Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,54%) lidera las caídas europeas y pierde los 18.200 puntos por la banca

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,54%. El descenso hace retroceder al selectivo hasta los 18.189,5 puntos.

- Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero sube un 1,5% ingresos a 35.120 millones. Sus acciones terminan la jornada rertrocediendo un 0,38%.

- Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos. La compañía lidera las alzas del Ibex 35 al repuntar casi un 7%.

- Los bancos del Ibex 35, junto a Indra, han sufrido algunos de los mayores descensos. Sabadell baja un 2,78%; Santander, un 2,53%; CaixaBank, un 2,44%; Unicaja, un 2,03%, y Bankinter, un 0,54%.

- El selectivo marcó el lunes nuevos máximos históricos al terminar la jornada en los 18.288,7 puntos. También registró un nuevo récord intradiario al tocar los 18.452,5 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan la sesión divididas. El Cac francés y el Dax alemán logran desmarcarse de las caídas y suben un 0,26% y un 0,09% respectivamente. El Mib italiano (-0,05%) y el FTSE 100 londinense (-0,03%) cierran practicamente planos y el Ibex 35 encabeza las pérdidas del Viejo Continente.

- Wall Street vive una sesión en verde. El Nasdaq es el que más repunta y avanza un 0,83%.

- El parqué neoyorquino vivió el lunes una sesión negativa. Las tecnológicas de software siguen ajustando valoraciones a medida que la IA empieza a poner en cuestión negocios hasta ahora vistos como defensivos. IBM llegó a ceder más de un 13%.

- En Estados Unidos, la atención estará en el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump. Podría insistir en su agenda arancelaria, con el nuevo arancel global del 10% ya en vigor y una subida al 15% aún pendiente de firma.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por consolidar precios por encima de los 72 dólares.

- El precio del oro recoge beneficios tras rebotar 400 dólares desde la zona de los 2.850.

- El euro no puede amarrar los 1,18 dólares y se coloca de nuevo por debajo de ellos.

- El bitcoin se juega ante el soporte de los 62.800 dólares el marcar nuevos mínimos anuales en base cierres y que le protege de los mínimos anuales absolutos de los 60.208 dólares.