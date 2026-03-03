Naturgy se la juega en el soporte decisivo de los 25,01 euros tras la salida de GIP

Se recomienda no mantener posiciones si Naturgy cierra por debajo de 24,90 euros y se plantea una posible entrada en torno a los 25,20 euros buscando un rebote técnico.

El valor ha experimentado fuerte volatilidad y caídas, intensificadas por la tensión en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

La operación de venta, coordinada por JP Morgan y Goldman Sachs, se realizó a 25,20 euros por acción, con un descuento del 5,6% respecto al cierre anterior.

Naturgy pone a prueba el soporte clave de los 25,01 euros tras la venta del 11,4% de su capital por parte de GIP, propiedad de BlackRock.

El aumento de la tensión en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, corredor estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del consumo mundial de crudo, intensifican las caídas en las Bolsas tras el fuerte retroceso de la jornada anterior.

El Ibex 35, que ayer se dejó un 2,62%, intentará frenar el deterioro técnico y defender la media móvil de medio plazo situada en los 17.756 puntos, un nivel clave para evitar un mayor ajuste.

Entre los valores de su composición, destaca en la parte baja, las acciones de Naturgy tras la colocación acelerada de un paquete relevante de acciones. Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, ha vendido el 11,4% del capital mediante una operación dirigida a inversores cualificados, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El fondo ha traspasado 110.753.554 títulos ordinarios de la energética a un precio unitario de 25,20 euros, lo que implica un descuento del 5,6% respecto a los 26,70 euros en los que Naturgy concluyó la sesión anterior. La colocación ha estado dirigida por JP Morgan y Goldman Sachs International como coordinadores globales.

Tras completarse la operación, el vendedor —GIP III Canary 1 S.à r.l.— dejará de contar con participación en el capital de Naturgy, cerrando de este modo su etapa como accionista. Esta venta acelerada es la que ha provocado una fuerte caída en el precio de las acciones en la jornada de hoy, donde la cotización se ha dirigido rápidamente hacia el precio de colocación.

Desde el punto de vista técnico y tomando como referencia los mínimos alcanzados durante el ejercicio 2024, cerca de la zona de los 17 euros por acción, y los máximos intradiarios del pasado mes de noviembre en la zona de los 27,74 euros, se observa una clara pauta de mínimos y máximos crecientes. Se trata de una tendencia alcista que estuvo vigente hasta ese mes de noviembre, cuando se alcanzaron esos máximos históricos.

A partir de ese momento, ya en el medio plazo, se aprecia un notable aumento de la volatilidad que dio paso a un fuerte movimiento correctivo. El precio de las acciones cedió hasta la zona de los 24,30 euros en menos de un mes, perdiendo así más del 12% de su capitalización bursátil en muy poco tiempo.

Evolución de las acciones de Naturgy Eduardo Bolinches TradingView

Tras alcanzar el nivel crítico de los 24,40 euros, los alcistas reaccionaron y se cerró el hueco bajista generado desde la zona de los 26,16 euros. Sin embargo, Naturgy no logró construir una nueva secuencia alcista, ya que su cotización se frenó cerca de los 26,80 euros en dos ocasiones consecutivas, ante la falta de entrada de dinero que permitiera una mejora significativa de su estructura técnica.

En el corto plazo, durante las dos últimas semanas el valor ha estado luchando por superar el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo. Este objetivo se consiguió en las últimas jornadas, aunque con notables dificultades.

Ese aumento de la volatilidad que dejó en la sesión de ayer una vela alcista prometedora ha dado paso hoy a la apertura de un importante hueco a la baja. En estos momentos, Naturgy tantea y pone a prueba uno de los soportes técnicos más relevantes de corto plazo, situado en los 25,01 euros por acción.

Este soporte horizontal coincide con el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci correspondiente al último gran tramo alcista, iniciado en la zona de los 22,27 euros y culminado en los 27,75 euros. Se trata, por tanto, de un nivel clave que el valor debe respetar si no se quiere asistir a un mayor retroceso.

Teniendo en cuenta este escenario técnico y la importante caída acumulada por los índices europeos, especialmente el Ibex 35, es probable que desde estos niveles se intente iniciar un rebote técnico. Los niveles de sobrecompra se han aliviado de forma significativa y el valor podría propiciar algún tipo de reacción en esta zona.

Si ya se mantienen títulos de Naturgy en cartera, no debería permitirse en ningún caso un cierre diario por debajo de los 24,90 euros por acción, ya que en ese supuesto la caída podría extenderse hacia niveles sensiblemente inferiores. De producirse ese escenario, sería aconsejable plantear el cierre de la posición.

En cambio, si no se tienen títulos en cartera y considerando que es probable que la renta variable europea experimente algún rebote técnico en breve, en niveles cercanos a los 25,20 euros podría iniciarse la compra de un primer paquete accionarial, equivalente como máximo a un tercio del capital previsto para este tipo de valor.

La estrategia pasaría por aprovechar un posible rebote por sobreventa que busque, al menos parcialmente, el cierre del hueco bajista generado hoy. El primer objetivo alcista se sitúa en los 25,66 euros por acción y el segundo en los 25,94 euros, nivel por el que transita su media móvil de largo plazo y que permitiría cerrar casi por completo el hueco. La orden de protección pasaría por no perder la zona de los 24,80 euros en base cierres.