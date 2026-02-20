Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se acerca a máximos históricos con una subida semanal del 2,8%

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una subida del 0,81%, hasta los 18.164,1 puntos. La subida semanal es del 2,78%, la más abultada desde finales del pasado noviembre.

- El selectivo marcó el miércoles nuevos máximos históricos, en los 18.197,9 puntos, al cierre de una sesión. El récord intradiario se encuentra en los 18.271,2 enteros registrados el pasado 3 de febrero.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las alzas van del 0,5% al 1,6%.

- La sesión también es alcista en Wall Street. El Dow Jones suma un 0,21%; el S&P 500, un 0,52%, y el Nasdaq Composite, un 0,88%.

- Tras varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo ha emitido su esperado fallo sobre la mayoría de los aranceles implementados por el Gobierno de Donald Trump el año pasado. El alto tribunal anuló la mayor parte de los aranceles globales del republicano en un fallo con importantes implicaciones para la economía global.

- El crecimiento de EEUU se reduce al 2,2% en 2025, el año de los aranceles y del cierre de Gobierno más largo.

- La inflación de Estados Unidos repuntó en diciembre y se situó en el 2,9% interanual, según el índice PCE publicado este viernes, el indicador de referencia que utiliza la Reserva Federal (Fed) para definir su política monetaria.

- El PMI compuesto de la eurozona sube en febrero hasta 51,9 puntos desde los 51,3 de enero. Registra así su mejor resultado en tres meses, gracias principalmente a la recuperación de la actividad manufacturera.

- Los inversores siguen atentos a las tensiones geopolíticas. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo de 10 días a Irán para negociar su programa nuclear.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa subiendo y se coloca por encima de los 72 dólares, nivel no visto desde el mes de agosto del año pasado.

- El precio del oro se coloca por encima de los 5.000 dólares buscando la consolidación de precios.

- El euro pelea por no perder el soporte de los 1,1744 dólares que sería el nivel de precios en donde se encontraba hace un mes.

- El bitcoin aguanta ante el importante soporte de los 66.200 dólares e intenta un nuevo rebote para evitar marcar nuevos mínimos decrecientes.