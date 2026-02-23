El bitcoin se desploma, el dólar resiste y los metales vuelven a brillar tras la nueva ofensiva arancelaria de Trump

Las divisas apenas se mueven, mientras las bolsas europeas muestran resultados dispares y los mercados asiáticos avanzan.

Trump responde al fallo del Supremo con un nuevo arancel del 10% a las importaciones, que eleva al 15% al día siguiente.

El oro y la plata se revalorizan con fuerza, actuando como refugio ante la tensión comercial; la plata sube un 5% y el oro más de un 1,5%.

El bitcoin cae por debajo de los 65.000 dólares tras la nueva ofensiva arancelaria de Donald Trump.

Los mercados globales han reaccionado con rapidez al nuevo pulso comercial de Donald Trump. El bitcoin vuelve a caer, los metales preciosos repuntan con fuerza y las divisas apenas se mueven.

Todo ocurre después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los aranceles globales impulsados por el presidente.

Lejos de acatar el fallo, Trump respondió con una nueva tasa del 10% sobre las importaciones y la elevó al 15% apenas un día después, desatando otro episodio de tensión comercial.

El oro y especialmente la plata eran los grandes beneficiados de la reavivación de la tensión arancelaria. Los metales volvían a presumir de su valor como refugio y los inversores se han respaldado en ellos.

El oro escalaba más de un 1,5% volviendo a superar los 5.100 dólares por onza, un terreno en el que no se movía desde antes de la gran caída de finales de enero.

La plata, por su parte, salía aún mejor parada. El metal blanco subía en torno a un 5% y se situaba en los 86 dólares. La revalorización desde el pasado viernes era del 11%.

Al mundo cripto no le sentaban bien los movimientos en el tablero comercial. El bitcoin volvía a caer por debajo de los 65.000 dólares. Aunque intenta revertir la tendencia y superar dicha barrera, la divisa virtual de referencia se dejaba un 2,5%.

Las principales divisas del mercado se mantenían prácticamente planas. El euro intentaba mantenerse cerca de los 1,18 dólares.

El índice dólar —que mide la evolución de la divisa estadounidense frente al resto de principales monedas del mundo— retrocedía casi en la misma proporción. Desde el anuncio de la nueva tasa, el billete verde ha sufrido descensos.

En renta variable, las plazas europeas no se ponían de acuerdo tras el giro arancelario. Mientras el Ibex 35 español, el FTSE Mib italiano y el FTSE 100 británico optaban por las alzas, el Dax alemán y el Cac 40 francés sufrían descensos.

Desde Asia —con las bolsas de China y Japón cerradas por festivo— sí que llega un mensaje positivo. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2,34% y el Kospi surcoreano un 0,74%.