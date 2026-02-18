Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Inditex marca nuevos máximos y se recomienda vigilar los 58 euros para entrar, con protección si pierde los 56,30 euros.

El selectivo español continúa con la recuperación de las caídas que vimos la semana pasada aunque no ha podido con los 18.000 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvo la primera sesión de la semana con mucha volatilidad, pero sin grandes cambios respecto a los niveles de la apertura.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: El valor se hace con los 3,66 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,63 euros en base cierres.

3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,80 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,75 euros en base cierres.