Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,56%) marca nuevos máximos por encima de los 18.200 gracias a la banca

- El Ibex 35 termina la sesión de este lunes con una subida del 0,56%. Con este impulso, el selectivo nacional marca un nuevo récord histórico al cierre de jornada y se sitúa en los 18.288,6 puntos.

- Durante la sesión de este lunes el selectivo también ha firmado nuevos máximos intradiarios al alcanzar los 18.452,1 puntos. Por primera vez en la historia el índice ha superado los 18.400 enteros.

- Los máximos históricos registrados al cierre de una sesión se situaban en los 18.197,9 puntos del pasado miércoles.

- La banca ha empujado al Ibex 35 y todos sus valores se sitúan en la parte de las ganancias. Sabadell (+2,17%) y Santander (+1,56%) han protagonizado algunas de las mayores alzas.

- Las principales bolsas europeas no se han llegado a poner de acuerdo. Sólo el Ibex y el Mib cierran en positivo y ganan un 0,68% y un 0,44% respectivamente.

- En Wall Street la sesión continúa con las pérdidas como grandes protagonistas. Sus principales índices se dejan ya mas de un 1%.

- El Supremo de EEUU tumbó el viernes buena parte de los aranceles que la Administración Trump venía usando desde 2025 para subir tasas a muchos países y productos.

- Para esquivar el fallo, Trump decretó un nuevo arancel global del 10% a casi todas las importaciones, usando otra base legal (Sección 122 de la ley de comercio de 1974, vigente por 150 días).

- Un día después anunció que ese arancel global subirá al 15%, aunque hay exenciones para Canadá y México, y para algunos bienes estratégicos (energía, agricultura, fármacos, minerales críticos, etc.).

- “Hay muchas dudas sobre cómo va a evolucionar a partir de ahora el escenario comercial, aunque lo que sí parece evidente es que el presidente Trump va a estar más limitado a la hora de utilizar los aranceles como arma política contra otros países”, señalan los analistas de Link Securities.

- El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos ante la nueva incertidumbre creada por el arancel global del 15% anunciado por Trump. Esta decisión llega mientras la Comisión Europea exige a Washington aclarar cómo encaja ese arancel con la tregua arancelaria pactada entre ambas partes.

- Esta semana, la atención de los inversores también seguirá centrada en la temporada de resultados, donde en España publican el grueso de compañías cotizadas, destacando a su vez las actualizaciones estratégicas de Banco Santander, Endesa y Redeia.

- En el plano internacional, las miradas estarán dirigidas a las cifras de Nvidia y sus implicaciones en sectores relacionados con la inteligencia artificial, así como en las de HomeDepot y su repercusión en la visión del consumo en EEUU.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cede un 0,83%, hasta los 70,71 dólares por barril.

- El precio del oro se coloca por encima de los 5.100 dólares buscando la recuperación del gran desplome del 30 de enero.

- El euro reconquista el nivel de los 1,18 dólares y da por bueno el apoyo al soporte que genera la media móvil de medio plazo.

- El bitcoin marca nuevos mínimos de las últimas semanas y se coloca en precios no vistos desde el pasado 6 de febrero.