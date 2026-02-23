Bankinter desafía la resistencia de los 14,61 euros y apunta a máximos históricos

Un cierre por encima de los 14,61 euros activaría una señal de compra, con objetivos en los 14,995 y 15,38 euros, y protección en los 14,48 euros por acción.

La incertidumbre vuelve a instalarse en los mercados por los continuos giros en la estrategia arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. La Corte Suprema de EE. UU. tumbó el viernes los gravámenes recíprocos en vigor y el mandatario respondió anunciando un arancel global del 15%, un movimiento que desconcertó incluso a parte de su propio equipo.

Por su parte el Ibex 35 cerró el viernes en los 18.164,10 puntos tras avanzar un 0,81% en la jornada. El saldo semanal también fue positivo, con una subida del 2,78%.

Hoy lunes, el índice español tiene una nueva oportunidad de atacar máximos históricos y habrá que ver si consigue superarlos. Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Bankinter.

Uno de los hechos más relevantes que favorece los avances de hoy es que los analistas de Deutsche Bank han elevado la valoración sobre la banca española y, en el caso de Bankinter, han aumentado su precio objetivo desde los 13,50 euros hasta los 15,80 euros por acción, además de elevar su recomendación desde "mantener" hasta "comprar".

Si analizamos los títulos de Bankinter desde el punto de vista técnico, observamos un valor claramente alcista tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Si tenemos en cuenta niveles próximos a los 8,90 euros, que llegó a alcanzar en la primera mitad del mes de abril, el valor ha mantenido una pauta de mínimos y máximos crecientes en gráfico diario, semanal y mensual.

Tras completar un ejercicio brillante en 2025, ya que el precio de sus acciones se revalorizó más del 94%, en 2026 vuelve a mostrar síntomas de fortaleza y parece dispuesto a seguir avanzando con cierta determinación.

En el camino hacia los máximos históricos alcanzados en la jornada del pasado 4 de febrero, en los 14,995 euros por acción, los títulos de Bankinter abrieron un hueco alcista bastante interesante con origen en los 11,34 euros durante el pasado mes de julio. Este hueco alcista permanece abierto en la actualidad y ha favorecido nuevos e interesantes avances en su comportamiento en bolsa.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

No obstante, lo más relevante en el valor ocurrió tras alcanzar esos máximos históricos, ya que a partir de ahí fue objeto de ventas significativas, formando una fase de ajuste correctivo que llevó al valor a buscar apoyo en la zona de los 13,40 euros por acción.

Durante esa caída, Bankinter se dejó algo más del 10,5% de su capitalización bursátil. Tras alcanzar esa zona de referencia técnica como soporte, los alcistas volvieron a reaccionar con contundencia, eliminando gran parte de ese tramo de descensos.

Este comportamiento técnico ha dejado abiertos varios pequeños huecos alcistas, como los que se produjeron la semana pasada, el primero con origen en los 13,58 euros y el segundo generado en la sesión de hoy.

Durante el rebote, Bankinter ha conseguido superar la resistencia dinámica de sus dos medias móviles más representativas, la de corto y la de medio plazo, y también ha recuperado la directriz alcista que perdió durante el último tramo de caídas. En estos momentos se enfrenta a la zona de resistencia de los 14,61 euros por acción, que trata de superar.

De esta manera, estaremos muy pendientes de que Bankinter logre cerrar por encima de esos 14,61 euros, ya que, de hacerlo, se elevarán de forma significativa las probabilidades de buscar la zona de máximos históricos cercana a los 15 euros por acción. Tras ello, cualquier cierre por encima de ese nivel implicaría la apertura de un nuevo tramo alcista que podría proyectar al valor hacia cotas superiores.

Por lo tanto, un cierre diario por encima de los 14,61 euros ofrecería una pauta de entrada, es decir, una señal clara para la apertura de posiciones largas, permitiendo introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 14,995 euros por acción. Si logra batir esta resistencia, el siguiente objetivo se situaría en los 15,38 euros.

Ante cualquier posición compradora que se adopte siguiendo esta estrategia, deberá incorporarse una orden de protección que pase por no perder los mínimos de la jornada de hoy, es decir, la zona de los 14,48 euros en base cierres.