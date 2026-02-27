Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos pero alcanza su octavo mes consecutivo en positivo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,73%, hasta los 18.360 puntos. El índice ha logrado superar la barrera de los 18.500 puntos en algunos momentos de la mañana.

- El selectivo nacional firmó ayer nuevos máximos históricos al cierre de sesión y el récord está en los 18.496,6 puntos. En términos intradiarios, el índice llegó a superar los 18.500 enteros durante la sesión y también se apuntó nuevos máximos.

- El Ibex 35 terminar febrero sumando su octavo mes consecutivo de ganancias. El avance mensual hasta el momento es del 2,68%.

- Acciona se ha disparado más de un 11% tras presentar sus resultados. La compañía ha reportado unos beneficios de 803 millones de euros en 2025, un 90,4% superiores a los del año anterior, y ha subido el dividendo un 6%.

- Las principales plazas europeas terminan la jornada con las pérdidas como protagonistas.

- Wall Street arranca la sesión viendo el rojo. El Dow Jones es el índice que más pierde y se deja un 1,4%.

- El parqué neoyorquino cerró ayer mixto tras cotizar los resultados de Nvidia. La compañía de IA se dejó casi un 4,5% en la sesión y el Nasdaq retrocedió un 1,18%.

- En el plano macroeconómico, este viernes se ha publicado el IPC de España de febrero. La inflación en nuestro país ha logrado mantenerse al 2,3% en el segundo mes del año.

- También se conocerá el índice de precios al productor de Estados Unidos.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,41 dólares.

- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.

- El euro logra colocarse por encima de los 1,18 dólares tras rebotar ante su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1776 dólares, pero no parece que haya fuerza para estirar mucho más la reacción alcista.

- El bitcoin continúa sin poder hacerse con los 70.000 dólares tras la reacción del pasado miércoles.