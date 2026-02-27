Solaria acelera su actual impulso alcista y pone rumbo a la resistencia de 23,65 euros

El valor presenta una fuerte estructura alcista y se acerca a la resistencia de 23,65 euros, aunque operar en estos niveles implica un riesgo elevado debido a la sobrecompra.

La compañía consolidó contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) por 825 MW y se fija como objetivo alcanzar un ebitda de 331 millones en 2026.

Las acciones de Solaria se han revalorizado más de un 24% en los dos primeros meses de 2026, superando varias resistencias técnicas importantes.

Solaria cerró 2025 con un beneficio neto de 137,4 millones de euros, un 55% más que el año anterior, y aumentó sus ingresos un 27%.

El Ibex inicia la sesión desde los 18.496 puntos, muy cerca de la cota psicológica de los 18.500 puntos alcanzada al cierre previo. La jornada coincide, además, con el cierre semanal y mensual. A falta de esta última sesión, el selectivo español acumula un avance superior al 2,7% en febrero, consolidando el tono positivo del mes.

Si examinamos los valores que componen el índice, y teniendo en cuenta la batería de resultados empresariales que estamos conociendo, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria, que se disparan durante la sesión de este viernes.

Solaria Energía y Medio Ambiente cerró 2025 con un beneficio neto de 137,4 millones, lo que supone un incremento del 55% frente a los 88,6 millones obtenidos en el ejercicio anterior. Según la información comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía experimentó una mejora generalizada en la mayoría de sus principales magnitudes financieras.

La compañía que lidera Arturo Díaz-Tejeiro elevó sus ingresos totales un 27%, hasta 303,4 millones, gracias al fuerte impulso del área de infraestructuras, que creció un 70%, y a la puesta en marcha de nueva capacidad. El ebitda se situó en 266,1 millones, un 32% más interanual, superando además las previsiones.

En el ámbito comercial, Solaria consolidó contratos de compraventa de energía a largo plazo con la firma de PPAs con Merlin Properties, Trafigura y Repsol, por 825 MW. De cara a 2026, la compañía se marca como meta alcanzar un ebitda de 331 millones, lo que supondría un crecimiento del 24% en comparación con el resultado obtenido en 2025.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Solaria mantienen una estructura alcista tanto en el medio como en el largo plazo. Tras un importante ajuste correctivo, el valor formó un suelo de mercado en las inmediaciones de los 6,24 euros por acción durante el pasado mes de mayo.

Esta zona de soporte ha permitido la formación de una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes, favoreciendo un avance sostenido del precio durante gran parte de 2025 y, especialmente, en este 2026.

Solo en los dos primeros meses de este ejercicio, Solaria ha visto cómo el precio de sus acciones se ha revalorizado más del 24% desde sus niveles actuales de cotización, en un fuerte impulso alcista que ha sorprendido al mercado. En su gráfico únicamente se aprecia una fase de ajuste intensa que se produjo entre finales de agosto y finales de septiembre, con una corrección superior al 28%.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Tras ese traspié, los títulos de Solaria reaccionaron con rapidez, impulsando el precio hacia la zona de resistencia situada en los 18,75 euros por acción. Este nivel fue tanteado en varias ocasiones, constituyendo una referencia clave hasta que finalmente fue superado con claridad al alza.

La perforación de los 18,75 euros dio paso al ataque de la zona de los 20 euros, nivel psicológico relevante que también ha sido superado sin demasiadas dificultades, a tenor de la vela diaria desplegada en la jornada de ayer, con subidas del 8,73%, que ya anticipaba unas cuentas por encima de lo esperado y el movimiento registrado hoy.

El avance ha venido acompañado por sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo—, todas con pendiente positiva, y por un volumen de negociación que ha respaldado el último tramo alcista. A pesar de que los niveles de sobrecompra son muy elevados, no están impidiendo nuevos avances. Además, Solaria ha abierto hoy con un interesante hueco al alza, mostrando síntomas de gran fortaleza técnica.

No obstante, entrar en estos niveles implica asumir un riesgo elevado. Si el valor ya se mantiene en cartera, lo más prudente sería conservar posiciones y esperar la reacción en la siguiente zona de resistencia, situada en los 23,64 euros.

Este nivel coincide con los máximos registrados en mayo y junio de 2022, constituyendo un techo relevante a medio y largo plazo. El acercamiento a esta zona podría aprovecharse para comenzar a deshacer posiciones alcistas, al menos de forma parcial.

En caso de no tener títulos en cartera, y considerando los elevados niveles de sobrecompra, convendría esperar a uno de estos dos escenarios: un throwback hacia niveles próximos a los 22,00 euros y entornos, buscando el cierre parcial del hueco alcista generado hoy, o la superación de los 23,75 euros con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Cualquiera de estos escenarios generaría una interesante señal de entrada. En todo caso, será imprescindible limitar el riesgo y adaptar el tamaño de la posición a un máximo de un tercio de lo que habitualmente se destine a un valor de estas características.

La orden de protección debería situarse a no más de un 4% desde el nivel de entrada, con el fin de acotar posibles pérdidas ante un eventual giro bajista.