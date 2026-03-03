Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-4,57%) retiene los 17.000 puntos pero borra la subida acumulada en 2026
Las caídas de las bolsas europeas han superado el 3% y en Wall Street las pérdidas se reducen por debajo del 1%.
LAS CLAVES
- 17:47 Así cierra el Ibex 35
- 15:54 El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos
- 15:37 Así abre Wall Street
- 11:01 La inflación en la eurozona supera las previsiones y sube la tensión en los mercados
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Naturgy
- 09:57 El Ibex 35 borra la ganancia del año
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:53 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:34 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:48 Claves para la sesión de hoy
- El ministro de Energía de Tailandia, Auttapol Rerkpiboon, ha ordenado la suspensión inmediata de las exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo para proteger las reservas de petróleo del país ante la crisis en Irán.
- En India, las empresas de gas han reducido los suministros a las compañías en previsión de un suministro más ajustado desde Medio Oriente después de que Qatar detuviera la producción
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 4,57% y retrocede hasta los 17.062,4 puntos. Con este descenso, el selectivo borra toda la subida que había acumulado en 2026, aunque logra retener los 17.000 enteros, barrera que ha perdido en algunos momentos de la sesión.
- Todos los valores del selectivo ven el rojo a excepción de Repsol. La compañía avanza un 3,29%.
- En el lado contrario de la tabla: Acciona (-11,77%), Solaria(-10,46%) y Acerinox (-9,46%). Son las grandes castigadas por el conflicto en Irán.
- En el tercer día de conflicto en Oriente Medio, las principales bolsas europeas también cierran el día en rojo. El Dax alemán cae más de un 3,5%; el Cac 40 francés, un 3,4%; el FTSE 100 británico, un 3,8%, y el FTSE Mib italiano, un 3,8%.
- Wall Street sigue la sesión en negativo, aunque amortigua las caídas. El Nasdaq cede un 0,9%, el S&P 500 cae un 0,8% y el Dow Jones retrocede un 0,7%.
- Arabia Saudí confirma un ataque con drones contra la embajada de EEUU en Riad, con un pequeño incendio y daños materiales pero sin víctimas.
- La Guardia Revolucionaria iraní lanza su decimotercera oleada de ataques contra bases de EEUU en la región (Kuwait, EAU) y contra Israel; Catar intercepta misiles e Israel detecta lanzamientos desde Irán.
- Israel bombardea de nuevo Teherán, incluyendo instalaciones de la televisión estatal IRIB, y lanza otra oleada de ataques contra el sur de Beirut para golpear cuarteles y depósitos de armas de Hizbulá.
- Un general de la Guardia Revolucionaria amenaza con no dejar pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y con prender fuego a cualquier barco que intente cruzarlo, tras el ataque con drones al petrolero ‘Athens Nova’, aliado de EEUU.
- El barril de Brent —referencia en Europa— sube un 7%, hasta los 83,57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanza un 7,4%, hasta los 76,5 dólares.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural se dispara un 21%, hasta superar los 53,8 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025.
- El par EURUSD continúa con su goteo a la baja y se coloca en niveles no vistos desde el 20 de enero mientras pelea por no perder su media móvil de largo plazo.
- Entre los activos refugio, el oro pierde los 5.300 dólares tras su fracaso ayer a la hora de marcar nuevos máximos históricos en base cierres. La plata también se hunde más de un 6%.
- En el frente cripto, el bitcoin cede parte de las subidas de ayer tras no poder hacerse con la resistencia de los 70.000 dólares.
-
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de números rojos generalizados en el Ibex 35, que sufrió el envite de los bajistas desde la apertura, con un hueco a la baja que llevó al índice a marcar un mínimo en 16.904 puntos y un máximo intradía en 17.621 puntos.
La volatilidad fue elevada y la presión vendedora dominó prácticamente toda la jornada, aunque en la última hora se produjo un rebote interesante desde la zona de mínimos que permitió alejar al selectivo español de ese nivel.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 4,29% en los 17.110 puntos.
El único valor alcista es Repsol que suma un 3,21%. Le siguen Fluidra (-2,10%) y Amadeus (-2,16%).
Las mayores caídas son, en estos momentos, para: Solaria (-11,26%), Acciona (-10,80%) y Acerinox (-8,56%).
-
El selectivo español se aleja de mínimos intradía
Atención que la remontada desde mínimos intradía está tomando forma y el Ibex 35 reduce la caída al 4,42% acercándose a la zona de los 17.100 puntos.
-
El selectivo español recupera los 17.000 puntos
Se ha producido un envite alcista que ha llevado, en estos instantes, al selectivo español por encima de los 17.000 puntos. Vamos a ver si de cara al cierre logra mantenerlos.
-
Pocos valores del S&P 500 se salvan hoy
A continuación pueden ver la tabla de cotización de los valores que componen el índice S&P 500. El color rojo domina de forma indiscutible.
-
Interesante reacción tras acercarse a los 16.900 puntos
El selectivo español ha protagonizado una interesante reacción al acercarse a la cota de los 16.900 puntos.
No ha sido mucho si tenemos en cuenta la caída acumulada, pero en un entorno así, 80 puntos de recuperación se agradecen.
-
El euro acelera la caída y la presión a la baja se intensifica
El euro pierde un 1% frente al dólar y se aleja de los 1,16 dólares, buscando apoyo en la zona de 1,15 tras una presión bajista constante que se extiende en paralelo a las caídas en índices, petróleo, oro, plata y bitcóin, en un entorno de clara aversión al riesgo.
-
Wall Street amplía las caídas
Mucha atención, porque los índices de Wall Street siguen deteriorándose durante la sesión y el Nasdaq 100 ya tantea el soporte horizontal que en las últimas semanas permitió rebotes relevantes, en la zona de los 24.510 puntos.
Con todo, el Dow Jones Industriales, el Nasdaq 100 y el S&P 500 registran descensos en el entorno del 2,60% de media, en un claro agravamiento de la presión vendedora.
-
A por los 16.900 del Ibex 35 (-5,27%)
Se acelera la caída en el Ibex 35 que ya es del 5,27% marcando nuevos mínimos de la sesión y acercándose a la zona de los 16.900 puntos.
Los alcistas pierden la batalla por mantener los 17.000 puntos, al menos por el momento.
-
Williams anticipa que la IA transformará la economía sin destruir empleo
-
Solaria y Acerinox ya ceden por encima del doble dígito
Solaria y Acerinox se sitúan a la cola del Ibex 35 con caídas superiores al doble dígito. Le siguen Acciona y ArcelorMittal que ceden por encima de 9 y 8 puntos porcentuales respectivamente.
La caída está siendo muy intensa.
-
El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos
Tras la apertura de Wall Street, el índice español vuelve a sentir la presión a la baja y pierde los 17.000 puntos como nivel psicológico importante.
La caída aumenta al 5,22%.
-
La renta variable americana ya pierde más del 2%
Tras las dudas niniciales, los índices americanos se acercan al 2% de caída. El Dow Jones de industriales pierde un 2,16%, mientras que el Nasdaq 100 la caída es del 2,00% y el S&P 500 cede un 1,98% a esta hora.
-
Así abre Wall Street
-
Interesante pelea por no perder los 17.000 puntos
El selectivo español lucha por no volver a cotizar por debajo de los 17.000 puntos tras haber marcado nuevos mínimos intradiarios antes de la apertura de Wall Street.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de mínimos de la sesión
No hay tregua en el Ibex 35, que vuelve a sentir la presión bajista y encara los mínimos de la sesión a pocos minutos de la apertura en Wall Street. El índice tantea de nuevo la zona psicológica de los 17.000 puntos, con una caída de 878 puntos, un 4,90%, desde el cierre anterior.
Solo un valor cotiza en positivo, Repsol, con un avance del 1,27%, mientras las pérdidas superan el doble dígito en Solaria, que se deja un 11,26%, seguida de Acerinox, con un 8,82%, e IAG, que cae un 8,03%, en un mercado claramente dominado por las ventas.
-
El mercado comienza a descontar una guerra más larga
Los mercados bursátiles mundiales registran las mayores caídas en meses mientras los precios del petróleo Brent suben por encima de los 85 dólares por barril y Trump dice que Estados Unidos puede luchar "eternamente".
1. Corea del Sur: -8%
2. Japón: -6%
3. Sudáfrica: -6%
4. Alemania: -5%
5. España: -5%
6. Italia: -4%
7. Reino Unido: -4%
8. Francia: -3%
9. Nasdaq 100: -2%
10. China: -2%
El mercado está empezando a descontar en los precios una guerra más larga.
-
Última hora: EE. UU. alerta de un ataque inminente en Dahrán
-
Atención al futuro del Dow Jones que pierde más de 800 puntos