Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El conflicto en Irán sacude los mercados: las bolsas europeas caen un 2%, el gas se dispara un 40% y el petróleo avanza un 6%

Wall Street revierte las caídas y consigue ver el verde en las últimas horas de la sesión. 

Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 2,64% con la que retrocede hasta los 17.827,64 puntos.

- El conflicto en Oriente Medio se ha reactivado tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha descabezado a la cúpula política, religiosa y militar del país.

- Repsol ha sido el gran beneficiado de la agudización del conflicto por el repunte del petróleo. Sus títulos han avanzado un 6%.

- La banca, IAG (-4,6%) e Inditex (-4,7%) han encabezado los descensos. Santander ha liderado las caídas del sector bancario y se ha dejado un 4,7% en la sesión. 

- Las bolsas europeas han agudizado las caídas durante las jornada. Finalmente, el Dax alemán ha cedido un 2,6%; el Cac 40 francés, un 2,1%, el Mib italiano, un 1,8% y el FTSE 100 de Londres un 1,3%

- Wall Street consigue revertir las caídas y ve el verde. El Dow Jones es el que más duda y cotiza practicamente plano.  

- Las bolsas de todo el mundo encaran una sesión de fuertes caídas y alta volatilidad después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

- Como en otras crisis en la región, los precios del petróleo se disparan ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, paso por el que circula alrededor de una quinta parte del crudo mundial. La subida se acerca al 10%.

- El Brent, la referencia en Europa, repunta un 6,75%, hasta 77,8 dólares por barril, y el West Texas Intermediate estadounidense avanza un 5,85%, hasta 70,9 dólares.

- El gas natural holandés TTF se dispara hasta 43,94 euros por MWh, con un salto del 37,5% en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.

- El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a las principales monedas, sube un 1%, hasta los 98,57 puntos, mientras el euro cede un 1,07% y se cambia a 1,168 dólares.

- Entre los activos refugio, el oro avanza un 1,27%, hasta 5.315,49 dólares por onza, y la plata cae un 5,23%, hasta los 88,06 dólares.

- En el frente cripta, el bitcoin cede un 0,75%, hasta los 66.388,7 dólares.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

  2. A. Pérez

    OHLA sube un 8,81% en Bolsa y encadena su segunda sesión al alza tras presentar resultados

    OHLA ha llegado registrar este lunes, 2 de marzo, una subida del 8,81%, situándose entre los valores más destacados del mercado español. El repunte prolonga la reacción positiva tras la presentación de los resultados de 2025 y supone la segunda sesión consecutiva de avances, con una revalorización acumulada cercana al 14% desde la publicación de las cuentas el pasado jueves a cierre de mercado.

    En este sentido, cabe recordar que OHLA cumplió y superó todos los objetivos comunicados al mercado, cerrando el ejercicio con un resultado neto positivo de 1,7 millones de euros, un crecimiento del ebitda hasta los 208,1 millones de euros (+36,4%), generando caja de la actividad por tercer año consecutivo (+76 millones de euros) y mantiendo su cartera en máximos históricos de 9.735 millones de euros, con unas ventas que alcanzaron los 4.021,6 millones de euros.

  3. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    Jornada de fuertes caídas para el Ibex 35, siguiendo la tónica del resto de índices europeos como consecuencia del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

    El selectivo español abrió con un importante hueco a la baja y perdió la cota psicológica de los 18.000 puntos, intentando apoyarse en la media móvil de corto plazo en 17.750 puntos para frenar la caída.

    En estos momentos, el Ibex 35, retrocede 546 puntos desde el cierre del pasado viernes.

    Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 2,70% en los 17.863 puntos.

    El podio de ganadores está formado por: Repsol (+6,47%), Cellnex (+1,09%) e Indra (+0,60%).

    Los valores más castigados son: Banco Santander (-4,83%), Inditex (-4,34%) y Unicaja Banco (-4,43%).

  4. Eduardo Bolinches

    Nvidia lidera las subidas del Dow Jones mientras Sherwin-Williams cae con fuerza

    En el Dow Jones, Nvidia avanza un 1,92% y encabeza las alzas, seguida de Microsoft con un 1,50% y Chevron con un 1,27%.

    En la parte baja, Sherwin-Williams retrocede un 2,97%, Home Depot un 2,68% y Walt Disney un 2,20%, marcando la presión vendedora de la sesión.

  5. Eduardo Bolinches

    El euro pierde todo lo ganado desde el 22 de enero

    El cruce EUR/USD retrocede un 0,92% hasta la zona de 1,17 dólares, tocando el soporte de su media móvil de medio plazo.

    La moneda única pierde todo lo ganado desde el 22 de enero, mostrando la intensa presión de los bajistas y el fortalecimiento del dólar.

  6. Eduardo Bolinches

    Atención: Trump advierte que “aún no ha llegado la gran oleada” en la guerra contra Irán

    El presidente Donald Trump afirma que “una gran oleada” todavía está por venir en el conflicto con Irán, sugiriendo que la operación podría prolongarse y que habrá más fases importantes por delante.

    Su comentario llega en medio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes y tras reconocer que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses antes de que termine la campaña.

  7. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 sigue débil y cede un 2,84% con pocos valores al alza

    El Ibex 35 se mantiene cerca de 17.845 puntos sin que los alcistas logren el cierre, al menos parcial, del hueco a la baja de la sesión.

    Solo tres valores avanzan:Repsol, Indra y Cellnex, mientras que Banco Santander, Puig Brands, Solaria, Unicaja Banco e Inditex caen más del 4%, dominando la presión vendedora en el selectivo español.

  8. Eduardo Bolinches

    Bonos estadounidenses suben tras el ISM y presionan los tipos

    Las rentabilidades de los bonos a 5 y 10 años suben 10 puntos básicos tras los datos del ISM, reflejando el impacto de la inflación y la fortaleza del sector manufacturero en las expectativas de mercado.

  9. Eduardo Bolinches

    EE. UU. arranca febrero con PMI del ISM al alza

    El PMI manufacturero de febrero sube a 51,6 frente al 51,2 previsto, manteniendo el sector en expansión. La mejora indica un crecimiento industrial ligero pero constante, reforzando la confianza en la actividad estadounidense.

  10. Eduardo Bolinches

    La industria de EE. UU. acelera ligeramente en febrero (PMI)

    El PMI manufacturero de febrero se sitúa en 51,6, por encima del 51,2 previsto y del 51,2 anterior, manteniéndose en zona de expansión.

    El dato apunta a una mejora moderada del ritmo de actividad industrial en el arranque del año.

  11. Eduardo Bolinches

    Última hora: el jefe militar de EE. UU. avisa de que la operación será prolongada

    El jefe de las Fuerzas Armadas de EE. UU., el general Dan Caine, asegura que la operación en marcha no se resolverá de la noche a la mañana y que llevará tiempo completarse.

    Sus declaraciones apuntan a un escenario de intervención sostenida, con posibles implicaciones estratégicas y geopolíticas a medio plazo.

  12. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

  13. Eduardo Bolinches

    El rojo domina antes de la apertura americana

    El Ibex 35 lucha por no perder los 17.800 puntos mientras mantiene descensos superiores al 3% y apenas cuenta con dos valores en positivo: Repsol, que sube un 7,07%, y Cellnex, un 0,62%.

    En el lado negativo, IAG cae un 5,26%, Banco Santander un 5% e Inditex cede un 3,83%, acentuando la presión bajista en el selectivo español.

  14. Eduardo Bolinches

    Francia paga más por su deuda a corto plazo

    El Tesoro francés eleva los tipos en sus letras a 3 meses hasta el 2,030% desde el 2,008%, a 6 meses al 2,065% frente al 2,027% y a 12 meses al 2,097% desde el 2,055%.

    El repunte confirma una mayor presión en el tramo corto de la curva.

  15. Eduardo Bolinches

    Telefónica y Satellite Connect Europe exploran la conectividad satelital direct-to-device en Europa

    Telefónica ha anunciado hoy que está colaborando con Satellite Connect Europe, proveedor de conectividad satelital direct-to-device (D2D), con sede en Luxemburgo, para explorar la aplicación de servicios habilitados por satélite para consumidores, empresas y servicios públicos en España y Alemania, según ha explicado la compañía en un comunicado.

  16. Eduardo Bolinches

    Aumenta la caída del selectivo español al 3,02%

    El Ibex 35 tantea la zona de los 17.800 puntos tras fracasar en el asalto a los 18.000, con un descenso que se amplía al 3,02%.

    Los alcistas no logran imponer reacción y la presión vendedora domina con un deterioro progresivo del tono intradía.

  17. Eduardo Bolinches

    El Banco de Inglaterra pide cautela ante el impacto de Oriente Medio

    El miembro del Banco de Inglaterra, Taylor, advierte que habrá que vigilar la evolución de la situación en Oriente Medio y que aún es pronto para medir su impacto económico.

    Señala que el escenario es cambiante y apunta que, tanto en Reino Unido como en EE. UU., los aranceles podrían tener un efecto desinflacionario, añadiendo un matiz relevante al debate monetario.

  18. Eduardo Bolinches

    Nvidia acelera su expansión con inversiones y alianzas estratégicas

    Nvidia invertirá 2 billones de dólares en Lumentum para impulsar la I+D, ampliar capacidad y reforzar operaciones, y destinará otros 2 billones de dólares a Coherent como parte de su estrategia industrial.

    Además, anuncia una asociación con Lumentum para desarrollar soluciones vinculadas a NVDA, consolidando su apuesta por la infraestructura tecnológica avanzada.

  19. Eduardo Bolinches

    Así viene Wall Street en preapertura

    Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:

    Nvidia: -1,30% en 174,97 dólares.

    Microsoft: -0,40% en 391,23 dólares.

    Amazon.com: -2,00% en 205,77 dólares.

    Apple: -0,97% en 262,00 dólares.

    Chevron: +3,72% en 193,71 dólares.

    P&G: -1,01% en 167,20 dólares.

    Goldman Sachs: -1,18% en 844,98 dólares.

    JPMorgan: -1,49% en 295,83 dólares.

    Citigroup: -2,08% en 107,38 dólares.

    UnitedHealth: -1,32% en 289,39 dólares.

  20. Eduardo Bolinches

    Última hora: Irán cierra la puerta al diálogo con EE. UU.

    Irán asegura que no negociará con EE. UU., elevando la tensión diplomática en un momento especialmente sensible para la región.

    El mensaje endurece el tono entre ambas potencias y añade incertidumbre geopolítica a los mercados internacionales.