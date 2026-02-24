Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,54%) lidera las caídas europeas y pierde los 18.200 puntos por la banca
El principal selectivo español encabeza las pérdidas en Europa después de marcar el lunes máximos históricos, tanto intradiarios como al cierre de una sesión.
LAS CLAVES
- 17:47 Así cierra el Ibex 35
- 16:16 Confianza del consumidor en EE. UU. supera expectativas en febrero
- 15:41 Así abre Wall Street
- 14:18 El empleo privado en EE. UU. apenas acelera según ADP
- 10:08 Analizamos el comportamiento de las acciones de Telefónica
- 09:11 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:13 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,54%. El descenso hace retroceder al selectivo hasta los 18.189,5 puntos.
- Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero sube un 1,5% ingresos a 35.120 millones. Sus acciones terminan la jornada rertrocediendo un 0,38%.
- Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos. La compañía lidera las alzas del Ibex 35 al repuntar casi un 7%.
- Los bancos del Ibex 35, junto a Indra, han sufrido algunos de los mayores descensos. Sabadell baja un 2,78%; Santander, un 2,53%; CaixaBank, un 2,44%; Unicaja, un 2,03%, y Bankinter, un 0,54%.
- El selectivo marcó el lunes nuevos máximos históricos al terminar la jornada en los 18.288,7 puntos. También registró un nuevo récord intradiario al tocar los 18.452,5 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan la sesión divididas. El Cac francés y el Dax alemán logran desmarcarse de las caídas y suben un 0,26% y un 0,09% respectivamente. El Mib italiano (-0,05%) y el FTSE 100 londinense (-0,03%) cierran practicamente planos y el Ibex 35 encabeza las pérdidas del Viejo Continente.
- Wall Street vive una sesión en verde. El Nasdaq es el que más repunta y avanza un 0,83%.
- El parqué neoyorquino vivió el lunes una sesión negativa. Las tecnológicas de software siguen ajustando valoraciones a medida que la IA empieza a poner en cuestión negocios hasta ahora vistos como defensivos. IBM llegó a ceder más de un 13%.
- En Estados Unidos, la atención estará en el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump. Podría insistir en su agenda arancelaria, con el nuevo arancel global del 10% ya en vigor y una subida al 15% aún pendiente de firma.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, pelea por consolidar precios por encima de los 72 dólares.
- El precio del oro recoge beneficios tras rebotar 400 dólares desde la zona de los 2.850.
- El euro no puede amarrar los 1,18 dólares y se coloca de nuevo por debajo de ellos.
- El bitcoin se juega ante el soporte de los 62.800 dólares el marcar nuevos mínimos anuales en base cierres y que le protege de los mínimos anuales absolutos de los 60.208 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
El podio de ganadores está compuesto por: Endesa (+6,98%), Acciona (+3,05%) y ACS (+2,31%).
Los valores más castigados son: Indra (-3,16%), Banco Sabadell (-2,78%) y Banco Santander (-2,53%).
-
Los bajistas anulan el intento de giro al alza
Los bajistas vuelven a hacerse fuertes e impiden que los alcistas puedan tomar el control de la situación. El índice español vuelve a retroceder un 0,37%.
-
El Ibex 35 intenta giro y reduce caída a 0,06%
-
Inventarios mayoristas de EE. UU. se mantienen estables mientras manufactura de Richmond se debilita
-
Confianza del consumidor en EE. UU. supera expectativas en febrero
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board se sitúa en 91,2 puntos en febrero, frente a los 87,4 anteriores y superando la previsión de 89,0, mostrando un aumento en el optimismo de los hogares estadounidenses.
-
Euro sigue bajo presión y cede un 0,20%
El euro lucha por recuperar la zona de 1,18 dólares, mientras mantiene la estructura de máximos decrecientes iniciada a finales de enero tras el rechazo de los 1,21 dólares.
Actualmente pierde un 0,20%, situándose en 1,17769 dólares.
-
Primer e importante ataque a máximos de la sesión
El Ibex 35 acaba de atacar máximos de la jornada y recupera gran parte de lo perdido, reduciendo la caída al 0,33%, es decir, solamente 60 puntos desde el cierre anterior.
-
Última hora: Waller minimiza riesgos laborales del informe sobre IA
El miembro de la Fed, Waller, afirma que el informe Citrini sobre inteligencia artificial exagera el riesgo de impacto en el empleo.
-
El selectivo español logra escapar del lateral
Con la apertura de Wall Street, los alcistas del Ibex 35 han reaccionado y han logrado romper al alza el lateral que venía dibujando el índice durante toda la sesión. Recupera así la cota de los 18.200 puntos y reduce la caída al 0,34%.
En el plano corporativo, Endesa lidera las subidas con un avance del 7,15%, seguida de Merlin Properties, que suma un 2,86%, y Acciona, que gana un 2,65%, en una clara mejora del tono intradía.
-
Así abre Wall Street
-
Escasos movimientos tendenciales en el Ibex 35 antes de la apertura americana
El Ibex 35 mantiene las dificultades para superar la zona de los 18.200 puntos, que continúa actuando como referencia técnica clave. El comportamiento sigue muy lateral, con escasos movimientos tendenciales a lo largo de la sesión.
En estos momentos, el selectivo español se deja un 0,63% y cotiza en los 18.174 puntos, sin lograr aún confirmar un ataque sólido a resistencias, lo que mantiene la estructura de corto plazo dentro del rango.
-
La vivienda en EE. UU. mantiene un crecimiento moderado
El índice Case-Shiller 20 registra un avance interanual del 1,4%, en línea con el 1,4% previo y ligeramente por encima del 1,3% previsto.
El índice de precios de la vivienda sube un 1,8% interanual, frente al 1,9% anterior, mostrando estabilidad en el mercado inmobiliario estadounidense.
-
Iberdrola completa la venta de sus activos terrestres en Francia a Technique Solaire
Los activos incluyen 118 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, así como una cartera de proyectos de 639 MW de energía eólica terrestre y solar fotovoltaica.
Esta operación forma parte de la estrategia del grupo de centrar sus inversiones en sus negocios estratégicos —principalmente redes reguladas o proyectos de generación renovable con contratos a largo plazo— y en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido.
-
Ibex 35 ataca la parte alta del lateral
-
El VIX se mantiene por encima de 20 puntos
El índice VIX de volatilidad continúa instalado por encima de los 20 puntos y suma un 1,05%, hasta situarse en 21,23 puntos, manteniéndose en zona elevada en el corto plazo.
-
El empleo privado en EE. UU. apenas acelera según ADP
La variación semanal del empleo según ADP se sitúa en 12.800 puestos, frente a los 11.500 anteriores, mostrando un ligero aumento en la creación de empleo en el sector privado.
-
Goolsbee avisa que la inflación sigue atascada y descarta confiar en la productividad
El presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee, señala que el progreso en inflación se ha detenido y que un 3% no es suficiente.
Advierte que no se pueden anticipar recortes confiando en futuras ganancias de productividad y subraya que la inflación subyacente de servicios sin vivienda sigue elevada, aunque el crecimiento y el mercado laboral no parecen especialmente frágiles.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
AMD: +9,64% en 216,00 dólares.
Nvidia: -0,78% en 190,06 dólares.
Micron: +1,60% en 427,99 dólares.
Tesla: -0,63% en 397,39 dólares.
Microsoft: -0,14% en 383,95 dólares.
Broadcom: -1,79% en 324,42 dólares.
Meta Platforms: -0,59% en 633,49 dólares.
Palantir: -1,94% en 128,06 dólares.
Home Depot: -2,78% en 387,48 dólares.
IBM: -0,07% en 223,20 dólares.
-
El Ibex 35 se aproxima de nuevo a mínimos con caída del 0,82%
El Ibex 35 vuelve a acercarse a la zona de 18.140 puntos, con una caída del 0,82%.
Los movimientos son escasos y la presión bajista se mantiene, sin fuerza suficiente para que el índice remonte.