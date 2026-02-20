Amadeus inicia un rebote técnico con un primer objetivo alcista en los 50,28 euros

El elevado nivel de sobreventa y el incremento en el volumen de negociación sugieren cierre de posiciones cortas y posible entrada de nuevos compradores.

El primer objetivo alcista tras el rebote se sitúa en los 50,28 euros, con posibilidad de alcanzar los 53,20 euros si supera los 50,50 euros por acción.

Amadeus inicia un rebote técnico tras una caída de cerca del 20% desde inicios de 2026, siendo la mayor pérdida del Ibex 35.

Los inversores permanecen atentos al aumento de la tensión geopolítica después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, endureciera su discurso contra Irán, un escenario que sostiene al alza el crudo. El Dow Jones cedió un 0,54%, el S&P 500 cayó un 0,28% y el Nasdaq Composite retrocedió un 0,31%.

Por su parte, el Ibex 35 se dejó ayer un 0,99%, aunque conservó los 18.000 puntos. Suma un 1,95% en la semana y avanza un 4,1% en el año. Hoy, viernes, tendrá una nueva oportunidad de superar los máximos históricos en formato intradiario que nos dejó el pasado 3 de febrero en los 18.271,20 puntos.

Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Amadeus, que se sitúa entre los más alcistas en los primeros compases de la sesión.

Sin embargo, Amadeus no ha logrado esquivar estas presiones bajistas. Prueba de ello es que al cierre de ayer acumulaba caídas cercanas al 20% desde el inicio de 2026, la mayor pérdida, con diferencia, de todo el Ibex 35. El segundo valor más penalizado en el mismo periodo es Mapfre, que cede un 9%.

El mayor beneficiario de este correctivo es Marshall Wace. De acuerdo con los registros de la CNMV, es la única firma que ostenta posiciones cortas significativas, superiores al 0,50% del capital, en Amadeus.

Si analizamos los títulos de Amadeus desde el punto de vista técnico, observamos una potente y continuada caída iniciada desde los máximos alcanzados durante los primeros compases del pasado mes de junio en la zona de los 74,20 euros por acción.

Esta caída constante ha dibujado en su gráfico una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, perforando niveles de soporte relevantes como los 65 euros, posteriormente los 59,70 euros y más tarde la zona de los 51 y 50 euros por acción.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches TradingView

Durante el movimiento a la baja, los títulos han acelerado este comportamiento bajista, especialmente durante este ejercicio 2026, dejando una nueva directriz descendente con mayor pendiente.

Este comportamiento ha provocado que el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, corto, medio y largo plazo, se giren también a la baja y hayan favorecido en distintos momentos la apertura de posiciones cortas.

Los mínimos interanuales se alcanzaron esta semana en la zona de los 46,21 euros por título. Desde ahí, el valor protagoniza un primer intento de rebote técnico que podría llevarle a buscar una recuperación de parte del último tramo de caídas.

Los niveles de sobreventa son muy elevados y en el gráfico se aprecia un periodo de acumulación entre la zona de los 50 euros y los mínimos interanuales próximos a los 46,50 euros. Este aumento del volumen de negociación invita a pensar que podrían estar cerrándose algunas posiciones cortas y entrando dinero nuevo en busca de esa recuperación.

No obstante, deberemos estar muy atentos, ya que existe un hueco bajista abierto desde los 50,38 euros que Amadeus necesita cerrar para aumentar las probabilidades de continuidad del rebote y de anulación de la tendencia bajista de corto y medio plazo.

Hay un factor adicional que podría favorecer la continuidad del rebote y es la rotación sectorial que se está produciendo en el mercado. Dado que Amadeus es uno de los valores más castigados del Ibex 35, podría convertirse en objeto de compras en próximas jornadas o incluso semanas.

En la medida en que veamos a Amadeus cotizar por encima de la zona de los 50,50 euros por acción, con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta referencia técnica, comenzará a dar una primera señal de entrada.

Esto permitiría introducir una orden de compra en el lado alcista con un objetivo cercano a los 53,20 euros, donde se sitúa el 38,20% de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el proceso bajista iniciado a comienzos de 2026 hasta los mínimos interanuales.

Una segunda estrategia, aunque entraña mayor riesgo y estaría orientada a una operativa más dinámica y rápida, sería entrar en niveles actuales de cotización en los entornos de los 48,50 euros.

En este caso, el primer objetivo se situaría en los 50,28 euros por acción, mientras que la orden de protección debería colocarse por debajo de los 47,75 euros en base cierres.

