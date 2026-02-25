El mercado pone el foco en los resultados de Nvidia: tendrán que demostrar que la inversión en IA vale lo que cuesta

El desempeño bursátil de Nvidia influye en todo el sector tecnológico, especialmente en empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Si los resultados cumplen o superan expectativas, la capitalización bursátil de Nvidia podría volver a los 5 billones de dólares.

Se espera que los ingresos del cuarto trimestre de 2025 ronden entre 65.000 y 70.000 millones de dólares, lo que supondría un aumento de hasta el 70% respecto al año anterior.

Nvidia presenta sus resultados anuales esta semana, foco clave para inversores y el mercado de IA.

La gran cita de la semana para los inversores se acerca. Nvidia presentará sus resultados anuales este miércoles cuando Wall Street eche el cierre.

Las cuentas de la compañía de software estadounidense son clave. Y una de las razones clave es porque esclarecen la narrativa de la IA.

Las empresas que dependen directamente de esta tecnología -especialmente las de software- han visto caer fuertemente sus títulos y los inversores intentan prever cuál será la próxima víctima bursátil de la Inteligencia Artificial.

En este punto, el rendimiento de Nvidia será determinante para definir la trayectoria de esta herramienta. La compañía es la principal proveedora de los valores que dependen de la inteligencia artificial, por lo que su rendimiento es el gran pilar para definir la trayectoria.

Las expectativas en el mercado son fuertes. Los analistas barajan que los ingresos de la compañía en el cuatro trimestre de 2025 ronden los 65.000 millones de dólares. Algunos incluso llegan a estimar que alcanzarán los 70.000 millones.

Si la compañía de semiconductores consigue esta última cifra, significará que sus ingresos han aumentado un 70% respecto al mismo periodo del año pasado. En ese balance -el relativo al tercer trimestre de 2025-, la facturación de la compañía fue de 39.330 millones de dólares.

En la última rendición de cuentas del pasado noviembre, los resultados de Nvidia sí lograron superar las previsiones. La compañía anotó unos ingresos de 57.000 millones de dólares, por encima de los 54.800 esperados.

Consecuencias

Lo que sí dan por hecho los analistas es que los resultados, sean los que sean, tendrán consecuencias de manera inmediata en el mercado y por ende, en las acciones de cualquier inversor que tenga una cartera más o menos diversificada.

Y si las cifras logran convencer masivamente y desatan la euforia en las bolsas, la capitalización bursátil de la compañía podría volver a alcanzar los 5.000 billones de dólares que ya superó a finales de octubre del año pasado.

Para ello, los títulos de Nvidia tendrían que superar los 205 dólares por acción. El precio actual para la compañía es de 193, por lo que tendría que subir en torno a un 6% para ver esa cifra en el panel de su cotización.

¿Pero qué pasa si los resultados decepcionan al mercado? Según los analistas de Link Gestión una cifra más baja de lo esperado podría cotizarse con grandes pérdidas.

Por el momento, los inversores confían en que los gastos derivados de los avances de la IA estén mereciendo la pena y Nvidia sepa capitalizar este dinero y generar un rendimiento.

Según el análisis de XTB, tras la publicación de los últimos diez informes de resultados de la compañía sus títulos han avanzado de media un 3,2% en la sesión consecutiva a la rendición de cuentas.

Sin embargo, en las últimas tres ocasiones la tendencia ha sido dispar. Mientras que tras los resultados más recientes los títulos de Nvidia cayeron un 3,15%, en la penúltima cita el movimiento fue más cauto. La compañía retrocedió un 0,74% tras el balance del segundo trimestre de 2025.

Por el contrario, la publicación relativa al primer movimiento del año pasado hizo que las acciones de la compañía de chips repuntaran un 3,24% en Wall Street.

Los últimos pasos

A la espera de saber cómo se saldó la compañía de semiconductores en el último trimestre del año pasado, la trayectoria bursátil de Nvidia en 2026 deja un rendimiento para las acciones de la compañía del 3,6% en lo que llevamos de año.

Un año antes, en 2025, la compañía de IA estadounidense lograba crecer un 38,88% en bolsa. En el cómputo anual de 2024 avanzó un 171% y en 2023 el avance repuntó un 238%.

Vaivenes en el sector

En relación a los movimientos más recientes derivados de la ambigua narrativa de la IA, IMB ha sido la última gran castigada. Este lunes la compañía se dejó un 13% en Wall Street después de las últimas noticias sobre Anthropic.

La empresa fundada por exmiembros de OpenAI ha anunciado que una de sus herramientas, Claude Code, puede desbancar a Cobol -el histórico lenguaje de IBM dedicado a orientar y gestionar noticias- por lo que parte del negocio de IMB queda más que cuestionado.