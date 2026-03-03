Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El conflicto en Irán sacude los mercados: las bolsas caen un 2%, el gas se dispara un 40% y el petróleo avanza un 7%

- El Ibex 35 encaja una importante corrección que le cuesta los 18.000 puntos aunque logra mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.757 puntos.

- El petróleo Brent, la referencia en Europa, continúa muy cerca de la zona de los 80 dólares aunque ha llegado, al igual que ayer, a colocarse por encima de dicho nivel.

- El par EURUSD continúa con su goteo a la baja y se coloca en niveles no vistos desde el 20 de enero mientras pelea por no perder su media móvil de largo plazo.

- Entre los activos refugio, el oro se mantiene por encima de los 5.300 dólares tras su fracaso ayer a la hora de marcar nuevos máximos históricos en base cierres.

- En el frente cripto, el bitcoin cede parte de las subidas de ayer tras no poder hacerse con la resistencia de los 70.000 dólares.