Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se acerca a máximos históricos con una subida semanal del 2,8%
Esta es la mejor semana del selectivo desde finales del pasado noviembre.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. superan expectativas en diciembre
- 15:45 Los PMI de EE. UU. muestran moderación en febrero
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:33 Las ventas minoristas en Canadá caen menos de lo previsto
- 14:32 El PIB de EE. UU. se enfría con fuerza en el cuarto trimestre
- 14:31 La inflación PCE en EE. UU. repunta y supera previsiones
- 14:31 El consumo en EE. UU. supera previsiones y la inflación subyacente repunta
- 10:18 Analizamos el comportamiento de las acciones de Amadeus
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:23 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una subida del 0,81%, hasta los 18.164,1 puntos. La subida semanal es del 2,78%, la más abultada desde finales del pasado noviembre.
- El selectivo marcó el miércoles nuevos máximos históricos, en los 18.197,9 puntos, al cierre de una sesión. El récord intradiario se encuentra en los 18.271,2 enteros registrados el pasado 3 de febrero.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las alzas van del 0,5% al 1,6%.
- La sesión también es alcista en Wall Street. El Dow Jones suma un 0,21%; el S&P 500, un 0,52%, y el Nasdaq Composite, un 0,88%.
- Tras varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo ha emitido su esperado fallo sobre la mayoría de los aranceles implementados por el Gobierno de Donald Trump el año pasado. El alto tribunal anuló la mayor parte de los aranceles globales del republicano en un fallo con importantes implicaciones para la economía global.
- El crecimiento de EEUU se reduce al 2,2% en 2025, el año de los aranceles y del cierre de Gobierno más largo.
- La inflación de Estados Unidos repuntó en diciembre y se situó en el 2,9% interanual, según el índice PCE publicado este viernes, el indicador de referencia que utiliza la Reserva Federal (Fed) para definir su política monetaria.
- El PMI compuesto de la eurozona sube en febrero hasta 51,9 puntos desde los 51,3 de enero. Registra así su mejor resultado en tres meses, gracias principalmente a la recuperación de la actividad manufacturera.
- Los inversores siguen atentos a las tensiones geopolíticas. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo de 10 días a Irán para negociar su programa nuclear.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa subiendo y se coloca por encima de los 72 dólares, nivel no visto desde el mes de agosto del año pasado.
- El precio del oro se coloca por encima de los 5.000 dólares buscando la consolidación de precios.
- El euro pelea por no perder el soporte de los 1,1744 dólares que sería el nivel de precios en donde se encontraba hace un mes.
- El bitcoin aguanta ante el importante soporte de los 66.200 dólares e intenta un nuevo rebote para evitar marcar nuevos mínimos decrecientes.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión. Saldo semanal
Sesión venida de menos a más en el Ibex 35, aunque gran parte de la misma el selectivo español experimentó un comportamiento muy lateral.
Finalmente, los alcistas retomaron el control y, tras la apertura de Wall Street y la publicación de datos macroeconómicos relevantes, el Ibex 35 logró romper por la parte alta del lateral.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,73% en los 18.150 puntos. El saldo semanal es positivo con una ganancia del 2,61%.
Los valores más alcistas en estos momentos son: Amadeus (+2,98%), CaixaBank (+2,68%) y Bankinter (+2,56%).
Las mayores caídas son para: Telefónica (-1,03%), Rovi (-0,70%) y Puig Brands (-0,69%).
-
Amazon (+2,69%) impulsa al Dow Jones mientras Johnson & Johnson lidera las caídas
En el Dow Jones de industriales, Amazon encabeza las subidas con un 2,69%, seguida de 3M con un 1,74% y Salesforce con un 1,56%.
En el lado negativo, Johnson & Johnson cae un 2,13%, Walmart un 2,07% y Chevron un 0,97%, reflejando una jornada de fuertes contrastes entre los valores del índice.
-
El euro rebota tímidamente frente al dólar desde los 1,1750
El cruce EUR/USD reacciona tras una serie de máximos decrecientes, apoyándose en los 1,1750 dólares y en la media móvil de 50 periodos.
Actualmente sube un 0,20% hasta 1,1794 dólares, aunque la resistencia se mantiene algo más arriba y necesitará un catalizador para prolongar el rebote, mientras el dólar conserva su fortaleza.
-
El selectivo español vuelve al rango de lateralización intradiario
El Ibex 35 ve cómo el fuerte latigazo alcista a la zona de los 18.200 puntos se diluye, regresando al rango lateral que dominó gran parte de la sesión.
En estos instantes, sube un 0,49% hasta los 18.106 puntos, mostrando consolidación tras la volatilidad reciente.
-
Atención al latigazo que se está produciendo en el Ibex 35
El Ibex 35 registra un latigazo alcista que lo ha llevado rápidamente por encima de los 18.200 puntos, para retroceder hacia la zona de máximos de la sesión.
La vela en cinco minutos muestra una cola superior marcada, mientras el índice suma un 0,60% en 18.126 puntos, reflejando volatilidad en la subida.
-
Las expectativas de inflación en EE. UU. se moderan según la Universidad de Michigan
Las expectativas de inflación a un año se sitúan en 3,4%, por debajo del 3,5% previsto y del 4,0% anterior, mientras que las previsiones a cinco años alcanzan 3,3%, ligeramente por debajo del 3,4% esperado y sin cambios respecto al dato previo.
Los resultados reflejan una percepción de menor presión inflacionista en el corto y medio plazo.
-
USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb) 56,6 56,6 57,0
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se sitúa en 56,6, por debajo del 57,3 previsto, aunque ligeramente por encima del 56,4 anterior.
Las expectativas del consumidor permanecen en 56,6, frente al 56,6 estimado y al 57,0 previo, reflejando una visión más cauta sobre la economía en los próximos meses.
-
Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. superan expectativas en diciembre
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanzan 745.000 unidades en diciembre, por encima de las 732.000 previstas y del dato previo de 737.000.
El repunte apunta a un mercado inmobiliario más sólido de lo esperado en plena temporada de invierno.
-
El PMI compuesto de EE. UU. muestra menor ritmo de crecimiento
El PMI compuesto de Estados Unidos, elaborado por S&P Global, se sitúa en 52,3 en febrero, por debajo del 53,0 previsto.
El dato refleja un crecimiento más moderado de la actividad económica combinada de los sectores manufacturero y servicios.
-
Los PMI de EE. UU. muestran moderación en febrero
El PMI manufacturero de Estados Unidos se sitúa en 51,2, por debajo del 52,4 previsto y del 52,4 anterior, reflejando un menor dinamismo en la actividad industrial.
El PMI de servicios se modera hasta 52,3 frente al 53,0 estimado y 52,7 previo, señalando un crecimiento más contenido en el sector servicios durante el mes.
-
Así abre Wall Street
-
Ibex 35 lucha por recuperar los 18.100 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 cotiza al alza un 0,45% en 18.098 puntos tras la reacción de los alcistas frente al goteo bajista iniciado a media mañana.
Amadeus, ACS y Mapfre lideran las subidas, acompañados de CaixaBank y Bankinter, que completan las cinco primeras posiciones del índice español.
-
El VIX se mantiene por encima de 20 reflejando tensión en el mercado
El índice VIX avanza un 3,14% hasta los 20,72 puntos en la sesión de hoy viernes, manteniéndose por encima del nivel de 20.
La cifra evidencia un mercado volátil marcado por la incertidumbre geopolítica y la cautela de los inversores.
-
Las ventas minoristas en Canadá caen menos de lo previsto
Las ventas minoristas en Canadá retroceden un 0,4% mensual, mejor que el -0,5% estimado, aunque lejos del sólido avance del 1,3% anterior.
El dato apunta a una moderación del consumo tras el fuerte repunte previo, en un contexto de mayor cautela del gasto y expectativas sobre la evolución de los tipos.
-
El PIB de EE. UU. se enfría con fuerza en el cuarto trimestre
El PIB de Estados Unidos en lectura avanzada crece un 1,4% trimestral, muy por debajo del 2,8% previsto y lejos del 4,4% anterior.
La desaceleración es notable y apunta a una pérdida de impulso en la actividad, un factor que puede alterar las expectativas sobre crecimiento y política monetaria en los próximos meses.
-
La inflación PCE en EE. UU. repunta y supera previsiones
El índice PCE en Estados Unidos sube un 2,9% interanual, por encima del 2,8% esperado, mientras que en tasa mensual avanza un 0,4%, frente al 0,3% previsto.
La PCE subyacente se sitúa en el 3,0% interanual, superando el 2,9% estimado, lo que confirma una aceleración de las presiones inflacionistas y mantiene el foco del mercado en los próximos movimientos de la Reserva Federal.
-
El consumo en EE. UU. supera previsiones y la inflación subyacente repunta
El gasto del consumidor en Estados Unidos crece un 0,4% mensual en febrero, por encima del 0,3% previsto, aunque por debajo del 0,5% anterior.
El índice PCE subyacente avanza un 0,4%, superando el 0,3% esperado y acelerándose desde el 0,2% previo, un dato que refuerza la presión inflacionista y puede condicionar las expectativas sobre la política monetaria.
-
Última hora: EE. UU. despliega su mayor portaaviones hacia el Mediterráneo
-
Fluidra (-0,99%), Redeia (-0,88%) y BBVA (-0,76%) son los peores valores Ibex 35 ahora
Si echamos la mirada al Ibex 35, veremos que Fluidra, Redeia y BBVA son los valores más bajistas del índice español. En la parte alta, suben Amadeus un 2,42%, ACS un 1,67% y Mapfre un 1,64%, mientras el selectivo continúa cediendo terreno.
El Ibex 35 se distancia de los máximos intradía de hoy y también de la zona de los 18.100 puntos, lo que confirma una pérdida de inercia en el muy corto plazo y mantiene la presión vendedora sobre el conjunto del mercado.