Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Se sugieren puntos de entrada y órdenes de protección específicas para cada valor, en función de su comportamiento reciente en bolsa.

Inditex, Iberdrola, Endesa y Repsol destacan como valores con fuerte momento técnico y son recomendados para seguimiento e inversión.

El selectivo español marca nuevos máximos anuales en base cierres y se prepara para conseguir hacerlo también en formato intradiario.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo una jornada positiva aunque fue una sesión de más a menos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Endesa: Vamos a entrar en el valor en cuanto veamos que va a cerrar por encima de los 32,82 euros, colocando una orden de protección en los 32,02 euros en base cierres.

3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,80 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que va a cerrar por encima de los 17,50 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,15 euros en base cierres.