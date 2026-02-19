Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,99%) sigue la senda de las pérdidas en Europa pero salva los 18.000 puntos
El selectivo español se aleja de sus máximos y firma la primera sesión en negativo de la semana.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:31 El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia modera su avance en febrero
- 14:31 Las peticiones semanales de desempleo superan previsiones en EE. UU.
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Repsol
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:28 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,99%. Con este descenso, el selectivo nacional se sitúa en los 18.017,5 puntos y se aleja de los hitos conseguidos en la semana.
- El selectivo marcó el miércoles nuevos máximos históricos, en los 18.197,9 puntos, al cierre de una sesión. El récord intradiario se encuentra en los 18.271,2 enteros registrados el pasado 3 de febrero.
- Repsol ha conseguido un beneficio neto de 1.899 millones, un 8% más, con un dividendo récord de 1,051 euro/acción en 2026. Los resultados de la petrolera han logrado generar entusiasmo entre los inversores y despide la sesión como el valor más alcista, con una subida del 2,9%
- Las principales bolsas europeas también cierran con pérdidas. Los selectivos de referencia en el Viejo Continente han ido cayendo con fuerza a medida que avanza la sesión y se dejan entre un 0,36% y un 1,2% en la jornada.
- Wall Street continúa la sesión de este jueves viendo el rojo. El Dow Jones lidera los descensos y deja un 0,5%.
- “Serán los resultados empresariales y la evolución de las negociaciones entre Irán y EEUU lo que determine el comportamiento al final del día de estos mercados”, anticipaban los analistas de Link Securities.
- En Europa, se han cotizado las cuentas de Accor, Air France, Renault, Hochtief (participada por ACS) o Rio Tinto.
- En Wall Street, Walmart publica sus resultados, que son un buen indicador del consumo en EEUU.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, sube un 0,91%, hasta los 70,99 dólares por barril. El West Texas estadounidense suma un 1,03%, hasta los 65,72 dólares.
- El crudo repunta a consecuencia de los temores de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Ambos países siguen manteniendo conversaciones, pero sin que se estén dando grandes avances.
- “Además, las recientes conversaciones de paz en Ginebra entre Rusia y Ucrania han finalizado sin avances significativos, lo que aleja la posibilidad de una resolución a corto plazo”, añaden desde Renta 4.
- El miércoles, tras el cierre de la sesión en Europa, se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). El banco central no descartó una subida de tipos si la inflación se enquista, lo que abriría un conflicto con los miembros que abogan por reducirlos y con el presidente Donald Trump.
- El precio del oro se coloca a las puertas de los 5.000 dólares tras haber salvado la zona de soportes en la zona de los 4.858 dólares.
- El euro pelea por no perder los 1,18 dólares antes de rebotar, que lo protege de la media móvil de medio plazo.
- El bitcoin aguanta ante el importante soporte de los 66.200 dólares aunque presenta problemas para reaccionar al alza.
Creand AM lanza un fondo de vivienda en alquiler asequible para Madrid con 25 millones de euros
Creand Asset Management ha lanzado OX Renew Living FCRE, un nuevo fondo de inversión inmobiliaria centrado en el desarrollo de vivienda de alquiler asequible en España.
OM Live Real Estate asesorará el fondo a través de una plataforma basada en big data e inteligencia artificial. El vehículo tendrá como principal foco de inversión la Comunidad de Madrid, si bien contará con capacidad para invertir en otros mercados con déficit de vivienda asequible del territorio nacional.
El vehículo nace con un objetivo de captación de 25 millones de euros y un horizonte inversor de cinco años, con una rentabilidad objetivo estimada de doble dígito anual.
Mintos solicita licencia bancaria al BCE tras cerrar una ronda de financiación de 2,8 M€
Mintos, la plataforma europea de inversión multiactivo con casi 700.000 inversores registrados y más de 800 millones de euros en activos bajo gestión, ha anunciado que ha iniciado el proceso para solicitar una licencia bancaria al Banco Central Europeo.
La operación viene respaldada por una ronda de financiación de 2,8 millones de euros aportados por casi 6.000 de sus propios inversores a través de la plataforma.
Es decir, son sus propios usuarios quienes están financiando la transformación de Mintos en banco. El capital se destinará a preparar la licencia, lanzar ETPs de criptomonedas y acciones/ETFs individuales, y mejorar la experiencia móvil de la plataforma.
CaixaBank propondrá la reelección de Tomás Muniesa como consejero en su junta general
El consejo de administración de CaixaBank ha acordado proponer a la junta general del próximo 27 de marzo la reelección de su actual presidente, Tomás Muniesa, como consejero dominical para un periodo de cuatro años, ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
Asimismo, propondrá el nombramiento de Ana María García como consejera independiente de la entidad durante cuatro años para cubrir la vacante de Amparo Moraleda, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera al cumplirse 12 años desde su nombramiento.
Con estas y otras propuestas relacionadas, el consejo de administración mantendrá la misma estructura de 15 miembros, de los cuales diez, el 67%, son consejeros independientes, y el 40% serán mujeres.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Nuevo fracaso del Ibex 35 al intentar superar los máximos históricos intradía del 3 de febrero en 18.271,20 puntos. Cuando parecía que estos niveles iban a ser testeados o superados, los bajistas recuperaron el control y llevaron al índice español a descensos significativos en una sesión de más a menos.
Los números rojos predominaron en la mayoría de los valores. Esta presión vendedora refuerza la dificultad del Ibex 35 para consolidar nuevos avances.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión bursátil en Europa, el índice español pierde 239 puntos desde el cierre anterior, es decir, un 1,32% situándose en los 17.959 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, en estos instantes, por: Repsol (+2,79%), Merlin Properties (+1,10%) y Telefónica (+0,73%).
Las mayores caídas son para: Acciona (-3,51%), Endesa (-3,33%) y Solaria (-3,25%).
Walmart y Nike se sitúan a los extremos en el índice Dow Jones
En estos momentos, si echamos un vistazo al Dow Jones de industriales, Walmart lidera las subidas con un 2,13%, seguida de Verizon con un 1,78% y Chevron con un 1,69%.
En la parte baja, Nike cede un 1,61%, mientras American Express pierde un 1,49% y Salesforce un 1,45%.
-
Los alcistas siguen reaccionando en el Ibex 35
Trump afirma que se mantienen conversaciones con Irán y advierte sobre Hamás
Donald Trump asegura que EE. UU. mantiene buenas conversaciones con Irán y busca un acuerdo significativo.
Añade que Hamás deberá entregar las armas o enfrentará una respuesta dura y reitera que Irán no puede disponer de un arma nuclear.
-
El euro cae por debajo de 1,18 dólares frente al dólar
El euro se encuentra presionado a la baja frente al dólar, perdiendo un 0,20% y situándose en 1,1764 dólares, tras varias jornadas consecutivas de descensos que ponen en riesgo el soporte dinámico de la media móvil de 50 períodos.
-
El Ibex 35 recupera 50 puntos desde los mínimos intradiarios
El Ibex 35 reacciona desde la zona de mínimos de la jornada, desplegando una vela de cinco minutos que le permite recuperar cerca de 50 puntos, reduciendo la caída al 1,32% y situándose en 17.959 puntos.
-
El índice adelantado de EE. UU. cae un 0,2% en enero
El índice adelantado de EE. UU. registra una caída del 0,2% mensual, en línea con las previsiones y ligeramente superior al descenso del 0,3% del mes anterior.
-
Las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. caen un 0,8%
Las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. registran un descenso del 0,8% en comparación con el mes anterior frente al 2% previsto, mientras el índice de viviendas pendientes se sitúa en 70,9 puntos desde los 71,8 anteriores.
-
Kashkari vincula la inversión en IA al aumento del tipo neutral en EE. UU.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señala que la inversión en inteligencia artificial probablemente eleva el tipo neutral.
Añade que la deuda nacional no influye en la política de tipos a corto plazo y que la escasez estructural de vivienda en EE. UU. también depende de costes de materiales, mano de obra y normativa urbanística.
-
Así abre Wall Street
El Ibex 35 amplía la caída con los futuros americanos en rojo
El selectivo español incrementa la caída al 1,41% y pierde la zona de los 17.950 puntos antes de la apertura de Wall Street, donde los futuros amplían los descensos al 0,50%.
-
Última hora: el Reino Unido bloquea a Trump en un posible ataque a Irán
El Reino Unido impide que Donald Trump utilice bases británicas para llevar a cabo posibles ataques contra Irán, según publica The Times.
La decisión afecta al uso de instalaciones estratégicas en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio.
Este ha sido el movimiento del petróleo tras conocerse la noticia:
-
Atención que se pierden los 18.000 puntos del Ibex 35
El Ibex 35 pierde la cota de los 18.000 puntos tras un nuevo impulso bajista y queda con solo nueve valores en positivo, mientras el resto cotiza en rojo, con descensos cercanos al 4% para Endesa, Acciona e Iberdrola dentro del sector energético.
-
Los inventarios minoristas caen en diciembre en EE. UU.
Los inventarios de los minoristas excluyendo automóviles en diciembre registran una caída del -0,2% frente al 0,2% previsto por el mercado.
-
La balanza comercial de EE. UU. amplía su déficit en diciembre
La balanza comercial de bienes de diciembre se sitúa en -86,04 billones de dólares frente a los -98,50 billones previstos y los -86,00 billones anteriores, mientras la balanza comercial general alcanza -53,00 billones de dólares frente a los -70,30 billones estimados y los 55,50 billones previos, y los inventarios de los minoristas excluyendo automóviles caen un -0,2% frente al 0,2% esperado.
-
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia modera su avance en febrero