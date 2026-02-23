Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,56%) marca nuevos máximos por encima de los 18.200 gracias a la banca
El principal selectivo español da un paso al frente y despeja las dudas que rodean a los inversores europeos tras los aranceles de Trump.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 termina la sesión de este lunes con una subida del 0,56%. Con este impulso, el selectivo nacional marca un nuevo récord histórico al cierre de jornada y se sitúa en los 18.288,6 puntos.
- Durante la sesión de este lunes el selectivo también ha firmado nuevos máximos intradiarios al alcanzar los 18.452,1 puntos. Por primera vez en la historia el índice ha superado los 18.400 enteros.
- Los máximos históricos registrados al cierre de una sesión se situaban en los 18.197,9 puntos del pasado miércoles.
- La banca ha empujado al Ibex 35 y todos sus valores se sitúan en la parte de las ganancias. Sabadell (+2,17%) y Santander (+1,56%) han protagonizado algunas de las mayores alzas.
- Las principales bolsas europeas no se han llegado a poner de acuerdo. Sólo el Ibex y el Mib cierran en positivo y ganan un 0,68% y un 0,44% respectivamente.
- En Wall Street la sesión continúa con las pérdidas como grandes protagonistas. Sus principales índices se dejan ya mas de un 1%.
- El Supremo de EEUU tumbó el viernes buena parte de los aranceles que la Administración Trump venía usando desde 2025 para subir tasas a muchos países y productos.
- Para esquivar el fallo, Trump decretó un nuevo arancel global del 10% a casi todas las importaciones, usando otra base legal (Sección 122 de la ley de comercio de 1974, vigente por 150 días).
- Un día después anunció que ese arancel global subirá al 15%, aunque hay exenciones para Canadá y México, y para algunos bienes estratégicos (energía, agricultura, fármacos, minerales críticos, etc.).
- “Hay muchas dudas sobre cómo va a evolucionar a partir de ahora el escenario comercial, aunque lo que sí parece evidente es que el presidente Trump va a estar más limitado a la hora de utilizar los aranceles como arma política contra otros países”, señalan los analistas de Link Securities.
- El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos ante la nueva incertidumbre creada por el arancel global del 15% anunciado por Trump. Esta decisión llega mientras la Comisión Europea exige a Washington aclarar cómo encaja ese arancel con la tregua arancelaria pactada entre ambas partes.
- Esta semana, la atención de los inversores también seguirá centrada en la temporada de resultados, donde en España publican el grueso de compañías cotizadas, destacando a su vez las actualizaciones estratégicas de Banco Santander, Endesa y Redeia.
- En el plano internacional, las miradas estarán dirigidas a las cifras de Nvidia y sus implicaciones en sectores relacionados con la inteligencia artificial, así como en las de HomeDepot y su repercusión en la visión del consumo en EEUU.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cede un 0,83%, hasta los 70,71 dólares por barril.
- El precio del oro se coloca por encima de los 5.100 dólares buscando la recuperación del gran desplome del 30 de enero.
- El euro reconquista el nivel de los 1,18 dólares y da por bueno el apoyo al soporte que genera la media móvil de medio plazo.
- El bitcoin marca nuevos mínimos de las últimas semanas y se coloca en precios no vistos desde el pasado 6 de febrero.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de alta volatilidad para el Ibex 35, que pese a todo mantuvo un tono positivo durante la sesión. El índice marcó nuevos máximos históricos en formato intradiario en los 18.452,50 puntos, aunque veremos si es capaz de repetirlos en base cierres.
Aunque el ajuste intradiario de la tarde se llevó por delante una importante cantidad de puntos en poco tiempo.
El sector bancario lideró las alzas al inicio, mientras que por la tarde Cellnex y Telefónica tomaron el relevo en la tabla.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 0,59% en los 18.271 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+2,63%), Telefónica (+2,12%) y Banco Sabadell (+1,86%).
Los valores más penalizados son: Amadeus (-2,76%), Indra (-2,64%) y Grifols (-1,44%).
-
Se detiene el ajuste intradía del selectivo español
El Ibex 35 detiene la fuerte caída desde los máximos de la sesión en torno a los 18.320 puntos, formando un doble apoyo en esta zona.
Vamos a ver si en los próximos minutos se puede conseguir algún tipo de reacción técnica de rebote.
-
El euro recupera los 1,18 dólares
-
Atención al Ibex 35 que acelera la corrección intradía
El Ibex 35 profundiza el ajuste desde máximos y cotiza en torno a 18.332 puntos, aunque todavía mantiene un avance del 0,94%. La presión vendedora gana intensidad en el tramo final de la sesión.
-
Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. mantienen su debilidad en diciembre
-
Los pedidos de fábrica en EE. UU. caen más de lo previsto en diciembre
Los pedidos de fábrica retroceden un -0,7% mensual en diciembre, por debajo del -0,4% esperado, tras el fuerte avance previo del 2,7%. El dato apunta a una desaceleración en el ritmo de actividad manufacturera.
La caída añade presión sobre el sector industrial y puede reavivar las dudas sobre la solidez del crecimiento en el arranque del año.
-
El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos tras girar desde máximos
El Ibex 35 corrige con intensidad desde los máximos intradía y cede la cota de los 18.400 puntos, evidenciando un aumento de la presión vendedora en los últimos minutos.
-
Gilead comprará la biotecnológica Arcellx, valorada en 6.620 millones
Gilead Sciences ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir la compañía biotecnológica Arcellx, en la que ya controla aproximadamente un 11,5%, por un valor patrimonial implícito de 7.800 millones de dólares (6.620 millones de euros).
El acuerdo, aprobado por los consejos de administración de Gilead y Arcellx, contempla que una filial 100% propiedad de Gilead lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir todas las acciones ordinarias de Arcellx que Gilead aún no posea a un precio de 115 dólares por acción en efectivo.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana en máximos del día
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street por encima de los 18.400 puntos, tras marcar nuevos máximos históricos y mantener un avance firme y decidido.
El selectivo español suma 245 puntos desde el cierre previo, lo que supone una subida del 1,35%. El impulso alcista se consolida mientras el mercado aguarda la referencia estadounidense.
-
La Fed alerta de un crecimiento sin empleo y desequilibrios en el mercado laboral
Christopher Waller, de la Reserva Federal, advierte que nunca había visto una economía creciendo sin creación de empleo y señala que el mercado laboral muestra un problema de demanda más que de oferta. Destaca que la demanda de trabajo cae más rápido que la oferta y que un crecimiento nulo del empleo no es un entorno estable.
Además, apunta que la inteligencia artificial está desviando capital de otros sectores y que el principal cuello de botella para su expansión es la energía.
-
Aranceles de Trump golpean a Wall Street en el arranque semanal
Los futuros de EE. UU. caen tras el anuncio de Donald Trump de elevar aranceles del 10% al 15%, mientras el mercado espera las cuentas de Nvidia. El futuro del Dow Jones pierde un 0,55%, el del S&P 500 0,53% y el del Nasdaq un 0,68%. En Europa, el Dax cede 0,66% y el CAC 40 0,20%.
Asia cerró con tono mixto, el Brent sube a 71,45 dólares, el bitcóin cae a 66.265 dólares y el oro avanza hasta 5.150 dólares, en un contexto de elevada incertidumbre comercial.
-
El Ibex 35 alcanza los 18.400 puntos
El índice español acaba de alcanzar los 18.400 puntos y suma ya un 1,17% en una jornada muy positiva para la renta variable española.
El sector bancario junto con Endesa lideran las subidas.
-
Sin síntomas de agotamiento
El Ibex 35 vuelve a marcar nuevos máximos intradiarios y se aproxima de nuevo a la zona de los 18.400 puntos como nivel clave de referencia.
Los alcistas han reaccionado a tiempo y mantienen al índice en lo más alto, consolidando una estructura técnica claramente favorable. La presión compradora sigue dominando sin señales claras de agotamiento por ahora.
-
Ethereum agrava sus caídas con las ventas de su cofundador
La cotización de ether, el token de ethereum, ha llegado a desinflarse un 5% después de conocerse las ventas realizadas por su cofundador Vitalik Buterin.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +0,35% en 190,51 dólares.
Micron: -0,92% en 424,22 dólares.
Tesla: -0,97% en 407,97 dólares.
Alphabet A: +0,46% en 316,50 dólares.
Alphabet C: +0,49% en 316,48 dólares.
Microsoft: -0,44% en 395,40 dólares.
Amazon.com: -1,00% en 198,10 dólares.
AMD: -1,04% en 198,08 dólares.
Palantir: -1,60% en 133,14 dólares.
Meta Platforms: -0,79% en 650,19 dólares.
-
El bitcóin vuelve a ceder y pone a prueba los 65.000 dólares
El bitcóin cae un 1,96% hasta 66.301 dólares, aunque se mantiene alejado de los mínimos intradía. La presión bajista persiste, si bien es menos intensa que en meses anteriores.
La zona de 65.000 dólares se consolida como soporte clave de corto plazo, cuyo mantenimiento será determinante para evitar un deterioro mayor del escenario técnico.
-
Banco Santander (+3,19%) y Bankinter (+2,86%) son los más alcitas del Ibex 35 ahora
-
Nyesa emite primer tramo de bonos convertibles por 600.000 euros
Nyesa Valores Corporación anuncia que LDA Capital Europe ha suscrito 60 bonos por un total de 600.000 euros, sin devengo de intereses y convertibles en acciones ordinarias nuevas en un plazo de 24 meses. El precio de conversión se fijará al 90% del VWAP medio de los quince días bursátiles previos a la conversión.
Los fondos se destinarán a capital circulante para reforzar el plan de negocio y potenciar la nueva rama enfocada en créditos de CO2.