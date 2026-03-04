IAG convertirá el castigo en oportunidad si logra sostener la zona crítica de los 4,19 euros

Analistas de JP Morgan mantienen una recomendación de sobreponderar IAG, con un precio objetivo de 6 euros por acción.

La caída ha llevado a IAG hasta la zona crítica de los 4,19 euros, considerada un soporte relevante según análisis técnico.

La acción de IAG ha perdido casi un 20% en tres sesiones debido al conflicto entre EE. UU. e Irán y al alza del precio del petróleo.

La aversión al riesgo por el conflicto entre EE. UU. e Irán y el aumento de los precios de la energía han desatado una oleada de ventas en los mercados bursátiles. Los inversores se muestran preocupados por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Ibex 35, que cayó en la víspera un 4,57% y perdió 80.800 millones de capitalización bursátil, buscará frenar el deterioro experimentado desde máximos históricos. Examinando los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de IAG, que se sitúan en la parte alta de la tabla.

Las acciones de IAG han sufrido durante las últimas jornadas por las dudas que ha suscitado entre los inversores el ataque de Estados Unidos sobre Irán durante el pasado fin de semana. Las implicaciones para el sector pueden ser muy importantes y de ahí las fuertes caídas que están experimentando.

Además, la fuerte subida del precio del petróleo también ha constituido un impacto negativo sobre la aerolínea, que utiliza esta materia prima como combustible en sus aviones. Los sectores de aerolíneas, viajes y consumo discrecional enfrentan presión sobre los márgenes debido al aumento de los costes del combustible y a una demanda más débil.

Solamente en las tres últimas sesiones, los títulos de IAG han perdido casi un 20% de capitalización bursátil, una caída que se originó tras alcanzar máximos históricos el pasado viernes en los 5,30 euros por acción.

No obstante, los inversores de más largo plazo podrían encontrar una buena oportunidad de entrada en IAG tras este castigo. En este sentido, los analistas del banco estadounidense JP Morgan mantienen su calificación de sobreponderar, con un precio objetivo de 6 euros por acción, lo que se traduce en un potencial alcista de más del 30% frente a su cotización actual.

Técnicamente, IAG ha desarrollado una estructura de mínimos y máximos crecientes iniciada en abril de 2025 cerca de la zona de los 2,40 euros. Este movimiento estuvo acompañado por su directriz alcista o zona de soporte creciente, así como por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, que logró superar y sobre las que consiguió situarse durante los primeros compases de 2026.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas cuatro sesiones, hemos asistido a un fuerte correctivo en los títulos de la aerolínea, que se han llevado por delante la directriz alcista de medio y largo plazo, provocando un cambio de tendencia principal y un grave deterioro del gráfico técnico. De esta forma, también se perdió el soporte de los 4,82 y, posteriormente, el de los 4,60 euros por acción.

Si trazamos los correspondientes niveles de retorno proporcional de Fibonacci a todo el último gran tramo alcista comentado, con el fin de buscar zonas de soporte relevantes, observamos que los mínimos de ayer coinciden exactamente con la zona de los 4,19 euros, que corresponde al 38,20% de retroceso. Es decir, IAG ha apoyado en un soporte horizontal relevante desde el cual trata de iniciar un rebote técnico.

El único obstáculo que presentan los títulos de IAG en estos momentos es la presencia de la media móvil de largo plazo, que pasa exactamente por los 4,44 euros y que podría constituir un impedimento para la continuidad del rebote.

Teniendo en cuenta que los niveles de sobreventa son ya muy elevados, IAG reúne los elementos necesarios para intentar un rebote técnico con ciertas garantías.

Mientras IAG se mantenga por encima del cierre de la sesión de ayer, es decir, por encima de los 4,25 euros, podría plantearse la toma de una pequeña posición alcista buscando un primer objetivo en la media móvil de largo plazo situada en los 4,44 euros.

Todo ello, siempre que el pulmón financiero lo permita y limitando el riesgo a una posición que no exceda de un tercio de lo destinado habitualmente a un valor de estas características. El nivel de protección se situaría por debajo de la zona de los 4,18 euros en base cierres.

Para una entrada con miras al medio plazo y una estrategia más sosegada, IAG ofrecerá una señal clara de compra si supera la zona de los 4,45 euros en niveles de cierre. En ese caso, podría trazarse una estrategia alcista con un primer objetivo en los 4,62 euros y un segundo en los 4,69 euros por acción.

Así, con la caída actual, IAG podría constituir una oportunidad de compra con el único objetivo de buscar una reacción alcista por sobreventa.