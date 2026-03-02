Indra conquista nuevos máximos históricos al calor de la tensión geopolítica

Los mercados encaran una jornada muy complicada tras la ofensiva lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán este fin de semana. La amenaza de un cierre del estrecho de Ormuz, arteria esencial para el transporte mundial de crudo y gas, ha tensionado el precio del petróleo, que llegó a repuntar casi un 13% antes de moderar el alza al entorno del 6%.

En renta variable domina la aversión al riesgo y las ventas se imponen con claridad. El Ibex 35, que la pasada semana llegó a aproximarse a los 18.550 puntos, tratará ahora de sostener el soporte psicológico de los 18.000 puntos en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica.

En este escenario, uno de los valores que mejor parado puede salir es Indra, por su perfil como proveedor de soluciones civiles y militares. De hecho, hoy lunes es una de las cotizadas que mayores subidas experimenta dentro del Ibex 35.

Uno de los hechos positivos que ha servido para impulsar su cotización es que Indra y Escribano fueron los grandes ganadores del reparto de los Programas Especiales de Modernización de Defensa por parte del Gobierno, al recibir el encargo conjunto de desarrollar los dos macroprogramas de artillería autopropulsada, de ruedas y cadenas, y el vehículo anfibio de combate, tres contratos que suman 7.500 millones.

Si analizamos la cotizada desde el punto de vista técnico, observamos una progresión claramente alcista iniciada a mediados del pasado mes de abril, en la zona de los 16 euros por acción, donde comenzó a dibujar una estructura de mínimos y máximos crecientes en formato diario, semanal y mensual.

Esta pauta alcista ha venido acompañada por su correspondiente directriz, respetada en todo momento durante las distintas fases de ajuste correctivo que ha experimentado el valor, como ocurrió en los meses de julio y agosto, en noviembre y también en los primeros compases de este 2026.

Tal y como se aprecia en el gráfico, los altos niveles de sobrecompra de los títulos de Indra han dado paso en varias ocasiones a ajustes relevantes, aunque estos movimientos han permitido preservar el conjunto de sus tres medias móviles ascendentes y mantener intacto un contexto favorable en el medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de Indra

Lo más relevante de las últimas cuatro sesiones es que, con origen en la zona de los 50 euros por título, muy cerca del soporte dinámico que representa su media móvil de medio plazo, Indra ha protagonizado una aceleración del rebote que le ha permitido superar resistencias clave como los 55,70 euros y, posteriormente, la zona de los 60 euros por acción.

Esta reacción tan intensa ha llevado al valor a situarse en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado por dividendo y ampliación. Además, si observamos el volumen de negociación de las dos últimas jornadas, se aprecia un incremento notable, muy por encima de su media habitual, lo que ha acompañado las alzas y ha favorecido nuevos avances en la sesión de hoy, en la que se prevé que el volumen continúe aumentando.

Así pues, y dado el contexto actual, es probable que los títulos de Indra puedan seguir avanzando en el corto plazo. No obstante, puede ser algo tarde para entrar ahora, ya que los niveles de sobrecompra son elevados, lo que incrementa el riesgo de tomar posiciones a precios actuales, en el entorno de los 66 euros por acción.

En cualquier caso, si ya tenemos títulos en cartera, no deberíamos permitir que el valor pierda la zona de los mínimos del pasado viernes, es decir, los 61,15 euros. Ese sería el primer nivel de aviso de una posible corrección a corto plazo, mientras que por encima de esa cota las probabilidades de continuidad alcista siguen siendo altas.

Si no estamos posicionados y queremos evitar un riesgo excesivo, lo más prudente sería esperar un retroceso hacia la zona de los 64 euros por acción y entornos, nivel que el valor ya tanteó en las dos últimas sesiones sin consolidarlo y que podría actuar como punto de inflexión para buscar una entrada con un nivel de stop más ajustado.

En el supuesto de que se den esas condiciones y el precio retroceda hacia los 64 euros, la orden de protección debería situarse por debajo de la última resistencia superada, ahora convertida en soporte, es decir, por debajo de la zona de los 60 euros por título.

Teniendo en cuenta este planteamiento conviene ajustar el tamaño de la posición y limitarlo, como máximo, a un tercio de lo que habitualmente se destinaría a un valor de estas características.