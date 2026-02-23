Los refugios bursátiles ante la tensión geopolítica y las dudas de la IA: industria, servicios básicos, materiales y energía

En Europa, el suministro de recursos naturales y la energía lideran el Stoxx 600, con incrementos del 18,2% y 16% respectivamente en lo que va de 2026.

Las empresas de materiales y servicios básicos también han mostrado fuertes rendimientos tanto en EE.UU. como en Europa, superando a los índices generales.

En el S&P 500, el sector energético ha crecido un 12,23% en el último mes, mientras que el índice general apenas subió un 0,5%.

Sectores como energía, industria, materiales y servicios básicos destacan como refugios bursátiles ante la incertidumbre geopolítica y las dudas sobre la inteligencia artificial.

Los inversores intentan acertar ante la incertidumbre que sobrevuela las plazas internacionales. Más allá de las tensiones geopolíticas que protagonizan el mundo bursátil, la difusa narrativa en torno a la IA no ayuda a tomar decisiones en bolsa.

En este sentido, el mercado intenta responder de manera 'más lógica' y volviendo a inversiones que tengan un resultado más tangible. Los ganadores, al menos en Estados Unidos, son claros: la energía, la industria, los materiales y los servicios básicos.

Dentro del S&P 500, el sector energético es el que más se ha disparado en el último mes.

Las acciones de las compañías de energía incluidas en el selectivo -que representa a las 500 empresas más representativas de EEUU- han avanzado un 12,23%, mientras el índice apenas ha repuntado un leve 0,5%.

El segmento energético también encabeza el liderazgo en lo que llevamos de año, consolidándose como la mejor alternativa ante la incertidumbre en el parqué neoyorquino.

La industria, por su parte, también se ha ganado la confianza inversora. El rendimiento de las compañías del sector ha sido más que óptimo en los últimos treinta días.

De esta manera, el segmento industrial consolida la confianza inversora y avanza en su conjunto un 7% a mes vista. Las subidas también reflejan el buen rendimiento del sector en lo que va de año, periodo en el que suman un 13%.

Otras compañías que han esquivado los distintos baches bursátiles son las que se encargan de suministrar materias primas. Como sector, y dentro del índice neoyorquino, han sumado un 7,10% en los últimos 30 días.

Su comportamiento en los casi dos meses que llevamos de año también es reseñable. Estas empresas han avanzado un 14,5%, demostrando su resistencia a las tendencias del mercado.

Las compañías de servicios públicos básicos también han logrado posicionarse como una alternativa al caos. En medio de una situación en la que los rendimientos están en entredicho, los inversores han vuelto a los suministros esenciales para intentar garantizar rentabilidad.

Así, el sector de las utilities gana un 6,3% en la suma de la cotización de sus valores. La inversión en estas compañías se agudizó en febrero, por lo que el avance en lo que llevamos de año es, de momento, de un 7,5%.

Estas cuatro ramas no sólo han cautivado al mercado estadounidense. En el mercado europeo también se consolidan entre los sectores con mejores trayectorias del año.

Con la referencia del Stoxx 600 -el índice que representa a las 600 compañías más grandes de Europa- las empresas dedicadas al suministro de recursos naturales, como la minería, metales y productos forestales, son las que más han brillado en lo que llevamos de 2026.

En su conjunto, suman un 18,2%, notablemente por encima del rendimiento general del selectivo europeo en este periodo, del 6,37%.

El tirón de la energía también ha dado sus frutos en los mercados europeos. Las compañías del sector se han impulsado un 16% durante el acumulado anual.

Por su parte, las compañías encargadas de los servicios básicos en el Viejo Continente anotan un rendimiento del 10,2% en lo que va de 2026.

En cuanto a la industria, el desempeño del sector también se consolida como uno de los mejores dentro de la Stoxx 600. Los títulos de las compañías industriales han logrado avanzar un 8,8% en este lapso de tiempo.

Así, las previsiones de los analistas en relación a los movimientos del mercado giran en este sentido: rotar para reequilibrar las carteras ante el temor por una IA de la que aún no se sabe -y tardará en hacerlo- qué ganadores y qué perdedores deja en el entorno bursátil.