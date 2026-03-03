Dónde invertir en bolsa hoy: valores para defenderse de las caídas

Se destacan valores como Sacyr, Endesa, Técnicas Reunidas y Repsol por su buen comportamiento y momento técnico relevante, recomendando puntos de entrada y protección.

En el mercado estadounidense, solo el Dow Jones cerró en negativo, mientras que los futuros apuntan a recogida de beneficios.

El selectivo español sufre una corrección que le hace perder los 18.000 puntos, aunque se mantiene por encima de la media móvil de medio plazo.

El selectivo español encaja una importante corrección que le cuesta los 18.000 puntos aunque logra mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.757 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logró cerrar en positivo con la excepción del Dow Jones aunque hoy vienen los futuros con una recogida de beneficios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Sacyr: El valor confirma la ruptura de los 4,45 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,38 euros en base cierres.

2) Endesa: El valor rompe con contundencia sus recientes máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección en los 34,19 euros en base cierres.

3) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos, por lo que vamos a entrar si vemos otro cierre por encima de los 36 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 34,16 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,30 euros en base cierres.