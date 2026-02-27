El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos pero alcanza su octavo mes consecutivo en positivo al subir un 2,68% en febrero

En mercados internacionales, Nvidia cae tras resultados récord y el petróleo Brent y los metales preciosos, como oro y plata, registran importantes avances.

El selectivo español cierra la semana con una caída del 0,73%, mientras Merlin Properties, Telefónica y Cellnex destacan entre las subidas.

Indra se dispara un 21% tras presentar resultados y Acciona escala un 12% gracias a un beneficio de 803 millones de euros en 2025.

El Ibex 35 sube un 2,68% en febrero y encadena ocho meses consecutivos de ganancias, cerrando en 18.360 puntos pese a perder los 18.400.

Nuevo mes muy productivo para el Ibex 35. El principal selectivo español ha avanzado un 2,68% en febrero. Con la mejora, el índice sella su octavo mes consecutivo de ganancias y se sitúa en los 18.360 puntos.

Las celebraciones para el selectivo no acaban aquí. El Ibex ha idofirmando máximo tras máximo en el segundo mes del año. El índice empezó febrero batiendo la barrera de los 18.000 puntos y lo terminó asaltando los 18.500 enteros, aunque sólo en términos intradiarios.

De hecho, la última semana ha sido un gran ejemplo del buen rendimiento del índice. El selectivo ha renovado su récord histórico al cierre de jornada tres veces en las cinco últimas sesiones. La más reciente, este jueves.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

En suma, el rendimiento del Ibex 35 deja un avance del 1,08% en una semana en la que los protagonistas han sido los resultados empresariales. Las cuentas de muchas de las principales compañías de nuestro país han tenido su reflejo en bolsa dejando significativos movimientos.

El caso más relevante ha sido el de Indra. Sus títulos se dispararon el jueves un 21% después de que la firma hiciera públicos sus resultados. Acciona también ha querido acabar bien la semana. Su cotización ha escalado un 12% este viernes tras anunciar un beneficio de 803 millones de euros en 2025.

La compañía ha sido el valor más alcista de este viernes, en una sesión en la que las dudas han invadido al selectivo español. Tras una apertura bajista, una mañana en la que los 18.500 puntos iban y venían, y una tarde más pesimista, finalmente el Ibex ha cerrado en rojo.

El índice ha terminado la sesión con una bajada del 0,73%, que le ha hecho situarse en los 18.360 puntos. Entre las compañías que más han ganado en la sesión -y por detrás de Acciona-, Merlin Properties, Telefónica y Cellnex.

En el lado extremo de la tabla, valores como IAG (-7,77%), Grifols (-3,75%) y los bancos. Los resultados de la farmacéutica no logran convencer al mercado, que también frena la emoción por la banca.

Las dudas también han sobrevolado por los parqués europeos, que cierran la semana viendo el rojo. Sólo el FTSE 100 de Londres logra esquivar las pérdidas y termina con una subida del 0,5%.

Por detrás del Ibex, el Mib italiano es el que más ha perdido (-0,63%). El Cac francés firma una caída del 0,47% y el Dax, aunque casi plano (-0,04%) también termina cediendo.

Al otro lado del Atlántico, los inversores han focalizado esta semana su atención en un valor concreto: Nvidia. La compañía de chips estadounidense presentó sus resultados el miércoles una vez Wall Street echó el cierre. En 2025, disparó un 65% sus beneficios tras lograr una facturación récord.

Aunque las cuentas del gigante estadounidense despejan las dudas sobre la IA, y ponen fin a los rumores de posible burbuja, la enseña se llevó un golpe bursátil en la sesión posterior a la publicación de resultados. Nvidia cedió el jueves un 4,5% y en la sesión de hoy retrocede un 2,5%.

Este viernes Wall Street también vive una sesión marcada por las pérdidas. Los tres índices de referencia se dejan más de un 0,5% y el Dow Jones lidera los descensos.

Materias primas

En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent -de referencia en Europa- vuelve a su senda alcista, aunque frena el ritmo de las subidas de la semana pasada. Su precio se ha revalorizado un 2% en la semana y el barril escala hasta los 72 dólares.

Misma tendencia para el crudo de Texas. Su repunte semanal roza el 1% y un barril del combustible cuesta casi 67 dólares.

Los metales preciosos también firman una buena semana. El oro se alza más de un 3% y alcanza el entorno de los 5.200 dólares por onza. La plata, por su parte, vuelve a brillar con fuerza y repunta más de un 10%.

En el mundo de las criptomonedas, el bitcoin sigue borrando las ganancias aisladas del miércoles (+6,14%). En el saldo semanal, la divisa virtual cae un 2,90%.