Los 7 magníficos afrontan los resultados de Nvidia: Apple y Tesla son los que más sufren

Amazon logró esquivar las caídas en la última sesión subiendo un 1%, aunque en febrero perdió más de un 12%.

Tesla perdió un 4% tras los resultados y acumula un 11% de descenso en lo que va de año; Apple retrocedió un 3,6% desde el jueves.

Las caídas de Nvidia arrastraron al resto de 'los 7 magníficos' de Wall Street, con Apple y Tesla como las más perjudicadas.

Nvidia presentó resultados trimestrales que batieron previsiones, pero sus acciones cayeron más de un 9% en dos días.

La gran espera terminó el miércoles para los inversores de Wall Street. Con el mercado cerrado, Nvidia presentó los resultados relativos a su cuarto trimestre de 2025. Las cifras sorprendieron a los analistas y batieron las previsiones.

La compañía de chips estadounidense disparó un 65% su beneficio después de anotar una facturación récord. Los ingresos de Nvidia alcanzaron los 215.938 millones de dólares, pero esta cifra no ha logrado conquistar al mercado.

La compañía afrontó un golpe bursátil y cayó un 5,46% el jueves. Los descensos se extendieron a la última sesión de la semana y en ambas lastraron al parqué neoyorquino, especialmente al Nasdaq.

El bache también lo han sentido las seis restantes dentro de 'las 7 magníficas' de Wall Street, aunque no por igual. Apple y Tesla son las que más han perdido desde que se hicieron públicas las cuentas de Nvidia.

Entre el jueves y el viernes, los títulos de Tesla han retrocedido un 4%. La compañía de Elon Musk venía de enlazar una senda bajista que sólo ha podido frenar con algún ligero repunte. Sin embargo, la fuerza del declive ha hecho retroceder al fabricante de automóviles un 11% en lo que llevamos de año.

Apple es la segunda -dentro de las seis referentes- que más ha sufrido la decepción del mercado. El fabricante de iPhone ha descendido un 3,6% desde el jueves, aunque el revés no tuerce la senda del gigante tecnológico.

En febrero, la marca californiana ha logrado esquivar las dudas por la IA que invaden al sector tecnológico y se ha alzado un 2,9%. Así, ha logrado revertir el pésimo enero que firmó, el peor mes desde marzo del año pasado, en el que perdió un 4,55%.

El resto de valores parece contener algo más el batacazo y sus retrocesos no superan el 2% tras las cuentas de Nvidia.

Alphabet, la empresa matriz de Google, ha cedido un 0,3% desde el jueves. Tampoco el gigante tecnológico ha sido de los más perjudicados en lo que llevamos de año. Su retroceso, del 2,22%, ha estado muy balanceado. Mientras en enero el valor de su cotización sumaba un 8%, el segundo mes del año (-7,7%) ha borrado totalmente las pérdidas.

Más o menos, misma trayectoria y desenlace para Meta. Los resultados de Nvidia han hecho retroceder un 0,86% a la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que sí logró salvarse en la sesión del jueves. Sin embargo, el varapalo acentúa el pésimo rendimiento de la compañía en febrero.

Meta ha descendido un 9,55% en el segundo mes del año, lo que también ha opacado el buen tirón con el que empezó 2026. La tecnológica logró avanzar un 8,55% en enero, fortaleza que no veía desde junio del año pasado.

Microsoft también compartió con Meta el equilibrio de la jornada bursátil que siguió a la presentación de cuentas de Nvidia. A pesar de que el jueves un ligero avance del 0,28% hizo que la dueña de Windows esquivase el rojo, el retroceso del 2,24% en la última sesión de la semana también ha arrastrado a la compañía.

Sin embargo, la trayectoria del gigante del software es más preocupante. Microsoft firma su quinto mes consecutivo de descensos tras finalizar febrero. En lo que va de 2026, la compañía ha caído un 18,5%, muy golpeada por la narrativa de la IA.

Por último, la excepción a todos los patrones: Amazon. La plataforma de ventas online concentró todo el golpe en la sesión del jueves, pero es la primera en marcar su propio camino alejada de la narrativa establecida.

En la última jornada de la semana, la compañía ha conseguido esquivar el rojo y ha subido un 1%. No obstante, la aparente fortaleza no es suficiente para salvar el balance mensual del gigante comercial, que se ha dejado más de un 12% en el mes de febrero.

¿Y qué pasa con Nvidia? Si el resto de valores -y del mercado- ha sufrido con sus resultados, ella lo ha sentido en sus propias carnes. El gran proveedor de semiconductores ha pagado caro las altas expectativas sobre sí misma.

El jueves sus títulos se hundieron un 5,46% y este viernes, siguiendo la trayectoria bajista, más de un 4%. El balance mensual para el gigante de chips también es negativo. En febrero, la compañía retrocedió un 6,56%.