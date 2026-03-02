Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El conflicto en Irán sacude los mercados: las bolsas europeas caen un 2%, el gas se dispara un 40% y el petróleo avanza un 6%

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 2,64% con la que retrocede hasta los 17.827,64 puntos.

- El conflicto en Oriente Medio se ha reactivado tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha descabezado a la cúpula política, religiosa y militar del país.

- Repsol ha sido el gran beneficiado de la agudización del conflicto por el repunte del petróleo. Sus títulos han avanzado un 6%.

- La banca, IAG (-4,6%) e Inditex (-4,7%) han encabezado los descensos. Santander ha liderado las caídas del sector bancario y se ha dejado un 4,7% en la sesión.

- Las bolsas europeas han agudizado las caídas durante las jornada. Finalmente, el Dax alemán ha cedido un 2,6%; el Cac 40 francés, un 2,1%, el Mib italiano, un 1,8% y el FTSE 100 de Londres un 1,3%

- Wall Street consigue revertir las caídas y ve el verde. El Dow Jones es el que más duda y cotiza practicamente plano.

- Las bolsas de todo el mundo encaran una sesión de fuertes caídas y alta volatilidad después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

- Como en otras crisis en la región, los precios del petróleo se disparan ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, paso por el que circula alrededor de una quinta parte del crudo mundial. La subida se acerca al 10%.

- El Brent, la referencia en Europa, repunta un 6,75%, hasta 77,8 dólares por barril, y el West Texas Intermediate estadounidense avanza un 5,85%, hasta 70,9 dólares.

- El gas natural holandés TTF se dispara hasta 43,94 euros por MWh, con un salto del 37,5% en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.

- El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a las principales monedas, sube un 1%, hasta los 98,57 puntos, mientras el euro cede un 1,07% y se cambia a 1,168 dólares.

- Entre los activos refugio, el oro avanza un 1,27%, hasta 5.315,49 dólares por onza, y la plata cae un 5,23%, hasta los 88,06 dólares.

- En el frente cripta, el bitcoin cede un 0,75%, hasta los 66.388,7 dólares.