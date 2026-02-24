Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Estos valores se encuentran en un momento técnico relevante y cuentan con gran atención por parte de los inversores.

Sacyr, Endesa, FCC y Repsol destacan como valores a vigilar, con estrategias de entrada y niveles de protección definidos para cada uno.

El mercado estadounidense experimenta una corrección mientras los inversores esperan los resultados de Nvidia, clave para la semana.

El selectivo español alcanza un nuevo máximo histórico, aunque con poco impulso, lo que genera cautela hasta superar los 18.272 puntos.

El selectivo español marcó un nuevo máximo histórico al lograr salir del rango de contratación en el que se encontraba desde que comenzó este mes de febrero, pero lo hace de una manera poco contundente que invita a ponerla en cuarentena a la espera de un nuevo cierre por encima de los 18.272 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre un movimiento correctivo que se lleva por delante las ganancias de la sesión del viernes pasado mientras esperamos a la clave de la semana que son los resultados de Nvidia.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Sacyr: El valor marca nuevos máximos por lo que vamos a entrar si consolida de cara al cierre los 4,45 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,63 euros en base cierres.

2) Endesa: Vamos a entrar en el valor en cuanto veamos que va a cerrar por encima de los, colocando una orden de protección en los 32,02 euros en base cierres.

3) FCC: Entramos en el valor al hacerse con los 11,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,44 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,79 euros en base cierres.