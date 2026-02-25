La CNMV cambia su estrategia respecto a los 'influencers' financieros y busca aliarse con ellos para "llegar más lejos"

La CNMV afronta retos como la transformación tecnológica, la adaptación a la regulación europea y la digitalización para fortalecer su papel como supervisor del mercado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha presentado este miércoles su Plan de Actividades para 2026. Para su guía de cara a este año, el regulador ha puesto el foco en tres aspectos principales: proteger al inversor, potenciar los mercados y mejorar la propia institución.

El nuevo Plan se enmarca en la estrategia "CNMV2030: un supervisor para un tiempo nuevo" publicada el pasado junio. La hoja de ruta se articula en torno a nueve prioridades, desarrolladas a través de 32 acciones y 60 iniciativas concretas.

De manera especial, la guía busca trasladar el mensaje al inversor minorista, y en concreto, al público más joven. En este sentido, su presidente, Carlos San Basilio, ha trasladado un "cambio de tono" en la narrativa en torno a los finfluencers.

Los finfluencers son los influencers que hablan sobre finanzas personales, inversión, ahorro o criptomonedas. Así, San Basilio ha destacado que la experiencia en el seguimiento de estos creadores de contenido ha sido clave para el cambio de narrativa.

"Mientras que nuestra actividad se ha centrado en la persecución de malas prácticas, hemos visto que en el marco de la educación financiera pueden ayudarnos a llegar más lejos", comentaba el presidente del organismo regulador.

En relación con la voluntad de la CNMV de proteger a los inversores minoristas, desde la institución han señalado otras líneas de actuación en este sentido. Entre las iniciativas, la creación de guías para prevenir las amenazas de los fraudes financieros, el uso de la inteligencia artificial (IA) o el capital riesgo.

De esta manera, San Basilio ha avanzado que se creará un nuevo plan de educación financiera en colaboración con el Ministerio de Economía y el Banco de España.

Este no es el único desafío al que se enfrenta la CNMV de cara a 2026. Su presidente también ha subrayado otras cuestiones que marcarán la agenda, como la transformación tecnológica, la apertura del organismo a la sociedad o los cambios regulatorios que llegan desde Europa.

"Va a ser un año fundamental en la redifinición del marco regulador y supervisor, hay muchas iniciativas impulsadas desde la UE que van a redefinir los mercados de valores a nivel comunitario", ha señalado San Basilio en relación a las reformas que buscan simplificar e integrar a los mercados.

En cuanto a las actuaciones comunitarias, el ex secretario del Tesoro ha reconocido que desde Europa "se está poniendo el foco en que, para determinados agentes, la supervisión deje de ser nacional y pase a ser comunitaria".

Sin embargo, el presidente de la CNMV también ha aclarado que "esto no supone la sustitución de una autoridad por otra" -en relación a ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados- pero sí un fortalecimiento del organismo europeo.

"Gran parte de la actividad de la CNMV es con participantes domésticos y no tendría sentido trasladar esta supervisión a París", donde ESMA tiene su sede, ha reconocido.

Preguntado por la posición del organismo sobre el riesgo de los criptoactivos, San Basilio ha puesto en valor su capacidad de desarrollar el valor de los mercados.

A su vez, el presidente de la CNMV ha querido diferenciar estos productos de las criptomonedas, sobre las que la opinión del regulador sí es más negativa.

"En ellas no vemos el papel de canalizar el flujo o el ahorro", sentenciaba el presidente de la Comisión Nacional del mercado de Valores. Además, apuntaba a su componente "especulativo" y decía esperar que si bancos o sociedades entran a este segmento "lo hagan dando la máxima información a sus clientes".

Otros retos

Además, San Basilio ha resaltado otros retos como la digitalización. "Es especialmente significativo porque vivimos la transformación de la autoridad con la incorporación de elementos como la IA o la nube", ha comentado.

En este sentido, el presidente del supervisor bursátil ha hecho hincapié en que, aunque "el cuidadoso tratamiento de la información puede hacer que vayamos un poco lento", hacer la transformación digital es indispensable para llegar a los avances que se exigen.

Sobre el acercamiento del organismo a la sociedad, San Basilio ha anticipado que la CNMV actualizará su formato de rendición de cuentas para hacerlo más accesible. "Vamos a oficializar un contacto constante con el supervisor para que los técnicos puedan estar en contacto directo con sus contrapartidas", ha señalado.

En la presentación del Plan de Actividades de este año, San Basilio también ha querido hacer balance del 2025.

Lo que se ha hecho

En este sentido, ha destacado el trabajo que ya se ha hecho en materia de protección al inversor y vigilancia de los finfluencers. Sobre este último punto, ha adelantado que en las próximas semanas se publicarán las conclusiones del análisis.

"Hemos reorganizado y unificado departamentos en uno sólo para facilitar la respuesta ante conductas que supongan una amenaza al inversor", compartía el presidente de la CNMV.

San Basilio ha recordado que desde el organismo regulador también se ha avanzado en "la inserción de medidas que nos permitan avanzar en las recomendaciones de la OCDE" y en los planes de simplificación para reducir cargas supervisoras.

El presidente de la CNMV también ha respondido cuestiones más concretas sobre operaciones que se llevaron a cabo el año pasado y otras más actuales.

En relación al intento de opa de BBVA sobre Banco Sabadell, y por la parte que le toca al regulador, San Basilio ha asegurado que la decisión de esperar al resultado del proceso de competencia fue acertada, ya que en cualquier caso "habrían sido revisadas" y "daban más claridad al proceso".

Respecto a la posible integración de Indra y Escribano, el presidente del organismo regulador ha asegurado que "mantienen el contacto para asegurar que los procedimientos que se siguen cumplen con las exigencias sobre competitividad".