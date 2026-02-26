Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,19%) firma nuevos máximos históricos e Indra se dispara un 21%

- El Ibex 35 termina la sesión de este jueves con una subida del 0,19%. El impulso hace avanzar al índice hasta los 18.496,96 puntos y renueva los máximos conseguidos en la jornada del miércoles al cierre de sesión.

- Con esta cifra, el selectivo nacional también firma un nuevo récord en términos intradiarios y supera los 18.461 puntos que ya alcanzó este miércoles.

- ACS e Indra presentaron el miércoles resultados al término de la sesión. Las cuentas se han cotizado en la jornada de este jueves en el parqué madrileño.

- Indra elevó sus beneficios un 57%, hasta los 436 millones. La compañía de defensa duplica su cartera de pedidos y sus títulos han avanzado más de un 21,26%.

- ACS elevó su beneficio un 15%, hasta los 950 millones de euros. La constructora sitúa su cartera en los 92.859 millones y ha ganado un 1,10 en la jornada de este jueves.

- Los mercados europeos terminan la jornada en positivo. Las ganancias han ido del 0,1% al 0,7%.

- En Wall Street, el rojo es el protagonista de la sesión. El parqué neoyorquino cerró ayer en positivo antes de conocer las cuentas de Nvidia. Sin embargo, sus títulos caen casi un 5%.

- Los resultados de la compañía han superado con creces las expectativas de los analistas. Nvidia dispara un 65% el beneficio anual tras lograr una facturación récord.

- Este era el gran evento de la agenda de la semana para los inversores. Las cuentas de la compañía rebajan el temor de una burbuja de la IA. Las acciones de Nvidia cerraron la sesión del miércoles con un repunte del 1,44% y prolongaban las subidas en la negociación after hours al anotarse alzas de casi el 3%.

- En la agenda macroeconómica, la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,41 dólares.

- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.

- El euro logra colocarse por encima de los 1,18 dólares tras rebotar ante su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1776 dólares.

- El bitcoin no logra cerrar la sesión por encima de los 70.000 dólares tras el gran rebote de ayer y ahora busca estabilizarse sobre los 68.000 dólares.