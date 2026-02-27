Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el actual impulso del mercado

Se destacan valores como Sacyr, Endesa, FCC y Repsol, recomendando entrada y fijando órdenes de protección ante posibles retrocesos.

El mercado estadounidense experimenta recogida de beneficios, con el Russell 2000 como único índice en positivo.

El selectivo español logra marcar nuevos máximos históricos aunque se le escapan los 18.500 puntos solo vistos en formato intradiario.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre una recogida de beneficios de la sesión previa de la que solo se salva el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Sacyr: El valor confirma la ruptura de los 4,45 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,38 euros en base cierres.

2) Endesa: El valor rompe con contundencia sus recientes máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección en los 34,19 euros en base cierres.

3) FCC: Entramos en el valor al hacerse con los 11,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,83 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,51 euros en base cierres.