13,07 millones frente a 12,22 millones estimados.
Los datos reflejan una demanda sólida en el sector automotriz, impulsando el mercado pese a la volatilidad reciente.
El empleo mejora y los precios repuntan en el ISM servicios
El índice de empleo no manufacturero del ISM sube a 51,8 en febrero desde 50,3, consolidándose en zona expansiva.
En paralelo, el índice de precios repunta a 63,0, aunque queda por debajo de los 68,3 previstos y del 66,6 anterior, señalando presiones inflacionistas aún elevadas en el sector servicios.
-
El ISM no manufacturero sorprende al alza en febrero
El PMI no manufacturero del ISM en EE. UU. sube a 56,1 en febrero, muy por encima de los 53,5 previstos y del 53,8 anterior.
El dato muestra una clara aceleración del sector servicios y refuerza la solidez de la actividad económica, alejando por ahora los temores de enfriamiento.
El Ibex 35 sigue instalado en zona de máximos del día
El principal índice español cotiza por encima de los 17.400 puntos recuperando el soporte de los 17.235 puntos, en un rebote que se ha generado desde el soporte dinámico de su media móvil de 100 sesiones.
El PMI de EE. UU. decepciona y enfría el pulso económico
El PMI de servicios de EE. UU. se sitúa en 51,7 en febrero, por debajo de los 52,3 previstos y del dato anterior. El PMI compuesto de S&P Global baja a 51,9 frente a los 52,3 esperados.
Aunque ambos índices siguen sobre 50 y en expansión, el retroceso apunta a una moderación del ritmo de crecimiento.
Así abre Wall Street
N26 abre su nueva sede en España en el centro de Madrid
El banco online germano N26 ha anunciado la apertura de su nueva sede en España. El espacio de 2.000 metros cuadrados, ubicado en Don Ramón de la Cruz 84, en el madrileño barrio de Salamanca, albergará además el segundo hub europeo de Operaciones de la compañía.
Este movimiento estratégico responde al fuerte crecimiento experimentado por N26 en España en los últimos años, tanto a nivel de negocio como de plantilla.
Con esta apertura, el banco busca consolidar su apuesta por el mercado español y reforzar sus capacidades operativas.
"España es uno de los cuatro mercados clave de la compañía y el segundo que más rápido crece. Con más de un millón de clientes y un equipo de 450 profesionales repartidos entre Madrid y Barcelona, estamos en una inmejorable posición para seguir creciendo y continuar posicionándonos como la principal alternativa a la banca tradicional en nuestro país", según Antón Díez, responsable de N26 para España y Portugal.
Las nuevas oficinas centrales albergarán al creciente equipo de N26 para el mercado español, que incluye las áreas de Dirección General, Estrategia y Operaciones, Marketing, Comunicación, Legal, Cumplimiento Normativo, y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Hasta la fecha, el equipo español de N26 operaba desde sus oficinas ubicadas en el paseo de la Castellana de Madrid.
-
-
Catar tardaría al menos un mes en recuperar toda su capacidad de gas
Catar necesitaría unas dos semanas para reactivar la licuefacción de gas tras un cierre total, según estimaciones iniciales citadas por fuentes.
Una vez reiniciado el proceso, harían falta al menos otras dos semanas para alcanzar la plena capacidad, lo que podría tensionar el mercado energético en caso de interrupción prolongada.
-
Se recupera una parte importante de la caída de ayer
El Ibex 35 avanza un 2,24% hasta los 17.444 puntos y se mantiene en plena zona de máximos de la sesión.
Salvo Repsol y Enagás, el resto de valores cotizan en positivo, con varios títulos registrando subidas destacadas que refuerzan el impulso alcista del selectivo.
Miran apuesta por seguir bajando tipos con recortes de 25 puntos básicos
-
Atención a este dato sobre el conflicto de EE. UU con Irán
El The New York Times informa de que Irán habría trasladado una oferta “secreta”, a través de la agencia de inteligencia de un país extranjero, para poner fin a la guerra con EE. UU.
La noticia ha provocado un fuerte salto de los futuros en el premercado, elevando la tensión geopolítica en los mercados.
El PIB de Canadá modera su crecimiento en el cuarto trimestre
El PIB trimestral de Canadá cae un 0,1% en el cuarto trimestre, en línea con las previsiones pero lejos del 1,1% registrado previamente.
La cifra muestra una desaceleración de la actividad económica en el cierre del año, mostrando un enfriamiento respecto a trimestres anteriores.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Micron: +2,60% en 389,55 dólares.
Nvidia. +1,11% en 182,04 dólares.
Tesla: +1,73% en 399,21 dólares.
Microsoft: +0,23% en 404,86 dólares.
T-Mobile US: +0,00% en 218,53 dólares.
Palantir: +1,33% en 149,23 dólares.
AMD: +1,26% en 193,40 dólares.
Alphabet A: -0,08% en 303,33 dólares.
Amazon.com: +0,46% en 209,71 dólares.
UnitedHealth: -0,14% en 288,80 dólares.
El empleo privado en EE. UU. sorprende al alza
Ya tenemos encima de la mesa uno de los datos macro importantes de la jornada. El cambio del empleo no agrícola ADP en EE. UU. se sitúa en 63.000 en febrero, por encima de los 50.000 previstos y frente a los 11.000 del mes anterior.
El dato refleja un repunte en la creación de empleo privado, reforzando las expectativas sobre la resiliencia del mercado laboral estadounidense.