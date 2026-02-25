Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,49%) firma nuevos máximos históricos por encima de los 18.400 puntos
Toda la atención recae sobre Nvidia. El gigante tecnológico presentará sus cuentas una vez termina la sesión en Wall Street.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Inventarios de crudo de EE. UU. sorprenden con fuerte caída
- 15:37 Así abre Wall Street
- 11:05 IPC de la zona euro se mantiene en línea con las expectativas
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi
- 09:04 Así abre el Ibex 35
- 08:48 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:26 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:22 Iberdrola gana 6.285 millones de euros en 2025
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 1,49%. Con el impulso, el selectivo nacional ha avanzado hasta los 18.461 puntos, lo que le ha hecho firmar nuevos máximos históricos al cierre de jornada y récord en términos intradiarios.
- Santander prevé ganar más de 20.000 millones de euros en 2028 y más que duplicar el dividendo en efectivo. Sus títulos han cerrado la sesión con un avance superior 4%.
- Iberdrola logra ganancias récord de 6.285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14.460 millones. La compañía se ha alzado un 1,25% en la jornada.
- Aena gana 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,3% más, y eleva el dividendo un 11,7%. Los resultados no han convencido a los inversores y la compañía ha terminado con una caída del 1,38%
- Rovi gana 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más, y pagará dividendo de 0,9594 euros por acción. La farmacéutica se ha impulsado un 4,4% este miércoles.
- La compañía más alcista de la sesión ha sido, por diferencia, Acciona. Sus títulos han rebotado más de un 8% después de que su participada alemana Nordex se haya impulsado más de un 19% en la Bolsa de Frankfurt tras presentar resultados.
- ACS, Ferrovial, Indra y Grifols también informarán de sus resultados tras el cierre.
- Las principales bolsas europeas también han finalizado en positivo. Los avances han ido del 0,4% al 1,4%. Detrás del Ibex, el FTSE 100 de Londres y el Mib italiano se anotan las mayores subidas al ganar un 1%.
- Wall Street también sigue una sesión protagonizada por el verde. El Dow Jones sube un 0,45%; el S&P 500, un 0,69%, y el Nasdaq Composite, un 1,05%.
- Toda la atención del mercado recae en Nvidia, el mayor exponente mundial del fenómeno de la IA, que presentará los resultados de su ejercicio fiscal 2026 ya con Wall Street cerrado.
- “Se espera que la compañía haya alcanzado fuertes crecimientos tanto a nivel ventas como a nivel beneficio, aunque lo más relevante para los inversores será lo que digan sus gestores sobre la demanda futura de sus productos, directamente relacionada con el desarrollo de la IA”, señalan los analistas de Link Securities.
- En el ámbito geopolítico, los inversores siguen muy de cerca las noticias sobre la nueva reunión que mantendrán a partir del jueves las delegaciones de Irán y EEUU con el objetivo de evitar un conflicto armado entre ambos países.
- El martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio su discurso sobre el estado de la Unión. Reiteró que los aranceles están aquí para quedarse pero no habló explícitamente de medidas de apoyo al consumidor que le permitan impulsar unos bajos índices de popularidad de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por no perder los 71 dólares tras los recientes máximos marcados en los 72,48 dólares.
- El precio del oro busca la recuperación de los 5.200 dólares en medio de un ambiente prebélico en Oriente Medio.
- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares y mantenerse por encima de su media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1774 dólares.
- El bitcoin busca mantenerse por encima de los 65.000 dólares y evitar así marcar nuevos mínimos anuales.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Nueva jornada alcista para el Ibex 35, que a pocos minutos del cierre dibuja una vela diaria prometedora y apunta a nuevos máximos históricos en formato cierre.
El índice español reaccionó desde los mínimos intradiarios en 18.253 puntos y alcanza la zona de 18.400 puntos en estos instantes, mostrando símtomas de una fortaleza renovada.
A falta de pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 1,21% en los 18.410 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona (+7,75%), Banco Santander (+4,16%) y Laboratorios Rovi (+3,52%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: Aena (-1,68%), Inditex (-1,18%) y Puig Brands (-1,04%).
-
IBM (+3,55%) lidera subidas en el Dow Jones
-
El selectivo español supera máximos intradía
El Ibex 35 se mantiene en la zona de máximos de la sesión, con una subida cercana al 1% y 176 puntos desde el cierre anterior.
Acciona lidera los avances con un 7,65%, seguida de Banco Santander y Laboratorios Rovi con subidas del 3,91% y 2,56%.
Otros valores como Amadeus, Endesa, Acciona Energía e IAG suman más del 2%, reforzando el impulso del selectivo.
-
Inventarios de crudo de EE. UU. sorprenden con fuerte caída
Los inventarios de petróleo crudo en EE. UU. muestran un ajuste inesperado según la AIE, con existencias totales cayendo 9,014 millones de barriles frente a los 1,8 millones previstos.
En Cushing, los stocks semanales bajan 1,095 millones de barriles, frente a un aumento esperado de 0,881 millones, reforzando la presión alcista sobre los precios del crudo.
-
El euro se aferra al soporte y apunta a los 1,18 dólares
El euro mantiene su fase de consolidación frente al dólar, apoyándose en el soporte dinámico de su media móvil de corto plazo y tratando de recuperar la cota de 1,18 dólares.
En estos momentos avanza un 0,20% hasta los 1,1799 dólares, en un movimiento de ajuste dentro de su estructura reciente.
-
La española Naturgy vende cartera de renovables en EE.UU., según informe anual
La compañía eléctrica española Naturgy ha vendido una cartera de proyectos de energía solar y almacenamiento con baterías en fase inicial de desarrollo en Estados Unidos, según señala su informe anual.
El documento no revela ni el comprador ni el valor de la transacción, y un portavoz declinó hacer comentarios cuando fue consultado sobre el acuerdo.
Se vendieron nueve proyectos de los once que componían la cartera, quedando los dos restantes pendientes de venta.
-
Aena (-1,64%), Inditex (-1,37%) y Puig Brands (-1,10%) son los peores valores del selectivo español ahora
En estos instantes, en la parte baja de la tabla son Aena, Inditex y Puig Brands los valores que acaparan las mayores caídas.
El índice epsañol se anota un 0,92% en los 18.356 puntos dibujando una prometedora vela alcista diaria.
-
El Ibex 35 roza máximos intradía con una subida del 0,94%
El Ibex 35 alcanza máximos de la sesión y avanza un 0,94% hasta los 18.360 puntos.
Acciona lidera con claridad los avances al dispararse un 6,91%, situándose al frente de la tabla en una jornada de fuerte impulso comprador.
-
Así abre Wall Street
-
Ibex 35 aguarda la apertura americana cerca de máximos
-
Circle se dispara más del 20% antes de la apertura
Las acciones de Circle suben más del 20% en el mercado previo, hasta los 73,69 dólares, en un fuerte movimiento antes del inicio de la sesión oficial.
-
Nuevo ajuste acerca al Ibex 35 a los 18.300 puntos
-
Todos atentos a Nvidia
La presentación de resultados de Nvidia se ha convertido en una cita clave del calendario financiero global, más allá del sector tecnológico. El mercado interpreta sus cifras como un termómetro del ciclo de inversión en inteligencia artificial.
Si bate previsiones y ofrece una guía sólida, reforzará la idea de que el gasto en centros de datos sigue fuerte. Si decepciona, crecerán las dudas sobre la competencia, con AMD ganando terreno tras su acuerdo con Meta y posibles tensiones en producción.
-
Novo Nordisk y Vivtex se asocian para desarrollar nuevos medicamentos
Novo Nordisk ha firmado un acuerdo con Vivtex para desarrollar medicamentos orales de nueva generación en ambas áreas terapéuticas, reforzando su apuesta por tratamientos más accesibles y cómodos para los pacientes.
En virtud del pacto, Vivtex licenciará a la farmacéutica danesa tecnologías seleccionadas de administración oral de fármacos y podrá recibir hasta 2.100 millones de dólares, además de regalías sobre las ventas netas de los futuros productos, lo que evidencia la relevancia estratégica del acuerdo.
-
El selectivo español acelera y se acerca a máximos de la jornada
El Ibex 35 avanza con mayor decisión y eleva la subida al 0,79%, consolidando los 18.300 puntos y aproximándose a los máximos del día.
El número de valores en positivo aumenta, con Acciona rozando el 5% de subida, mientras Banco Santander y Telefónica impulsan al índice en este tramo final de la sesión.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +0,76% en 194,32 dólares.
Microsoft: +0,01% en 389,01 dólares.
Alphabet A: +0,49% en 312,40 dólares.
Micron: +1,44% en 424,00 dólares.
Linde: +0,00% en 504,00 dólares.
Alphabet C: +0,46% en 312,45 dólares.
Tesla: +0,34% en 410,74 dólares.
Oracle: +2,23% en 149,26 dólares.
Palantir: +1,27% en 130,48 dólares.
Albemarle: +8,68% en 203,48 dólares.
-
Stripe estudia adquirir PayPal total o parcialmente
Según informaciones aparecidas, Stripe estaría evaluando la compra completa o parcial de PayPal, en un movimiento que podría transformar la competencia en pagos digitales y reforzar su posición en el sector fintech.
La operación aún está en fase de análisis y no se han definido términos concretos.
-
Última hora: delegados de la OPEP+ prevén aumentos modestos de producción
Los delegados de la OPEP+ anticipan que el grupo reanudará incrementos moderados en la producción de crudo, buscando equilibrar el mercado sin generar presión sobre los precios.
La medida refleja la estrategia de estabilidad del cártel frente a la demanda global y la volatilidad de los mercados energéticos.
-
Los futuros americanos anticipan subidas moderadas
Los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan un comportamiento al alza para esta tarde.
Así vienen:
Futuro del Dow Jones: +0,34% en 49.354 puntos.
Futuro del S&P 500: +0,38% en 6.915 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: +0,46% en 25.093 puntos.