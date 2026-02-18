Puig Brands enfrenta la formación de un doble techo en la zona de los 17,45 euros

La compañía propondrá repartir 237 millones de euros en dividendos con cargo a 2025, equivalente al 40% del beneficio neto reportado.

El valor enfrenta un doble techo en la zona de los 17,45 euros; su ruptura podría llevar el precio hacia los 18,50 euros por acción, primer objetivo técnico relevante.

Las acciones de Puig Brands han recuperado terreno tras una caída del 52% desde máximos, cambiando de tendencia a alcista y superando resistencias clave.

Puig Brands cerró 2025 con un beneficio neto de 594 millones de euros, un 11,9% más que en 2024, y unos ingresos netos de 5.042 millones de euros.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,60% al cierre, hasta los 17.955,4 puntos, y se acerca de nuevo al nivel psicológico de los 18.000 puntos, una cota clave para medir la fortaleza del movimiento alcista. Dentro de su composición, hoy miércoles destaca el comportamiento de las acciones de Puig Brands, que suben con fuerza tras la presentación de sus resultados.

Puig Brands cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto atribuible de 594 millones de euros, un 11,9% más que en 2024, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes de la apertura bursátil. Excluidos los extraordinarios, el beneficio neto ajustado alcanzó los 587 millones de euros, con un avance del 11,6%.

La multinacional de fragancias, moda y cosmética insiste en la solidez de su evolución operativa, apoyada en el crecimiento de los ingresos netos, que sumaron 5.042 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 7,8% a tipo de cambio constante y del 5,3% en cifras reportadas, consolidando su perfil de crecimiento orgánico.

De cara a los próximos ejercicios, la compañía asume que el ritmo de avance del mercado de fragancias tenderá a moderarse. En línea con su compromiso histórico, Puig propondrá distribuir 237 millones de euros con cargo a 2025, equivalentes a 0,42 euros por acción, lo que representa aproximadamente el 40% del beneficio neto reportado.

Desde el punto de vista técnico, el valor inició una fase claramente bajista tras alcanzar la zona próxima a los 27 euros por acción en junio de 2024, poco después de comenzar su andadura en bolsa.

A partir de ahí, el precio fue retrocediendo de manera constante, con una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que provocó una caída cercana al 52% de capitalización si se toman como referencia los mínimos intradiarios del 14 de octubre, en los 13,11 euros.

Durante este proceso se abrieron varios huecos bajistas de relevancia, entre ellos el generado desde la zona de los 23,50 euros, otro especialmente significativo en los 17,11 euros y un último con origen en los 15,90 euros. El valor estuvo sometido a ventas persistentes y a la apertura de posiciones cortas durante un periodo prolongado, hasta que en octubre su sesgo bajista dio un giro claro.

Evolución de las acciones de Puig Brands Eduardo Bolinches TradingView

Desde los mínimos históricos en 13,11 euros se ha desarrollado una pauta de máximos y mínimos crecientes, con la apertura de huecos alcistas que han sido cerrados de forma parcial o total. Este movimiento ha provocado un cambio de tendencia principal, pasando de bajista a alcista en el corto y medio plazo.

La estructura alcista ha permitido que el precio se sitúe por encima de las medias móviles de corto, medio y largo plazo, además de superar resistencias relevantes como los 15,24 euros y cerrar el hueco de septiembre en los 15,90 euros, una señal clara de fortaleza técnica.

El movimiento no se ha detenido ahí y los títulos han ido a buscar la resistencia de los 16,50 euros, que fue superada antes de marcar un doble máximo en la zona de los 17,45 euros por acción, coincidente con los máximos del pasado mes de junio y también de febrero.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un hueco alcista de consideración, lo que incrementa las probabilidades de un ataque a la ruptura de ese doble techo a corto y medio plazo. Su superación abriría la puerta a un nuevo tramo alcista con objetivos ambiciosos.

Si se trazan los niveles de retorno proporcional de Fibonacci entre los máximos históricos y los mínimos absolutos, aparece un primer objetivo en los 18,50 euros por acción, correspondiente al 38,20% de todo el recorrido previo.

Por tanto, si ya se tienen acciones en cartera, lo más razonable sería mantener posiciones mientras el precio no pierda la zona de los 16,50 euros, que actúa como primer soporte horizontal relevante.

Para quienes no estén posicionados, la opción más prudente pasa por esperar una ruptura confirmada de los 17,45 euros, con dos cierres diarios consecutivos por encima de esa referencia, o bien una corrección hacia la zona de los 16,60 euros para intentar una entrada con menor riesgo.

Si finalmente se confirma la ruptura de los 17,45 euros, el primer objetivo se situará en esos 18,50 euros por acción. No obstante, dada la cercanía del Ibex 35 a la zona de máximos históricos, conviene establecer una orden de protección que limite el riesgo, situando el nivel de salida a no más de un 3% por debajo del precio de entrada.