El conflicto en Oriente Medio da otro golpe a los mercados: el gas se dispara un 22% y las bolsas caen casi un 3%

Donald Trump advirtió que la ofensiva podría durar varias semanas, mientras analistas consideran poco probable un conflicto prolongado debido a los riesgos para ambas partes.

Los ataques con drones y misiles han intensificado la tensión, afectando a infraestructuras diplomáticas y energéticas en la región.

El precio del gas natural en Europa se disparó un 21,7% y el del petróleo Brent subió un 4,53%, tras amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio ha provocado una fuerte caída en las bolsas, con descensos cercanos al 3% en los principales índices europeos y asiáticos.

Las bolsas vuelven a cotizar bajo la presión de la guerra en Oriente Medio. Los descensos rozaban el 3% mientras el petróleo y, especialmente, el gas volvían a dispararse tras las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz y los últimos ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El barril de Brent —referencia en Europa— subía un 4,53%, hasta los 81,26 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 4,58%, hasta los 74,49 dólares.

El mercado reaccionaba al aviso de la Guardia Revolucionaria iraní, que amenazó con atacar cualquier barco que cruzara el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La tensión geopolítica se intensificaba tras el ataque iraní confirmado contra un petrolero presuntamente vinculado a Estados Unidos, el Athens Nova, que navegaba bajo bandera de Honduras.

En represalia por los bombardeos de Israel y Washington sobre territorio iraní, Teherán aseguraba haber cerrado el tránsito por el estrecho, alimentando el temor a una interrupción del suministro global de crudo.

El conflicto arrastraba también al alza los precios del gas. En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural se disparaba un 21,7%, hasta superar los 54,155 euros por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025.

En la sesión previa llegó a repuntar más de un 50% y cerró con una subida del 40,81%.

En el mercado estadounidense, los futuros del gas avanzaban cerca de un 3%.

Con la atención puesta en las materias primas energéticas, las principales bolsas europeas volvían a sufrir descensos, en igual o mayor proporción que en la víspera.

El Dax alemán caía un 2,73%; el Cac 40 francés, un 1,92%; el FTSE 100 británico, un 1,79%, y el FTSE Mib italiano, un 3,07%. El Euro Stoxx 50 cedía un 2,8% y el Stoxx 600, un 2,01%.

El Ibex 35 caía un 2,8%, hasta los 17.379,13 puntos. Con todos los valores en negativo, los mayores descensos eran los de Naturgy (-7,68%), Acciona (-6,21%) y ACS (-4,97%).

Los futuros anticipan caídas en torno al 1% en Wall Street, y antes de que comenzase la jornada en la Bolsa de Nueva York el Dow Jones perdía un 1,58%; el S&P 500, un 1,57%, y el Nasdaq 100, un 1,95%.

Drones y bombas

En la tercera noche de la guerra entre Irán y sus aliados frente a Estados Unidos e Israel, el conflicto escaló con un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad y nuevos bombardeos en Beirut y Teherán.

Arabia Saudí confirmó que dos drones impactaron en la sede diplomática, causando un pequeño incendio y daños materiales menores, sin víctimas.

El incidente se produce después de que Washington instara a sus ciudadanos a abandonar de inmediato catorce países y territorios de Oriente Medio ante el aumento del riesgo de represalias.

​El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió una respuesta “pronto”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir”.

​Durante la madrugada, Israel intensificó también sus ataques sobre Beirut, centrados en el sur de la capital —bastión del grupo chií Hizbulá—, donde medios locales reportaron una serie de explosiones, en la segunda ofensiva consecutiva contra la ciudad en apenas 24 horas.

​La Guardia Revolucionaria iraní anunció además una nueva ola de lanzamientos de misiles contra bases estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Israel; Catar aseguró haber interceptado dos proyectiles y el ejército israelí afirmó haber detectado misiles disparados directamente desde territorio iraní.

En este contexto, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha desplomado un 3,06%. Es su mayor caída desde el comienzo del año.

En China, el CSI 300 caía un 1,54% y el Shanghai Composite, un 1,43%, mientras que en Hong Kong el Hang Seng se dejaba un 1,16%. El Kospi de la Bolsa de Corea del Sur se hundía un 7,24%.

"Cuatro o cinco semanas"

Donald Trump ha insistido en que la ofensiva contra Irán podría prolongarse “cuatro o cinco semanas” o incluso más, y ha recalcado que Estados Unidos tiene capacidad para mantener la campaña durante más tiempo si fuera necesario.

Los analistas de Link Securities consideran que ese mensaje sobre la duración del conflicto tiene también una lectura política y estratégica para los mercados: ven poco probable un choque tan prolongado, ya que ni a Washington ni a Teherán les interesa estirar la guerra.

Para Estados Unidos, subrayan, el riesgo está en el impacto que un repunte sostenido de los precios de la gasolina puede tener sobre la popularidad del presidente y de su partido, mientras que para un régimen iraní muy debilitado resultaría más atractivo explorar algún tipo de acuerdo que le permita una salida “más o menos honrosa”.

En este escenario, los expertos ven además difícil que prospere en el corto plazo el objetivo de cambio de régimen en Teherán que Trump ha llegado a insinuar, tanto por la capacidad del aparato de seguridad iraní como por los elevados costes que tendría una estrategia abiertamente orientada a ese fin.

El dólar mantenía su fortaleza. El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a las principales monedas mundiales, repuntando un 0,28%, hasta los 98,84 puntos.

El euro, a su vez, cedía un 0,33%, hasta los 1,165 dólares.

El oro se congelaba en los 5.324,91 dólares por onza y la plata cedía un 2,6%, hasta los 80 dólares.

El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, avanzaba un 3,32%, hasta los 68.145,2 dólares, mientras