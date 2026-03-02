Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El conflicto en Irán sacude los mercados: las bolsas europeas caen un 2%, el gas se dispara un 40% y el petróleo avanza un 6%
Wall Street revierte las caídas y consigue ver el verde en las últimas horas de la sesión.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 EE. UU. arranca febrero con PMI del ISM al alza
- 15:45 La industria de EE. UU. acelera ligeramente en febrero (PMI)
- 15:36 Así abre Wall Street
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de Indra
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:49 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:00 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 2,64% con la que retrocede hasta los 17.827,64 puntos.
- El conflicto en Oriente Medio se ha reactivado tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha descabezado a la cúpula política, religiosa y militar del país.
- Repsol ha sido el gran beneficiado de la agudización del conflicto por el repunte del petróleo. Sus títulos han avanzado un 6%.
- La banca, IAG (-4,6%) e Inditex (-4,7%) han encabezado los descensos. Santander ha liderado las caídas del sector bancario y se ha dejado un 4,7% en la sesión.
- Las bolsas europeas han agudizado las caídas durante las jornada. Finalmente, el Dax alemán ha cedido un 2,6%; el Cac 40 francés, un 2,1%, el Mib italiano, un 1,8% y el FTSE 100 de Londres un 1,3%
- Wall Street consigue revertir las caídas y ve el verde. El Dow Jones es el que más duda y cotiza practicamente plano.
- Las bolsas de todo el mundo encaran una sesión de fuertes caídas y alta volatilidad después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.
- Como en otras crisis en la región, los precios del petróleo se disparan ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, paso por el que circula alrededor de una quinta parte del crudo mundial. La subida se acerca al 10%.
- El Brent, la referencia en Europa, repunta un 6,75%, hasta 77,8 dólares por barril, y el West Texas Intermediate estadounidense avanza un 5,85%, hasta 70,9 dólares.
- El gas natural holandés TTF se dispara hasta 43,94 euros por MWh, con un salto del 37,5% en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.
- El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a las principales monedas, sube un 1%, hasta los 98,57 puntos, mientras el euro cede un 1,07% y se cambia a 1,168 dólares.
- Entre los activos refugio, el oro avanza un 1,27%, hasta 5.315,49 dólares por onza, y la plata cae un 5,23%, hasta los 88,06 dólares.
- En el frente cripta, el bitcoin cede un 0,75%, hasta los 66.388,7 dólares.
Así cierra el Ibex 35
OHLA sube un 8,81% en Bolsa y encadena su segunda sesión al alza tras presentar resultados
OHLA ha llegado registrar este lunes, 2 de marzo, una subida del 8,81%, situándose entre los valores más destacados del mercado español. El repunte prolonga la reacción positiva tras la presentación de los resultados de 2025 y supone la segunda sesión consecutiva de avances, con una revalorización acumulada cercana al 14% desde la publicación de las cuentas el pasado jueves a cierre de mercado.
En este sentido, cabe recordar que OHLA cumplió y superó todos los objetivos comunicados al mercado, cerrando el ejercicio con un resultado neto positivo de 1,7 millones de euros, un crecimiento del ebitda hasta los 208,1 millones de euros (+36,4%), generando caja de la actividad por tercer año consecutivo (+76 millones de euros) y mantiendo su cartera en máximos históricos de 9.735 millones de euros, con unas ventas que alcanzaron los 4.021,6 millones de euros.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de fuertes caídas para el Ibex 35, siguiendo la tónica del resto de índices europeos como consecuencia del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
El selectivo español abrió con un importante hueco a la baja y perdió la cota psicológica de los 18.000 puntos, intentando apoyarse en la media móvil de corto plazo en 17.750 puntos para frenar la caída.
En estos momentos, el Ibex 35, retrocede 546 puntos desde el cierre del pasado viernes.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 2,70% en los 17.863 puntos.
El podio de ganadores está formado por: Repsol (+6,47%), Cellnex (+1,09%) e Indra (+0,60%).
Los valores más castigados son: Banco Santander (-4,83%), Inditex (-4,34%) y Unicaja Banco (-4,43%).
Nvidia lidera las subidas del Dow Jones mientras Sherwin-Williams cae con fuerza
El euro pierde todo lo ganado desde el 22 de enero
El cruce EUR/USD retrocede un 0,92% hasta la zona de 1,17 dólares, tocando el soporte de su media móvil de medio plazo.
La moneda única pierde todo lo ganado desde el 22 de enero, mostrando la intensa presión de los bajistas y el fortalecimiento del dólar.
Atención: Trump advierte que “aún no ha llegado la gran oleada” en la guerra contra Irán
El presidente Donald Trump afirma que “una gran oleada” todavía está por venir en el conflicto con Irán, sugiriendo que la operación podría prolongarse y que habrá más fases importantes por delante.
Su comentario llega en medio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes y tras reconocer que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses antes de que termine la campaña.
El Ibex 35 sigue débil y cede un 2,84% con pocos valores al alza
El Ibex 35 se mantiene cerca de 17.845 puntos sin que los alcistas logren el cierre, al menos parcial, del hueco a la baja de la sesión.
Solo tres valores avanzan:Repsol, Indra y Cellnex, mientras que Banco Santander, Puig Brands, Solaria, Unicaja Banco e Inditex caen más del 4%, dominando la presión vendedora en el selectivo español.
Bonos estadounidenses suben tras el ISM y presionan los tipos
Las rentabilidades de los bonos a 5 y 10 años suben 10 puntos básicos tras los datos del ISM, reflejando el impacto de la inflación y la fortaleza del sector manufacturero en las expectativas de mercado.
EE. UU. arranca febrero con PMI del ISM al alza
El PMI manufacturero de febrero sube a 51,6 frente al 51,2 previsto, manteniendo el sector en expansión. La mejora indica un crecimiento industrial ligero pero constante, reforzando la confianza en la actividad estadounidense.
-
Última hora: el jefe militar de EE. UU. avisa de que la operación será prolongada
El jefe de las Fuerzas Armadas de EE. UU., el general Dan Caine, asegura que la operación en marcha no se resolverá de la noche a la mañana y que llevará tiempo completarse.
Sus declaraciones apuntan a un escenario de intervención sostenida, con posibles implicaciones estratégicas y geopolíticas a medio plazo.
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 lucha por no perder los 17.800 puntos mientras mantiene descensos superiores al 3% y apenas cuenta con dos valores en positivo: Repsol, que sube un 7,07%, y Cellnex, un 0,62%.
En el lado negativo, IAG cae un 5,26%, Banco Santander un 5% e Inditex cede un 3,83%, acentuando la presión bajista en el selectivo español.
Francia paga más por su deuda a corto plazo
El Tesoro francés eleva los tipos en sus letras a 3 meses hasta el 2,030% desde el 2,008%, a 6 meses al 2,065% frente al 2,027% y a 12 meses al 2,097% desde el 2,055%.
El repunte confirma una mayor presión en el tramo corto de la curva.
Telefónica y Satellite Connect Europe exploran la conectividad satelital direct-to-device en Europa
Telefónica ha anunciado hoy que está colaborando con Satellite Connect Europe, proveedor de conectividad satelital direct-to-device (D2D), con sede en Luxemburgo, para explorar la aplicación de servicios habilitados por satélite para consumidores, empresas y servicios públicos en España y Alemania, según ha explicado la compañía en un comunicado.
Aumenta la caída del selectivo español al 3,02%
El Banco de Inglaterra pide cautela ante el impacto de Oriente Medio
El miembro del Banco de Inglaterra, Taylor, advierte que habrá que vigilar la evolución de la situación en Oriente Medio y que aún es pronto para medir su impacto económico.
Señala que el escenario es cambiante y apunta que, tanto en Reino Unido como en EE. UU., los aranceles podrían tener un efecto desinflacionario, añadiendo un matiz relevante al debate monetario.
Nvidia acelera su expansión con inversiones y alianzas estratégicas
Nvidia invertirá 2 billones de dólares en Lumentum para impulsar la I+D, ampliar capacidad y reforzar operaciones, y destinará otros 2 billones de dólares a Coherent como parte de su estrategia industrial.
Además, anuncia una asociación con Lumentum para desarrollar soluciones vinculadas a NVDA, consolidando su apuesta por la infraestructura tecnológica avanzada.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -1,30% en 174,97 dólares.
Microsoft: -0,40% en 391,23 dólares.
Amazon.com: -2,00% en 205,77 dólares.
Apple: -0,97% en 262,00 dólares.
Chevron: +3,72% en 193,71 dólares.
P&G: -1,01% en 167,20 dólares.
Goldman Sachs: -1,18% en 844,98 dólares.
JPMorgan: -1,49% en 295,83 dólares.
Citigroup: -2,08% en 107,38 dólares.
UnitedHealth: -1,32% en 289,39 dólares.
Última hora: Irán cierra la puerta al diálogo con EE. UU.