La rentabilidad de las letras del Tesoro a doce meses crece hasta el 2,13%, un nivel no visto desde hace un año

Las necesidades de financiación nuevas del Tesoro para 2026 se estiman en 55.000 millones de euros, igual que en 2025.

El próximo jueves se prevé emitir entre 4.750 y 6.250 millones de euros en bonos y obligaciones a medio y largo plazo.

El Tesoro ha colocado 5.934,5 millones de euros en letras a seis y doce meses, con una demanda total de casi 11.000 millones.

La rentabilidad marginal de las letras del Tesoro a doce meses sube al 2,137%, su nivel más alto desde marzo de 2025.

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.934,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses. El organismo ha elevado la rentabilidad marginal de ambos títulos hasta superar el 2%, según el Banco de España.

La demanda para esta primera subasta de marzo ha sido de 10.990 millones de euros, que no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados, según el organismo público dependiente del Ministerio de Economía.

Para las letras a doce meses, la rentabilidad ha crecido hasta el 2,137% desde el 2,039% de la última emisión. Se trata del interés marginal más elevado desde marzo de 2025, cuando alcanzó el 2,189%.

En la subasta de letras a un año, el Tesoro ha adjudicado 4.227,343 millones de euros, por debajo de las peticiones de más de 7.192 millones.

Para las letras a seis meses, el interés marginal se ha colocado en el 2,077%, el más elevado desde abril de 2025, cuando se fijó en el 2,119%. En la última subasta de este tipo de papel la rentabilidad se situó en el 1,985%.

Para la subasta en letras a medio año, el Tesoro ha colocado 1.707,18 millones de euros frente a una demanda de 3.797,45 millones de euros.

El Tesoro prevé colocar en los mercados el próximo jueves entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros en cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo.

Bonos y obligaciones, el jueves

En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,346% para los bonos del Estado a 3 años y en el 2,910% para las obligaciones del Estado a 7 años.

Para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, el interés está en el 1,517% y en el 3,678% para las obligaciones del Estado a 15 años.

El Tesoro ya lleva emitidos 29.787 millones de euros a medio y largo plazo, el 16,8% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2026.

Necesidades financiación

La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,83 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en 2,318%.

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

Según el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esta deuda incluye bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

Mientras tanto, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Para letras del Tesoro se prevén 108.758 millones de euros, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.