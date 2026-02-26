Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,19%) firma nuevos máximos históricos e Indra se dispara un 21%
El selectivo nacional renueva el récord logrado al cierre de la sesión de este miércoles y se queda a las puertas de los 18.500 enteros.
- El Ibex 35 termina la sesión de este jueves con una subida del 0,19%. El impulso hace avanzar al índice hasta los 18.496,96 puntos y renueva los máximos conseguidos en la jornada del miércoles al cierre de sesión.
- Con esta cifra, el selectivo nacional también firma un nuevo récord en términos intradiarios y supera los 18.461 puntos que ya alcanzó este miércoles.
- ACS e Indra presentaron el miércoles resultados al término de la sesión. Las cuentas se han cotizado en la jornada de este jueves en el parqué madrileño.
- Indra elevó sus beneficios un 57%, hasta los 436 millones. La compañía de defensa duplica su cartera de pedidos y sus títulos han avanzado más de un 21,26%.
- ACS elevó su beneficio un 15%, hasta los 950 millones de euros. La constructora sitúa su cartera en los 92.859 millones y ha ganado un 1,10 en la jornada de este jueves.
- Los mercados europeos terminan la jornada en positivo. Las ganancias han ido del 0,1% al 0,7%.
- En Wall Street, el rojo es el protagonista de la sesión. El parqué neoyorquino cerró ayer en positivo antes de conocer las cuentas de Nvidia. Sin embargo, sus títulos caen casi un 5%.
- Los resultados de la compañía han superado con creces las expectativas de los analistas. Nvidia dispara un 65% el beneficio anual tras lograr una facturación récord.
- Este era el gran evento de la agenda de la semana para los inversores. Las cuentas de la compañía rebajan el temor de una burbuja de la IA. Las acciones de Nvidia cerraron la sesión del miércoles con un repunte del 1,44% y prolongaban las subidas en la negociación after hours al anotarse alzas de casi el 3%.
- En la agenda macroeconómica, la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,41 dólares.
- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.
- El euro logra colocarse por encima de los 1,18 dólares tras rebotar ante su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1776 dólares.
- El bitcoin no logra cerrar la sesión por encima de los 70.000 dólares tras el gran rebote de ayer y ahora busca estabilizarse sobre los 68.000 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Deutsche Bank incorpora una decena de profesionales a sus áreas de Banca Privada y Wealth Management
Deutsche Bank ha incorporado una decena de profesionales a sus áreas de Banca Privada y Wealth Management, la mayoría banqueros privados, y personal de soporte y middle office.
Los fichajes se producen en plazas como Córdoba, Marbella, Cádiz, Madrid o Barcelona. Se trata de Tomás Noguera, José Enrique Fernández, Víctor Manuel Vílchez, Elisa Azcue, Fernando Carrillo, Clara Morales, Regina Bergé, Teresa Ruiz-Jiménez Cifuentes, Alejandra López Rebull y Joel Chillón.
Llegan desde entidades como Santander, Abante o Banca March, entre otras.
Santalucía AM crece con la incorporación de perfiles especializados
Santalucía Asset Management continúa avanzando en su plan de crecimiento con la incorporación de nuevos perfiles especializados que refuerzan su apuesta por la gestión activa y la gestión profesionalizada del ahorro.
Javier de Ávila se incorpora como gestor de inversiones ilíquidas, reforzando el equipo de mercados privados liderado por Laura Sanz. De Ávila aporta experiencia en banca de inversión, M&A y activos alternativos. Ha desarrollado su carrera en el área de fusiones y adquisiciones en Bestinver y Jaguar Path Ventures. Asimismo, formó parte del equipo de Altamar CAM.
Por su parte, Miguel Pérez Solana se suma a la firma como gestor en el área de Gestión Patrimonial. Cuenta con experiencia en el sector financiero en FellowFunders y BBVA. Durante este periodo ha trabajado en análisis de compañías, proyectos de innovación y gestión de inversiones.
Capital Group incorpora nuevo responsable de ETF desde Invesco
Capital Group, uno de los mayores gestores de inversión activa del mundo, con 3,3 billones de dólares en activos bajo gestión, ha nombrado a Jim Goldie como responsable de Mercados de Capitales de ETF para Europa y Asia-Pacífico.
Con sede en Londres, Goldie liderará el desarrollo de la función de mercados de capitales de ETF de Capital Group para Europa y Asia-Pacífico. Goldie se incorpora a Capital Group desde Invesco, donde pasó la última década como responsable internacional de Mercados de Capitales, ETF y Estrategias Indexadas.
Entre sus cargos anteriores, figuran especialista en mercados de capitales de ETF en Vanguard y puestos de gestión operativa en Goldman Sachs y Morgan Stanley. Actualmente, Goldie es presidente del grupo de trabajo de ETF de Efama y copresidente del Comité de Gobernanza T+1 de la UE para la Gestión de Activos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de alta volatilidad para el Ibex 35, que osciló entre un mínimo de 18.373 puntos y un máximo de 18.493. Alcistas y bajistas lucharon durante toda la jornada por marcar nuevos máximos históricos, aunque habrá que esperar al cierre para confirmarlo.
El protagonista indiscutible fue Indra, con subidas superiores al 20%, mientras Solaria también destaca con avances por encima del 10%.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un ligero 0,06% en los 18.447 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+20,76%), Solaria (+10,42%) y Amadeus (+5,11%).
Los valores más penalizados son: Redeia (-5,79%), Fluidra (-5,65%) y ArcelorMittal (-2,14%).
Solaria también gana más de dogle dígito
Los títulos de Solaria están experimentando avances importantes superiores al doble dígito en estos momentos elevando su ganancia en la sesión al 11,75%.
Sus acciones se intercambian en 21,62 euros ahora mismo.
Salesforce lidera las subidas del Dow Jones mientras Nvidia cae
En el Dow Jones, Salesforce encabeza las ganancias con un 3,69%, seguida de IBM con un 3,27% y American Express con un 2,45%.
En el lado contrario, Nvidia registra la mayor caída del índice, con un retroceso del 4,78%. El resto de valores muestra movimientos más moderados dentro de la sesión.
-
El selectivo español rompe máximos intradía
El Ibex 35 supera la zona de máximos de la sesión y se encamina hacia los 18.500 puntos, consolidando el signo positivo antes del cierre de hoy jueves. Indra lidera las ganancias con una subida superior al 18%, seguida de Amadeus con cerca del 5%.
IAG, Ferrovial y Rovi completan los avances, con subidas entre el 1% y el 1,46%. El índice muestra fortaleza al acercarse a un nivel clave de referencia.
Solaria acuerda suministro eléctrico para 213 MW en Madrid
Solaria Energía y Medio Ambiente comunica que ha cerrado un acuerdo con Merlin Properties para garantizar el acceso y conexión de 213 MW de potencia.
El acuerdo incluye la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para sus centros de datos en la Comunidad de Madrid.
La operación refuerza la capacidad energética de los proyectos de la compañía en la región.
-
Las reservas de gas natural en EE. UU. caen por debajo de lo esperado
Las reservas de gas natural en EE. UU. disminuyen en 52.000 millones de pies cúbicos, frente a los 36.000 millones previstos y los 144.000 millones anteriores.
La caída muestra un ajuste menos intenso que en la semana anterior, aunque sigue siendo significativa. El dato actualiza la disponibilidad del suministro energético en el país.
La evolución marca un contexto relevante para los mercados de gas natural y energía.
Nvidia se acerca al 5% de caída
Los títulos de Nvidia ceden un 4,82% a esta hora hasta los 186,36 dólares tras la presentación de sus cuentas. El valor cae con fuerza.
-
El euro rebota desde el soporte recuperando los 1,18 dólares
El cruce del euro frente al dólar se recupera desde la media móvil de corto plazo situada en 1,1775 dólares, que actúa como soporte dinámico. Pese al rebote, persiste una secuencia de máximos decrecientes desde enero, cuando tocó cerca de 1,21 dólares.
La presión bajista sigue presente y solo un avance por encima de niveles actuales indicaría un cambio de tendencia. En estos momentos, el euro cede un leve 0,03%, cotizando en 1,1812 dólares.
Última hora: Irán y EEUU reanudan las negociaciones nucleares entre amenazas de un ataque militar
Estados Unidos e Irán celebran este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear que evite un ataque militar tras el ultimátum dado por Donald Trump.
-
El Ibex 35 tropieza tres veces en la misma zona
Movimientos corporativos sacuden el sector tecnológico y aeroespacial
-
Así abre Wall Street
El fundador de Gotham City declara ante la Audiencia Nacional el mismo día en que Grifols publica cuentas
El fundador de Gotham City Research, Daniel Yu, ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación abierta por el informe publicado en enero de 2024 sobre Grifols, que provocó un fuerte desplome en bolsa de la compañía catalana.
Miran abre la puerta a recortes de tipos y descarta presiones inflacionistas
El miembro de la Reserva Federal Miran considera que los tipos deberían recortarse en torno a un punto porcentual este año. Afirma que no ve actualmente un problema de inflación en EE. UU. y que los precios parecen estables, con la IA ejerciendo un efecto desinflacionario.
Señala que el mercado laboral ha mejorado, aunque aún es pronto para lanzar un mensaje de tranquilidad total. Tampoco observa riesgos macro relevantes en el crédito privado, pese a algunos episodios puntuales.
Además, sostiene que una regulación bancaria excesiva perjudica la creación de crédito.
El Ibex 35 logra girar al alza con apoyo de Indra
El selectivo español cambia ligeramente a positivo y suma un 0,02%, hasta los 18.404 puntos. Indra se dispara cerca del 22% en la jornada y lidera con claridad las ganancias. Le siguen Amadeus y Rovi, con avances del 3,66% y del 3,56%, respectivamente.
El movimiento permite al índice sostenerse en terreno verde tras varios intentos previos. La subida se apoya en valores concretos mientras el resto del mercado muestra mayor contención.
Canadá reduce el déficit por cuenta corriente en el cuarto trimestre
La cuenta corriente de Canadá registra un déficit de -0,7 billones en el cuarto trimestre, muy por debajo de los -8,2 billones previstos y mejor que los -5,3 billones anteriores.
El dato muestra una notable mejora frente a las estimaciones del mercado. La reducción del desequilibrio exterior marca un ajuste significativo respecto al trimestre previo.