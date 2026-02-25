Laboratorios Rovi afianzará su actual tendencia alcista mientras respete los 77,50 euros

El valor presenta niveles de sobrecompra, pero el volumen elevado y medias móviles alcistas sugieren potencial para nuevas subidas si se respetan los soportes clave.

Las acciones de Rovi mantienen una tendencia alcista desde abril, con una directriz que no debe perder los 77,50 euros para afianzar el movimiento.

El Ibex 35 cedió ayer un 0,56% y cerró en los 18.189 puntos, en un movimiento de ajuste tras las últimas subidas. Hoy miércoles, el índice español intentará eliminar las pérdidas de la jornada precedente. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi, que ha presentado sus cuentas de resultados.

Laboratorios Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más que el año anterior, y propondrá un dividendo de 0,9594 euros por acción, equivalente al 35% del resultado. La retribución mantiene una política de pay out estable y atractiva para el accionista.

Los ingresos descendieron un 1% hasta 756,1 millones, lastrados por la fabricación a terceros, aunque las especialidades farmacéuticas crecieron un 11% hasta 473,9 millones. El Ebitda avanzó un 4% hasta 216,2 millones, con un margen del 29,1%, 1,9 puntos superior al de 2024. La compañía está dando pasos estratégicos decisivos para reforzar su proyección internacional y acelerar el crecimiento.

Si analizamos el comportamiento de los títulos de Laboratorios Rovi, observamos un crecimiento constante desde los mínimos alcanzados el pasado mes de abril en la zona de los 44,75 euros por acción. Esta formación ha dejado una pauta de mínimos y también de máximos crecientes que permite dibujar una directriz alcista que acompaña la tendencia en todo momento.

A pesar de ello, el valor no ha estado exento de fases correctivas de calado, como la registrada el pasado mes de octubre, cuando en poco más de tres semanas llegó a ceder más de un 18% de su capitalización bursátil, al pasar desde la zona de 65,80 euros hasta los 53,80 euros en un corto espacio de tiempo.

Pero lo realmente importante para los títulos de Laboratorios Rovi es lo que ha sucedido durante este 2026, ya que esa pauta de mínimos y máximos crecientes se ha acelerado, permitiendo dibujar una directriz alcista con mucha mayor pendiente que la principal, la que permitió al valor reconquistar niveles perdidos en los dos últimos ejercicios.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

Si trazamos los correspondientes niveles de retorno proporcional desde los máximos alcanzados en mayo de 2024 y los mínimos del pasado mes de abril, veremos que el laboratorio ha superado ya, y con los filtros adecuados, la última zona de resistencia horizontal. Es decir, se sitúa cómodamente por encima de los 73,95 euros, que constituyen el 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci.

Este hecho ha permitido ganar fortaleza y seguir avanzando primero hacia la resistencia de los 78,30 euros y, posteriormente, ya en la sesión de hoy, atacar los máximos alcanzados el pasado 10 de septiembre en la zona de los 80,95 euros, un nivel clave de referencia técnica que habrá que vigilar para que se puedan acometer nuevas alzas y dar continuidad a la tendencia.

Aunque en su gráfico se aprecian niveles de sobrecompra elevados, también se observa un volumen de negociación superior a lo habitual en las fases de ajuste. Además, sus tres medias móviles más representativas, corto, medio y largo plazo, mantienen pendiente alcista y, por tanto, Laboratorios Rovi reúne los ingredientes necesarios para seguir avanzando en el muy corto plazo mientras respete su directriz secundaria.

Por lo tanto, si ya tenemos acciones de Laboratorios Rovi en cartera, lo más sensato sería mantener mientras el valor no perfore a la baja la directriz alcista actual, es decir, la de medio plazo, que pasa ahora mismo por los 77,50 euros por acción. Mientras se mantenga por encima de esta referencia técnica, puede seguir en cartera.

En caso contrario, y si lo que queremos es añadir títulos o entrar compradores en un valor interesante desde el punto de vista técnico, no deberemos hacerlo corriendo detrás del precio, algo que siempre debe evitarse.

Por tanto, esperaremos a cualquier repliegue o formación de throwback hacia niveles próximos a los 78,00 euros por acción para intentar tomar posiciones alcistas que permitan situar el stop de protección en niveles asumibles.

Si finalmente se dan las condiciones para acometer compras en Laboratorios Rovi, estas no deberán superar un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, dado que el selectivo español, es decir, su índice de referencia, se encuentra en zona de máximos.

En este sentido, estableceremos una orden de protección por debajo de los 77,50 euros por acción en base cierres y fijaremos un primer objetivo en los 80,80 euros y un segundo en los 83,70 euros. De este modo, podremos plantear una entrada limitando el riesgo y maximizando el potencial de beneficio.