Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,99%) sigue la senda de las pérdidas en Europa pero salva los 18.000 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,99%. Con este descenso, el selectivo nacional se sitúa en los 18.017,5 puntos y se aleja de los hitos conseguidos en la semana.

- El selectivo marcó el miércoles nuevos máximos históricos, en los 18.197,9 puntos, al cierre de una sesión. El récord intradiario se encuentra en los 18.271,2 enteros registrados el pasado 3 de febrero.

- Repsol ha conseguido un beneficio neto de 1.899 millones, un 8% más, con un dividendo récord de 1,051 euro/acción en 2026. Los resultados de la petrolera han logrado generar entusiasmo entre los inversores y despide la sesión como el valor más alcista, con una subida del 2,9%

- Las principales bolsas europeas también cierran con pérdidas. Los selectivos de referencia en el Viejo Continente han ido cayendo con fuerza a medida que avanza la sesión y se dejan entre un 0,36% y un 1,2% en la jornada.

- Wall Street continúa la sesión de este jueves viendo el rojo. El Dow Jones lidera los descensos y deja un 0,5%.

- “Serán los resultados empresariales y la evolución de las negociaciones entre Irán y EEUU lo que determine el comportamiento al final del día de estos mercados”, anticipaban los analistas de Link Securities.

- En Europa, se han cotizado las cuentas de Accor, Air France, Renault, Hochtief (participada por ACS) o Rio Tinto.

- En Wall Street, Walmart publica sus resultados, que son un buen indicador del consumo en EEUU.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, sube un 0,91%, hasta los 70,99 dólares por barril. El West Texas estadounidense suma un 1,03%, hasta los 65,72 dólares.

- El crudo repunta a consecuencia de los temores de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Ambos países siguen manteniendo conversaciones, pero sin que se estén dando grandes avances.

- “Además, las recientes conversaciones de paz en Ginebra entre Rusia y Ucrania han finalizado sin avances significativos, lo que aleja la posibilidad de una resolución a corto plazo”, añaden desde Renta 4.

- El miércoles, tras el cierre de la sesión en Europa, se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). El banco central no descartó una subida de tipos si la inflación se enquista, lo que abriría un conflicto con los miembros que abogan por reducirlos y con el presidente Donald Trump.

- El precio del oro se coloca a las puertas de los 5.000 dólares tras haber salvado la zona de soportes en la zona de los 4.858 dólares.

- El euro pelea por no perder los 1,18 dólares antes de rebotar, que lo protege de la media móvil de medio plazo.

- El bitcoin aguanta ante el importante soporte de los 66.200 dólares aunque presenta problemas para reaccionar al alza.