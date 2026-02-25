Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,49%) firma nuevos máximos históricos por encima de los 18.400 puntos

- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 1,49%. Con el impulso, el selectivo nacional ha avanzado hasta los 18.461 puntos, lo que le ha hecho firmar nuevos máximos históricos al cierre de jornada y récord en términos intradiarios.

- Santander prevé ganar más de 20.000 millones de euros en 2028 y más que duplicar el dividendo en efectivo. Sus títulos han cerrado la sesión con un avance superior 4%.

- Iberdrola logra ganancias récord de 6.285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14.460 millones. La compañía se ha alzado un 1,25% en la jornada.

- Aena gana 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,3% más, y eleva el dividendo un 11,7%. Los resultados no han convencido a los inversores y la compañía ha terminado con una caída del 1,38%

- Rovi gana 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más, y pagará dividendo de 0,9594 euros por acción. La farmacéutica se ha impulsado un 4,4% este miércoles.

- La compañía más alcista de la sesión ha sido, por diferencia, Acciona. Sus títulos han rebotado más de un 8% después de que su participada alemana Nordex se haya impulsado más de un 19% en la Bolsa de Frankfurt tras presentar resultados.

- ACS, Ferrovial, Indra y Grifols también informarán de sus resultados tras el cierre.

- Las principales bolsas europeas también han finalizado en positivo. Los avances han ido del 0,4% al 1,4%. Detrás del Ibex, el FTSE 100 de Londres y el Mib italiano se anotan las mayores subidas al ganar un 1%.

- Wall Street también sigue una sesión protagonizada por el verde. El Dow Jones sube un 0,45%; el S&P 500, un 0,69%, y el Nasdaq Composite, un 1,05%.

- Toda la atención del mercado recae en Nvidia, el mayor exponente mundial del fenómeno de la IA, que presentará los resultados de su ejercicio fiscal 2026 ya con Wall Street cerrado.

- “Se espera que la compañía haya alcanzado fuertes crecimientos tanto a nivel ventas como a nivel beneficio, aunque lo más relevante para los inversores será lo que digan sus gestores sobre la demanda futura de sus productos, directamente relacionada con el desarrollo de la IA”, señalan los analistas de Link Securities.

- En el ámbito geopolítico, los inversores siguen muy de cerca las noticias sobre la nueva reunión que mantendrán a partir del jueves las delegaciones de Irán y EEUU con el objetivo de evitar un conflicto armado entre ambos países.

- El martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio su discurso sobre el estado de la Unión. Reiteró que los aranceles están aquí para quedarse pero no habló explícitamente de medidas de apoyo al consumidor que le permitan impulsar unos bajos índices de popularidad de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,48 dólares.

- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.

- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares y mantenerse por encima de su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1774 dólares.

- El bitcoin busca mantenerse por encima de los 65.000 dólares y evitar así marcar nuevos mínimos anuales.