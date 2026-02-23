Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Se recomiendan estrategias de entrada con órdenes de protección para limitar las pérdidas en estos valores.

El mercado estadounidense vivió una jornada de vencimiento alcista y se observa si mantiene la tendencia.

El selectivo español lucha por superar los 18.200 puntos tras el vencimiento de futuros y opciones de febrero.

El selectivo español estuvo peleando por los 18.200 puntos durante la sesión del viernes, pero no pudo hacerse con ellos en base cierres por lo que ahora, tras el vencimiento de futuros y opciones del mes de febrero, tendrá una nueva oportunidad.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo una jornada de vencimiento claramente alcista de la que habrá que ver si hay continuidad o no en el día de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Endesa: Vamos a entrar en el valor en cuanto veamos que va a cerrar por encima de los 32,82 euros, colocando una orden de protección en los 32,02 euros en base cierres.

3) FCC: Entramos en el valor al hacerse con los 11,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,44 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,58 euros en base cierres.