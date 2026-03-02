Dónde invertir en bolsa hoy: valores para defenderse de las caídas

Se aconseja entrar en estos valores con órdenes de protección para limitar riesgos ante nuevas caídas.

El selectivo español pierde los 18.500 puntos en un contexto de tensión por el conflicto en Irán.

El selectivo español dejó escapar los 18.500 puntos y ahora comenzará el mes de marzo con la guerra de Irán activa y escalando.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió una corrección adelantando una activación del conflicto en Irán y ahora toca ver si va a seguir corrigiendo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Sacyr: El valor confirma la ruptura de los 4,45 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,38 euros en base cierres.

2) Endesa: El valor rompe con contundencia sus recientes máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección en los 34,19 euros en base cierres.

3) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos, por lo que vamos a entrar si vemos otro cierre por encima de los 36 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 34,16 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,62 euros en base cierres.