Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-4,57%) retiene los 17.000 puntos pero borra la subida acumulada en 2026

- El ministro de Energía de Tailandia, Auttapol Rerkpiboon, ha ordenado la suspensión inmediata de las exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo para proteger las reservas de petróleo del país ante la crisis en Irán.

- En India, las empresas de gas han reducido los suministros a las compañías en previsión de un suministro más ajustado desde Medio Oriente después de que Qatar detuviera la producción

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 4,57% y retrocede hasta los 17.062,4 puntos. Con este descenso, el selectivo borra toda la subida que había acumulado en 2026, aunque logra retener los 17.000 enteros, barrera que ha perdido en algunos momentos de la sesión.

- Todos los valores del selectivo ven el rojo a excepción de Repsol. La compañía avanza un 3,29%.

- En el lado contrario de la tabla: Acciona (-11,77%), Solaria(-10,46%) y Acerinox (-9,46%). Son las grandes castigadas por el conflicto en Irán.

- En el tercer día de conflicto en Oriente Medio, las principales bolsas europeas también cierran el día en rojo. El Dax alemán cae más de un 3,5%; el Cac 40 francés, un 3,4%; el FTSE 100 británico, un 3,8%, y el FTSE Mib italiano, un 3,8%.

- Wall Street sigue la sesión en negativo, aunque amortigua las caídas. El Nasdaq cede un 0,9%, el S&P 500 cae un 0,8% y el Dow Jones retrocede un 0,7%.

- Arabia Saudí confirma un ataque con drones contra la embajada de EEUU en Riad, con un pequeño incendio y daños materiales pero sin víctimas.

- La Guardia Revolucionaria iraní lanza su decimotercera oleada de ataques contra bases de EEUU en la región (Kuwait, EAU) y contra Israel; Catar intercepta misiles e Israel detecta lanzamientos desde Irán.

- Israel bombardea de nuevo Teherán, incluyendo instalaciones de la televisión estatal IRIB, y lanza otra oleada de ataques contra el sur de Beirut para golpear cuarteles y depósitos de armas de Hizbulá.

- Un general de la Guardia Revolucionaria amenaza con no dejar pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y con prender fuego a cualquier barco que intente cruzarlo, tras el ataque con drones al petrolero ‘Athens Nova’, aliado de EEUU.

- El barril de Brent —referencia en Europa— sube un 7%, hasta los 83,57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanza un 7,4%, hasta los 76,5 dólares.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural se dispara un 21%, hasta superar los 53,8 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025.

- El par EURUSD continúa con su goteo a la baja y se coloca en niveles no vistos desde el 20 de enero mientras pelea por no perder su media móvil de largo plazo.

- Entre los activos refugio, el oro pierde los 5.300 dólares tras su fracaso ayer a la hora de marcar nuevos máximos históricos en base cierres. La plata también se hunde más de un 6%.

- En el frente cripto, el bitcoin cede parte de las subidas de ayer tras no poder hacerse con la resistencia de los 70.000 dólares.