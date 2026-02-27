Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos pero alcanza su octavo mes consecutivo en positivo
La compañía vuela en bolsa tras disparar su beneficio neto un 90,4% durante 2025, hasta los 803 millones de euros.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,73%, hasta los 18.360 puntos. El índice ha logrado superar la barrera de los 18.500 puntos en algunos momentos de la mañana.
- El selectivo nacional firmó ayer nuevos máximos históricos al cierre de sesión y el récord está en los 18.496,6 puntos. En términos intradiarios, el índice llegó a superar los 18.500 enteros durante la sesión y también se apuntó nuevos máximos.
- El Ibex 35 terminar febrero sumando su octavo mes consecutivo de ganancias. El avance mensual hasta el momento es del 2,68%.
- Acciona se ha disparado más de un 11% tras presentar sus resultados. La compañía ha reportado unos beneficios de 803 millones de euros en 2025, un 90,4% superiores a los del año anterior, y ha subido el dividendo un 6%.
- Las principales plazas europeas terminan la jornada con las pérdidas como protagonistas.
- Wall Street arranca la sesión viendo el rojo. El Dow Jones es el índice que más pierde y se deja un 1,4%.
- El parqué neoyorquino cerró ayer mixto tras cotizar los resultados de Nvidia. La compañía de IA se dejó casi un 4,5% en la sesión y el Nasdaq retrocedió un 1,18%.
- En el plano macroeconómico, este viernes se ha publicado el IPC de España de febrero. La inflación en nuestro país ha logrado mantenerse al 2,3% en el segundo mes del año.
- También se conocerá el índice de precios al productor de Estados Unidos.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,41 dólares.
- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.
- El euro logra colocarse por encima de los 1,18 dólares tras rebotar ante su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1776 dólares, pero no parece que haya fuerza para estirar mucho más la reacción alcista.
- El bitcoin continúa sin poder hacerse con los 70.000 dólares tras la reacción del pasado miércoles.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal y mensual
Jornada de más a menos en el Ibex 35, con los alcistas dominando solo la primera hora de negociación. Las ventas constantes provocaron una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, llevando al índice a mínimos intradía en 18.306,80 puntos.
A pesar de los intentos de recuperación, el sesgo de la sesión fue negativo, con subidas y caídas significativas en algunos valores.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,71% en los 18.364 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida del 1,01% en estos instantes. En el mes, la ganancia también es positiva con un avance del 2,61%.
El podio de ganadores de la sesión de hoy está compuesto, a esta hora por: Acciona (12,80%), Merlin Properties (+6,23%) y Solaria (+5,93%).
Las mayores caídas son para: IAG (-7,27%), Grifols (-4,92%) y Banco Santander (-3,07%).
El petróleo se dispara un 3% por rumores sobre Irán
CAF gana 146 millones en 2025 (+42%) y sitúa su cartera en "máximos históricos"
CAF ha disparado un 42% su beneficio neto de 2025, hasta los 146 millones de euros desde los 103 millones de euros del ejercicio anterior.
El euro lucha por recuperar los 1,18 dólares
El cruce del euro contra el dólar sube un 0,02% hasta 1,1805 dólares, apoyándose en la media móvil de corto plazo en 1,1770 dólares.
La zona de resistencia en 1,18 dólares marca una intensa pugna entre alcistas y bajistas.
Ibex 35 acelera caídas y se aproxima a los 18.300 puntos
El Ibex 35 cede un 0,90% tras la apertura de Wall Street, acercándose a la zona de los 18.300 puntos mientras la presión bajista gana fuerza en el mercado español.
El gasto en construcción en EE. UU. supera expectativas en diciembre
El gasto en construcción mensual sube un 0,3%, por encima del 0,2% previsto, aunque algo por debajo del 0,5% registrado anteriormente.
El dato señala un ligero repunte en la inversión del sector, reforzando la actividad económica.
El PMI de Chicago sorprende al alza y marca fortaleza industrial
El índice de gerentes de compras (PMI) de Chicago se sitúa en febrero en 57,7, muy por encima del 52,0 previsto y del 54,0 anterior.
El dato indica un sólido ritmo de actividad en el sector manufacturero de la región.
El Ibex 35 vuelve a rozar mínimos de la sesión
El Ibex 35 amplía el descenso al 0,65% y vuelve a acercarse a los mínimos del día. Los intentos de rebote no logran consolidarse y la presión vendedora gana intensidad en el tramo central de la jornada.
Así abre Wall Street
Los futuros americanos amplían la caída
Los futuros de Wall Street anticipan caídas cercanas al 1% de media para esta tarde.
A falta de menos de 20 minutos para la apertura del mercado estadounidense, todo apunta a un arranque en negativo, en línea con el tono de cautela que domina el arranque de sesión.
El selectivo español recupera tras mínimos de la sesión
El Ibex 35 recupera parte del terreno perdido desde los mínimos de la jornada y vuelve a situarse por encima de los 18.400 puntos, reduciendo la caída al 0,39%.
La mayoría de sus valores cotiza en positivo, aunque pesan los descensos de IAG, que se deja un 7,06%, y de Grifols, con un retroceso del 6,55%, ejerciendo presión bajista sobre el selectivo.
Paramount se asegura la compra de Warner Bros tras la retirada de Netflix
La decisión de Netflix pone fin a una batalla de meses para comprar la empresa matriz de CNN, HBO y franquicias como Harry Potter.
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street en preapertura:
Nvidia: -1,69% en 181,76 dólares.
Microsoft: -2,17% en 392,96 dólares.
Netflix: +8,52% en 91,80 dólares.
Tesla: -1,17% en 403,85 dólares.
Micron: -2,42% en 405,31 dólares.
Broadcom: -2,55% en 313,40 dólares.
Norfolk Southern: +1,29% en 317,05 dólares.
Seagate: -2,48% en 399,50 dólares.
Dell Tech: +11,87% en 135,85 dólares.
Palantir: -1,27% en 134,18 dólares.
El Ibex 35 tantea los 18.400 puntos
Parece ser que es el nivel de referencia en el que se están fijando los inversores puesto que es ahí donde el índice español ha detenido la caída.
A esta hora pierde 99 puntos desde el cierre anterior, equivalente a un 0,55%.
Última hora: OpenAI desata una lluvia histórica de inversiones
OpenAI anuncia 110 billones dólares en nueva inversión que sitúan su valoración en 730 billones dólares, con 30 billones dólares aportados por Nvidia, 30 billones dólares por SoftBank y 50 billones dólares por Amazon.
Además, amplía su acuerdo con AWS en 100 billones dólares a ocho años, consolidando su expansión global en inteligencia artificial.
La inflación subyacente mayorista de EE. UU. se dispara y sorprende al mercado
El PIB de Canadá mejora en el mes pero cae en tasa anualizada
El PIB canadiense crece un 0,2% mensual en febrero, por encima del 0,1% previsto y del 0,0% anterior.
Sin embargo, en tasa trimestral anualizada se contrae un -0,6%, peor que el -0,2% estimado y muy lejos del 2,6% previo, lo que introduce dudas sobre la fortaleza de la economía.
El IPP de EE. UU. sorprende al alza y presiona a los mercados
El índice de precios a la producción en EE. UU. sube un 0,5% mensual en febrero, por encima del 0,3% previsto y en línea con el dato anterior.
En tasa anual se sitúa en el 2,9%, superando el 2,6% estimado aunque por debajo del 3,0% previo, un escenario que puede tensionar bonos y dólar.
Atención que el Ibex 35 tantea mínimos intradía
Se está acelerando la caída del Ibex 35 por momentos hasta el punto en que el índice español se encuentra ahora mismo tanteando la zona de mínimos de la sesión.
Aumenta la caída al 0,51%.