Las bolsas caen un 2% mientras el petróleo, el gas y el oro se disparan tras los ataques a Irán

El oro sube un 2,47% como valor refugio y el dólar se fortalece, mientras los inversores buscan alternativas ante la volatilidad de los mercados.

El conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz amenazan el suministro energético global, generando incertidumbre y posibles subidas del crudo por encima de 100 dólares.

El Ibex 35 pierde un 3,09%, con solo tres compañías en positivo: Repsol, Indra y Naturgy; los sectores bancario, consumo y turismo son los más castigados.

Las bolsas mundiales caen más de un 2% tras los ataques de EEUU e Israel a Irán, mientras el petróleo y el gas se disparan hasta un 10% y un 20% respectivamente.

Las bolsas de todo el mundo se enfrentan a una sesión de caídas y alta volatilidad provocada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los parqués europeos sufrían descensos superiores al 2%, mientras los futuros anticipaban pérdidas superiores al 1% en Wall Street.

En paralelo, los precios del petróleo se disparaban cerca de un 10%. El Brent, el crudo de referencia en Europa, se disparaba un 9,18%, hasta los 79,6 dólares por barril. A su vez, el West Texas Intermediate repuntaba un 8,39%, hasta los 72,64 dólares.

En plena escalada de las tensiones en Oriente Medio, los futuros del gas natural holandés TTF repuntaban hasta los 38,59 euros por MWh. El salto era del 20,75%.

En este contexto, las bolsas del Viejo Continente iniciaban el día en negativo. El Dax alemán cedía un 2,38%; el Cac 40 francés, un 2,21%, y el Mib italiano, un 2,39%.

El índice español, el Ibex 35, perdía un 3,09%, hasta los 17.819,28 puntos.

Sólo tres compañías del selectivo se libraban de las pérdidas: Repsol (+6,18%), Indra (+4,66%) y Naturgy (+0,38%). Los mayores descensos eran los de AIG (-7,23%), Inditex (-5,01%) y Santander (-4,8%).

Dentro del Stoxx 600, las ventas se cebaban con los bancos, compañías de distribución y consumo —desde grandes cadenas comerciales hasta grupos de moda— y valores ligados al ocio y el turismo. Los descensos iban del 3% al 4%.

Son los sectores más castigados porque sufren a la vez dos golpes: por un lado, la subida del petróleo y, por otro, el empeoramiento de la financiación y de la confianza tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street también bajaban. El Dow Jones restaba un 1,03%; el S&P 500, un 1,07%, y el tecnológico Nasdaq, el 1,33%.

Las bolsas asiáticas han sido el primer termómetro del impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán: han sufrido caídas de entre el 1% y el 2%.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, ha cerrado con una bajada del 1,35%, después de desplomarse más de un 2% al arranque de la sesión.

El Hang Seng de Hong Kong y el Straits Times de Singapur retrocedían en torno al 2% y el MSCI Asia‑Pacífico se dejaba cerca de un 1,5%.

Corea del Sur permanecía cerrada por festivo, pero India también se sumaba a las ventas, con el Sensex y el Nifty cayendo en torno al 1,4%.

Irán vive desde el fin de semana una escalada que mezcla guerra abierta, crisis política interna y miedo a que el conflicto se extienda por toda la región.

Estados Unidos y Israel han lanzado centenares de bombardeos coordinados contra instalaciones militares y de poder en varias ciudades iraníes, en una operación que ha acabado con la vida del líder supremo iraní Ali Jamenei y de otros altos cargos del régimen.

Teherán ha respondido con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en varios países vecinos.

Las explosiones, los cortes de comunicación y las órdenes de evacuación han sacudido no solo a Irán e Israel, sino también a Líbano, Jordania, Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos, donde se han registrado impactos cerca de aeropuertos y zonas habitadas.

Más allá de Irán

Dentro de Irán, la guerra llega sobre un terreno ya muy inestable. El país arrastra una fuerte crisis económica, con una oleada de protestas desde enero por la caída de la moneda y el coste de la vida, que han sido reprimidas con dureza y con apagones de Internet.

La muerte de Jamenei abre una incógnita sobre el relevo en la cúspide del poder, mientras continúan las manifestaciones y aumenta el temor a choques internos en un sistema muy cerrado y poco dispuesto a reformas.

En paralelo, el tablero regional se recalienta. Israel ha intensificado sus bombardeos en Líbano contra posiciones vinculadas a Hezbolá, al tiempo que se registran lanzamientos de cohetes desde territorio libanés y amenazas cruzadas que acercan el riesgo de un frente norte abierto.

Otros aliados de Irán, como los hutíes en Yemen, han anunciado que reanudarán ataques en el mar Rojo, complicando aún más las rutas de navegación.

El estrecho de Ormuz

Todas las miradas están puestas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa en torno a una quinta parte del petróleo que se comercia por mar en el mundo y alrededor del 20% del gas natural licuado, según datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Esta arteria se ha convertido ahora en zona de riesgo. La Guardia Revolucionaria iraní está advirtiendo por radio de que el paso “no está permitido” y varios buques han sido alcanzados por proyectiles, de acuerdo con fuentes militares citadas por medios internacionales.

​

Los datos de rastreo marítimo recopilados por firmas como S&P Global y Lloyd’s List, y difundidos por agencias como Reuters, muestran petroleros amontonándose a ambos lados del estrecho o fondeados en el Golfo.

Algunos operadores optan ya por rodear la zona, encareciendo rutas y alimentando el nerviosismo en una de las principales puertas de entrada y salida de mercancías y energía del planeta.

Los expertos de Aberdeen subrayan que la interrupción del suministro energético mundial es sustancial a corto plazo y añade riesgos claros al alza para el crudo.

​

Los analistas de JPMorgan calculan, en un informe citado por Bloomberg, que si la parálisis operativa se prolonga más allá de unos 25 días, los productores del Golfo empezarían a quedarse sin almacenamiento y se verían forzados a recortar producción, convirtiendo un problema logístico en un shock de oferta.

De momento, casas como Citi, Goldman Sachs o Wood Mackenzie abren la puerta a escenarios de precios por encima de 100 o incluso 120 dólares si se agrava el daño sobre infraestructuras o el estrecho permanece comprometido durante meses.

Desde Julius Baer hablan ya de una “niebla de guerra” en Oriente Medio y de una prima de riesgo geopolítico muy real que los inversores no pueden ignorar.

En busca de refugio

En este contexto, proponen seguir el dólar como termómetro de refugio, los metales industriales como barómetro de riesgo de recesión y el transporte marítimo de petroleros como indicador de posibles disrupciones energéticas.

El índice dólar —que mide la evolución de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del mundo— avanzaba un 0,76%, hasta los 98,35 puntos.

A su vez, el euro cedía un 0,76% y se intercambiaba a 1,173 billetes verdes.

El oro avanzaba un 2,47%, hasta los 5.408,25 dólares por onza, mientras que la plata sumaba un 1,98% y se acercaba a los 96 dólares.

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se revalorizaba el 0,6 %, hasta los 66.158,60 dólares.