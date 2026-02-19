Andbank ve potencial de revalorización del Ibex 35 hasta los 20.000 puntos

El banco resalta la solidez de la economía española, apoyada en el consumo, empleo y crecimiento demográfico, aunque advierte sobre el problema de los altos precios de la vivienda y la falta de presupuestos.

Andbank cree que el Ibex 35 todavía puede revalorizarse hasta los 20.000 puntos, apoyado en sectores de mediana capitalización como el de materiales, farmacéuticas, construcción y consumo discrecional, según el informe de perspectivas para el primer semestre que la entidad ha dado a conocer este jueves.

El banco destaca que el Ibex 35 ya obtuvo un rendimiento total superior al 50% en 2025, convirtiéndose en uno de los mejores índices de los mercados desarrollados. En lo que va de 2026, el índice está mostrando un patrón similar al EuroStoxx 50, con un crecimiento del 3% en lo que va de año.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 2025, el rally en el selectivo español se ha ampliado a valores de mediana capitalización en sectores como materiales, farmacéuticas, construcción y consumo discrecional.

Además, según recoge Europa Press, Andbank aprecia un cambio de liderazgo "claro" con respecto a lo vivido en los últimos años, intercambiándose el sector financiero por otros cuyo comportamiento en 2025 fue "más modesto".

Sobre el sector financiero, la entidad explica que ha empezado la temporada de resultados "cumpliendo expectativas" y tiene unas revisiones de estimaciones de beneficios "positivas". Sin embargo, sus cotizaciones están dando ciertos signos de agotamiento tras haber registrado una revalorización "de forma vertical" en los últimos años.

En cambio, sectores con menores crecimientos en 2025 están ahora asumiendo el liderazgo. Andbank apunta a las empresas de pequeña y mediana capitalización en general y muchos valores en sectores como salud, consumo, construcción e industriales ya presentan revalorizaciones cercanas al doble dígito en el acumulado de 2026.

Este cambio de liderazgo es similar al que se está produciendo en EEUU, con una rotación desde los valores líderes hacia el resto del mercado. Andbank considera que esta tendencia es "positiva" para la bolsa.

Para 2026, la previsión de crecimiento del beneficio por acción (BPA) que tiene el banco para el Ibex 35 es del 5,2% y un múltiplo de 15 de la ratio precio/beneficio de los últimos 12 meses a cierre de 2026, lo que da un precio objetivo de 18.300 enteros, un nivel que el selectivo casi ya ha alcanzado tras revalorizarse un 5% en lo que va de año.

"Creemos que mientras el cuadro macroeconómico siga gozando de buena salud, esta revalorización del segmento de mediana capitalización y de determinados sectores de corte cíclico puede seguir dando impulso al selectivo español, apoyado también por un sector financiero que, a pesar de la fatiga mencionada, sigue presentando unos números y guías de resultados para el año tremendamente positivos", sostiene la entidad.

Así, el banco señala que su nivel de salida serían los 20.000 puntos y recomienda mantener posiciones en el selectivo. En cambio, infrapondera los bonos del Gobierno, teniendo en cuenta que su rentabilidad objetivo a 10 años es del 3,60%.

Sobre las tendencias macro de la economía española, Andbank resalta la solidez de la demanda interna, impulsada por el consumo privado, el dinamismo del empleo y el crecimiento demográfico, aunque sin dejar de lado otros factores, como el despliegue de los fondos europeos, la inversión vinculada a la transición energética y digital y el tirón del turismo.

Para 2026, el banco cree que se producirá cierta ralentización económica, lo que supondría un crecimiento "más moderado" de entre el 2,1% y el 2,4%, aunque por encima del potencial de la economía española (situado alrededor del 2%) y por encima de la media europea.

Las palancas más "claras" para la actividad en España van a ser, de nuevo, el consumo, apoyado por el empleo, la mejora de los salarios reales y la tasa de ahorro; inversión en la construcción y bienes de equipo; y un entorno de demanda europea creciente, que resultaría en un soporte para las exportaciones.

Andbank también menciona el problema con los altos precios de la vivienda que, sin ser una burbuja generalizada, se ha convertido en una cuestión "esencial" en el país con "muchas derivadas" en lo social, demográfico e, incluso, en lo político. Afirma que es necesario aumentar la oferta, aunque reconoce que no es un tema que tenga una solución inmediata.

Por último, explica que España sigue sin tener presupuestos, lo que pone en evidencia la "fragilidad política", aunque las métricas de deuda pública "no son un problema", especialmente frente a otros países europeos como Francia o Italia.