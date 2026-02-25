Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Valores destacados para invertir: Sacyr, Endesa, FCC y Repsol, que presentan importantes señales técnicas y oportunidades de entrada con niveles de protección definidos.

El mercado estadounidense está a la expectativa por los resultados de Nvidia, que se conocerán al cierre de la sesión.

El Ibex 35 sigue en fase de recogida de beneficios y se cuestiona la ruptura del rango lateral que mantenía desde febrero.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Sacyr: El valor confirma la ruptura de los 4,45 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,29 euros en base cierres.

2) Endesa: El valor rompe con contundencia sus recientes máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección en los 32,77 euros en base cierres.

3) FCC: Entramos en el valor al hacerse con los 11,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,57 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,00 euros en base cierres.