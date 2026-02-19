Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
El selectivo español alcanza nuevos máximos anuales en cierres y se prepara para lograrlo también en formato intradiario.
Inditex, Iberdrola, Endesa y Repsol destacan como valores con fuerte momento técnico y son recomendados para seguimiento e inversión.
Se sugieren puntos de entrada y órdenes de protección específicas para cada valor, en función de su comportamiento reciente en bolsa.
El mercado estadounidense también mostró una jornada positiva, aunque con menor impulso al cierre.
El selectivo español marca nuevos máximos anuales en base cierres y se prepara para conseguir hacerlo también en formato intradiario.
Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo una jornada positiva aunque fue una sesión de más a menos.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.
2) Endesa: Vamos a entrar en el valor en cuanto veamos que va a cerrar por encima de los 32,82 euros, colocando una orden de protección en los 32,02 euros en base cierres.
3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,80 euros en base cierres.
4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que va a cerrar por encima de los 17,50 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,15 euros en base cierres.