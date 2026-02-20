El Ibex 35 se aferra a los 18.100 puntos y sube un 2,78% en una semana en la que ha vuelto a firmar máximos históricos

El precio del petróleo Brent sube más de un 5% por tensiones geopolíticas, mientras que el bitcoin cae un 2% y la plata lidera las ganancias entre los metales preciosos.

Amadeus lidera las subidas del selectivo, mientras que la banca también impulsa al índice, salvo BBVA que cae un 0,1%.

El Ibex 35 sube un 2,78% en la semana y alcanza nuevos máximos históricos, cerrando en 18.164,1 puntos.

Buen balance semanal para el principal selectivo español. El Ibex 35 deja atrás las dudas generadas la semana pasada y vuelve a brillar en su máximo esplendor.

Con los movimientos de las últimas cinco sesiones, el índice nacional logra impulsarse un 2,78%, su mayor subida en las últimas doce semanas. Con esta escalada, el Ibex se sitúa en los 18.164,1 puntos, es decir, retiene la barrera de los 18.100 enteros.

Además, la Bolsa de Madrid ha celebrado un nuevo hito de su principal índice esta semana. El Ibex volvió a firmar máximos a cierre de sesión el miércoles. El récord del selectivo está ahora en los 18.197,90 puntos.

Así cierra el Ibex 35

La jornada bursátil de este viernes ha sido un reflejo del buen desempeño semanal. El Ibex 35 ha cotizado por encima de los 18.000 puntos durante casi toda la sesión. El índice deja un buen sabor de boca en la última métrica de la semana y cierra con una subida del 0,81%.

La tabla de valores ha estado liderada por Amadeus. Los títulos de la compañía han avanzado un 2,7% en la sesión.

La banca también ha hecho lo suyo por impulsar al selectivo español. La mayor parte de sus valores se sitúan en la parte más alcista del cuadro. La excepción es BBVA, cuyos títulos retroceden un 0,1%.

Esta semana el protagonismo ha sido para las energéticas, que han empezado su ciclo de resultados. Las debutantes han sido Enagás, Naturgy y Repsol. Todas ellas han visto un saldo positivo en sus cuentas y Naturgy, además, ha alcanzado un beneficio récord.

También ha sido el turno del balance de cuentas de Puig, la última incorporación del Ibex 35. El beneficio de la multinacional de fragancias, moda y cosmética subió un 11,9 % respecto a 2024.

Esta semana los parqués europeos han ido de la mano y el balance es también positivo. Los homólogos del Ibex 35 en el Viejo Continente se anotan avances que superan de manera holgada el 1%. El FTSE100 de Londres es el que más ha rendido, al sumar un 2,6%.

La sesión del jueves fue la única que opacó la senda de ganancias. Marcadas por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán —y tras la publicación de las actas de la Fed— las plazas de referencia en Europa despidieron la sesión teñidas de rojo.

Desde la justicia americana también llega una importante novedad para los inversores. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado la mayoría de aranceles globales que Trump aprobó el año pasado.

Al otro lado del charco

Las referencias para el mercado no acaban aquí. Este viernes se ha publicado el PIB estadounidense relativo a 2025. La economía del país gobernado por Trump perdió impulso y creció el año pasado un 2,2%, frente al 2,8% que registró en 2024.

Además, las actas de la Fed revelan que la Reserva Federal de Estados Unidos no descartó en su última reunión subir los tipos si la inflación se estanca.

Sin embargo, esto no ha sido lo que ha enfriado el ánimo inversor estadounidense. Wall Street cerró al alza tras conocer las entrañas del pasado encuentro de la institución monetaria.

El giro de moneda ha llegado tras el incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump ha sugerido que podría atacar el país "en un plazo de diez días" desde este jueves mientras mantiene conversaciones con Teherán.

Con este escenario de fondo, la Bolsa de Nueva York cerró en negativo la sesión bursátil del jueves, aunque la actualidad permite darle la vuelta al guion. En Wall Street se vive este viernes una jornada protagonizada por las subidas.

El petróleo ha sido el gran beneficiado de la agudización de las fricciones geopolíticas. El precio del Brent, de referencia en Europa, escala más de un 5% en la semana y se sitúa en los 71 dólares por barril. El mismo avance firma el crudo de Texas, cuyo barril se mueve en el entorno de los 66 dólares.

Entre los metales preciosos, la plata es la que más gana en la semana, un 5,6%. El oro, por su parte, intenta aferrarse a los 5.000 dólares por onza, aunque su retroceso en la semana —de un 0,03%— apenas es significativo.

El mundo cripto sigue ahogándose. El bitcoin no logra revertir su tendencia negativa y cae un 2% durante la semana. El precio de la reina de las monedas virtuales se ubica en torno a los 67.500 dólares.