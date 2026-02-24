El Tesoro emite 7.000 millones en deuda sindicada a 30 años y la demanda alcanza un nuevo récord con 119.000 millones

El Tesoro prevé necesidades de financiación de 55.000 millones de euros para 2026, con la mayoría destinada a deuda a medio y largo plazo.

Es la segunda vez consecutiva que se registra una demanda récord, tras la emisión de enero donde se solicitaron 145.000 millones para un bono a 10 años.

La demanda por esta deuda alcanzó un récord de 119.000 millones de euros, 17 veces superior a la oferta.

El Tesoro ha emitido 7.000 millones de euros en deuda sindicada a 30 años, con vencimiento en octubre de 2056.

El Tesoro ha emitido este martes deuda sindicada a 30 años por valor de 7.000 millones de euros con vencimiento el 31 de octubre de 2056.



La demanda inicial para este tipo de papel superaba los 75.000 millones, para unos 6.000 millones. Finalmente, las solicitudes han llegado a alcanzar una cifra récord de 119.000 millones, 17 veces superior a la oferta.

Este es el segundo récord consecutivo después del conseguido en enero -de 145.000 millones de euros- para la emisión sindicada a 10 años, en la que se adjudicaron 15.000 millones de euros.

En la última emisión sindicada a 30 años, celebrada en febrero de 2024, el Tesoro obtuvo una demanda de 83.700 millones para una oferta de 6.000 millones, lo que ya marcó récord. Para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el interés demuestra "la confianza de los inversores en la economía española, como motor de la zona del euro".

En concreto, el Tesoro ha otorgado el mandato a BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, y HSBC para colocar esta segunda emisión sindicada del año 2026.

En la primera sindicación del año, celebrada el pasado 20 de enero, el Tesoro Público emitió un importe de 15.000 millones de euros en un bono a 10 años, con vencimiento en abril de 2036.

En ella, se registró una demanda récord de 145.000 millones, la más elevada que se ha anotado en la historia del Tesoro Público, con una sobresuscripción de casi diez veces lo emitido.

Necesidad de financiación

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas y préstamos y deudas asumidas.

Por otro lado, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025. El año pasado las emisiones en este concepto fueron de 171.514 millones de euros.

Para letras del Tesoro, se prevén 108.758 millones, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado. En 2025 estas emisiones alcanzaron los 102.728 millones de euros.