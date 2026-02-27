Canaccord eleva el precio objetivo de Zegona (Vodafone) hasta las 21,5 libras

Las acciones de Zegona cotizan con descuento respecto a otros operadores europeos, y el informe prevé potencial de revalorización tras consolidar su cambio de tendencia.

El EBITDAaL ajustado es de 313 millones de euros, con márgenes estables del 34%-37%, y el FCF bruto alcanzó los 176 millones, encaminándose a un margen del 21% en 2026.

Zegona reporta un crecimiento del 1,1% interanual en ingresos trimestrales, alcanzando los 923 millones de euros, y presenta una mejora en su base de abonados.

Canaccord Genuity eleva el precio objetivo de Zegona (Vodafone) a 21,5 libras, destacando la solidez en crecimiento de ingresos y márgenes.

Un nuevo informe de Canaccord Genuity sobre Zegona Communications reitera la calificación de “comprar” manteniendo un precio objetivo de 21,5 libras desde las 18,5 libras a las que cotizaba ayer.

El informe destaca que el crecimiento positivo de ingresos debería impulsar un rerating al alza de la acción tras la presentación de los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Los analistas subrayan que la actualización de KPIs de diciembre/3T publicada por Zegona presenta como aspectos positivos clave una inflexión en el crecimiento de ingresos (hasta +1%) y unos márgenes brutos de flujo de caja libre (FCF) que siguen siendo sólidos.

En el plano comercial, las tendencias de clientes continúan siendo positivas tanto en banda ancha fija (2,59 millones, +3.000) como en líneas móviles de contrato (+5.000 hasta 10,155 millones).

Los ingresos trimestrales de 923 millones de euros crecieron un 1,1% interanual, un hito que Canaccord considera que no debe subestimarse, ya que durante muchos años Vodafone España fue un activo en declive en términos de ingresos, cediendo cuota de mercado a otros operadores.

Según los analistas, ahora se trata de un negocio en crecimiento, a medida que el cambio de tendencia y la expansión de la base de abonados empiezan a traducirse en un crecimiento positivo de las ventas.

En cuanto a rentabilidad, el EBITDAaL ajustado de 313 millones de euros equivale a márgenes de aproximadamente el 34%, con márgenes de dos trimestres manteniéndose estables en torno al 37%. El FCF bruto (EBITDAaL menos Capex) alcanzó los 176 millones de euros, con un margen del 19%, y la compañía se sitúa en camino de alcanzar márgenes del 21% en el conjunto del ejercicio fiscal 2026.

Deuda neta

La deuda neta se situó en 3.300 millones de euros, con la dirección de Zegona guiando hacia un objetivo de 3.200 millones a cierre del ejercicio, en línea con las estimaciones de consenso.

Respecto a la valoración, Canaccord señala que la reclasificación tiene más recorrido. A pesar de la reciente subida, las acciones cotizan a 16 veces EV/FCF del año fiscal 2027, lo que supone un descuento del 15%-20% respecto a los operadores de telecomunicaciones europeos cotizados comparables, incluyendo los otros grandes operadores en España: Telefónica (22x) y Orange (17x).

La firma de análisis considera que Zegona debería cotizar al menos en línea con sus comparables, en torno a 18x-19x. El precio objetivo de 21,50 libras se basa en un múltiplo de 18x EV/FCF del año fiscal 2027, al que se añade 1,5 libras por acción (400 millones de euros) por el valor de las participaciones minoritarias de Zegona en las joint ventures PremiumFiber y FiberPass.