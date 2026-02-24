Telefónica sube en bolsa hasta un 3% tras presentar resultados, fijar sus nuevos objetivos y confirmar el dividendo

La compañía fija nuevos objetivos para 2026, prevé un crecimiento estable, mantiene la reducción de deuda y confirma el dividendo para accionistas.

Los ingresos crecieron un 1,5% hasta los 35.120 millones de euros, con España y Brasil como principales motores.

Las pérdidas se deben principalmente al coste del ERE en España y a minusvalías por la venta de filiales en Latinoamérica.

Telefónica sube hasta un 3% en bolsa tras presentar resultados y confirmar el dividendo, a pesar de registrar pérdidas de 4.318 millones en 2025.

Telefónica subía en bolsa pese a registrar pérdidas en 2025, provocadas por los extraordinarios ligados al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España y a su salida de varios mercados latinoamericanos.

Los resultados dejan un balance mixto, con un negocio que avanza con cierta suavidad, pero unas cifras de beneficio muy dañadas por provisiones y minusvalías.

Pocos minutos después de la apertura, las acciones de Telefónica avanzaban un 1,12%, hasta los 3,695 euros por acción. El avance ha sido superior. La capitaneada por Marc Murtra ha llegado a ascender casi un 3%.

El avance, por tanto, se producía a pesar de que la teleco registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros en 2025, muy por encima de los 49 millones de números rojos de 2024.

Los números rojos se deben al impacto de los costes de reestructuración y el deterioro de activos, así como por las desinversiones en Hispanoamérica.

En concreto, el último ERE tuvo un coste de 2.049 millones de euros, mientras que las ventas de filiales latinoamericanas sumaron 2.269 millones en minusvalías.

Sin el efecto de Hispanoamérica, Telefónica habría obtenido un beneficio neto ajustado de 2.122 millones de euros, un 7,9% menos que un año antes.

Los ingresos avanzaron un 1,5% en el ejercicio, hasta 35.120 millones de euros, apoyados en el mejor comportamiento de España y Brasil.

La deuda financiera neta se redujo en torno a 1.400 millones de euros en el cuarto trimestre, hasta 26.824 millones a cierre de 2025, lo que supone una caída de 337 millones en el conjunto del año.

Objetivos para 2026

Telefónica ha puesto nuevas metas financieras para 2026 que pasan por crecer poco pero de forma estable.

Quiere que sus ingresos y su beneficio operativo (el Ebitda ajustado) aumenten entre un 1,5% y un 2,5% al año, una vez descontado el efecto de las divisas.

Además, la compañía espera que el dinero que genera su actividad principal después de pagar los alquileres (flujo de caja operativo ajustado) crezca por encima del 2%.

Su idea es invertir alrededor del 12% de lo que ingresa y lograr un flujo de caja total de unos 3.000 millones de euros, al tiempo que sigue reduciendo deuda para llegar al objetivo marcado para 2028.

En cuanto a la remuneración al accionista, la compañía ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción con cargo a 2025, del que queda pendiente el pago de 0,15 euros en junio de 2026.

Para 2026, mantiene la previsión de un dividendo de 0,15 euros por título, que se abonará en junio de 2027.

Sensaciones agridulces

Telefónica subía en bolsa tras presentar unos resultados que dejan sensaciones agridulces entre las casas de análisis.

La teleco avanzaba en el parqué a pesar de que firmas como Renta 4 y Bankinter hablan de unas cuentas débiles en términos contables y de un crecimiento orgánico aún modesto.

Los expertos de Renta 4 subrayan que el ERE y otros cargos extraordinarios son los que se comen el beneficio y frenan más de lo previsto la bajada de la deuda.

Añaden que, si se mira el día a día del negocio y la caja que genera, las cifras son algo mejores de lo esperado y permiten a Telefónica mejorar su objetivo de dinero disponible para 2026.

Los analistas de Bankinter, por su parte, inciden en que las fuertes pérdidas se deben sobre todo a la venta de filiales en Hispanoamérica, que ha obligado a reconocer minusvalías importantes.

Destacan que los ingresos y el ebitda todavía crecen, aunque poco, con España y Brasil aportando la parte positiva y Alemania como el eslabón más débil por la competencia y la pérdida de clientes.

Aspecto técnico del valor

Desde el punto de vista técnico, tras un crecimiento constante en el precio de sus acciones durante 2023 y 2024, en 2025 comenzaron los problemas para su cotización. Después de alcanzar máximos del ejercicio en la zona de 4,69 euros por acción el pasado mes de agosto, el valor inició un proceso correctivo profundo que se prolongó exactamente cinco meses y redujo su capitalización bursátil en más del 31%.

Este proceso correctivo llevó al valor a buscar mínimos el pasado mes de enero en la zona de 3,236 euros por acción. Durante la caída destaca en el gráfico el importante hueco bajista que abrió la teleco en la sesión del 4 de noviembre, con origen en los 4,115 euros por acción.

Este hueco permanece todavía abierto y ha seguido dando alas a los bajistas, tanto para deshacer posiciones como para incrementar sus apuestas a la baja en el valor.

Tras alcanzar la zona de 3,23 euros, los títulos de Telefónica han comenzado a reaccionar y a formar un rebote técnico lo suficientemente sólido como para pensar en su continuidad tras la presentación de resultados en los próximos días.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Esta recuperación ha permitido al valor superar resistencias relevantes, como la media móvil de corto plazo situada en torno a 3,46 euros, y ahora trata de batir la media móvil de medio plazo que pasa por los 3,66 euros. Superar de manera consistente este nivel abriría la puerta a un rebote más amplio y reforzaría la confianza de los inversores en la continuidad del movimiento.

Es precisamente esta media la que, en las últimas dos semanas, ha impedido que los títulos de Telefónica siguieran avanzando, actuando como una clara barrera técnica.Así pues, si se producen cierres por encima de 3,66 euros, podríamos plantear nuevos objetivos.

Trazando el correspondiente nivel de retroceso proporcional de Fibonacci sobre todo el proceso bajista anterior, encontramos una resistencia horizontal en los 3,79 euros por título, equivalente al 38,20% del retroceso, y posteriormente la zona de 3,96 euros por acción, que corresponde al 50%.

Alcanzar este último nivel permitiría cerrar parcialmente el hueco bajista abierto en noviembre y constituiría un objetivo razonable para el valor. Además, reforzaría el cambio de sesgo a corto plazo y mejoraría de forma sensible la estructura técnica del valor.

Además, los niveles de sobrecompra todavía no son lo suficientemente extremos como para pensar en una detención de las subidas a corto plazo. Aún queda margen antes de que el valor entre en niveles de sobrecompra, lo que coincide con el escenario previsto y respalda la continuidad del rebote.

De esta manera, si ya tenemos títulos de Telefónica en cartera, podremos mantener la posición mientras no se pierda el soporte horizontal clave que el valor ha construido en los 3,55 euros en cierres.

Si no estamos posicionados, sería conveniente esperar a un cierre por encima de 3,67 euros para emitir una orden de compra, con un primer objetivo en 3,79 euros y un segundo, más ambicioso y de medio plazo, hacia la zona de 3,96 euros.

La orden de protección, si seguimos esta estrategia, quedaría condicionada a que el valor no pierda los 3,55 euros en base a cierres. La pérdida de este nivel anularía el escenario de continuidad alcista y devolvería la presión vendedora al primer plano.