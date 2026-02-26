Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el actual impulso del mercado

Se recomienda establecer órdenes de protección en cada valor para gestionar el riesgo ante posibles caídas.

El selectivo español logra marcar nuevos máximos históricos sin esperar a conocer los resultados de Nvidia, lo que le da en la sesión de hoy más potencial de subida.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense reacciona con fuertes subidas a unos resultados de Nvidia mucho mejor de lo esperado.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Sacyr: El valor confirma la ruptura de los 4,45 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,37 euros en base cierres.

2) Endesa: El valor rompe con contundencia sus recientes máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección en los 33,47 euros en base cierres.

3) FCC: Entramos en el valor al hacerse con los 11,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,67 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,46 euros en base cierres.