Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,35%) firma nuevos máximos ligeramente por debajo de los 18.200 puntos
El selectivo español encadena tres días viendo el verde y lidera las ganancias en Europa.
LAS CLAVES
- 15:39 Así abre Wall Street
- 15:16 La producción industrial de EE. UU. acelera más de lo previsto
- 14:31 Los pedidos duraderos en EE. UU. caen menos de lo esperado
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Puig Brands
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:45 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:03 Niveles operativo de los valores del Ibex 35
- 07:30 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles subiendo un 1,35%. Con este impulso, el selectivo alcanza los 18.197,90 puntos, aunque ha llegado a superar la barrera de los 18.200 enteros a lo largo de la mañana.
- El avance diario permite al índice nacional firmar nuevos máximos históricos a cierre de sesión. Antes se situaban en los 18.195,10 puntos, firmados el pasado 9 de febrero. En términos intradiarios, el récord está en los 18.267,30 puntos.
-Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4%. Sin embargo, los resultados no convencen a los inversores y la energética termina la sesión con una caída del 4,23%.
- Puig cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior. La compañía ha celebrado sus cuentas al comienzo de la jornada, convirtiéndose en el valor más alcista de la sesión, aunque rebaja la euforia y sus títulos avanzan un 1,92%
- Aena propone 13.000 millones de inversiones y una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero.
- Las principales bolsas europeas también cierran la sesión en positivo. Las ganancias han ido del 0,8% al 1,35% del Ibex 35, que se posiciona como líder de las subidas.
- Wall Street continúa la sesión viendo el verde. Los selectivos de referencia ganan entre un 0,5% y un 1,3%. El Nasdaq encabeza las ganancias.
- La principal cita del día tendrá lugar a última hora de la tarde, ya con las bolsas europeas cerradas. Será entonces cuando la Fed dé a conocer las actas de la reunión que mantuvo en enero.
- En dicho encuentro, el banco central estadounidense optó por mantener los tipos sin cambios, aunque dos miembros del comité, los más cercanos al presidente Donald Trump, apoyaron un recorte de 25 puntos básicos.
- "Será interesante conocer cuáles fueron sus argumentos para ello, más aún cuando la inflación continúa muy por encima del objetivo del 2% y el mercado laboral sigue mostrándose resistente", señalan los analistas de Link Securities.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima del soporte de los 67,30 dólares.
- El precio del oro reacciona tras las correcciones de ayer para evitar perder los 4.900 dólares.
- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes que le llevó ayer a testear los 1,18 dólares antes de rebotar.
- El bitcoin intenta frenar las correcciones de las últimas semanas para defender el soporte de los 67.000 dólares.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Sesión de subidas para el Ibex 35, que encadena su tercera jornada consecutiva de avances, dejando abierto un hueco en la apertura muy interesante que ha impulsado al índice español hacia la zona de máximos históricos intradiarios alcanzados el 3 de febrero en 18.271,20 puntos.
Queda por ver si al cierre el Ibex 35 consigue superar los 18.195,10 puntos, que marcaron los máximos históricos, en formato cierre, el 9 de febrero.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,44% en 18.213 puntos.
El trío de ganadores está compuesto por: CaixaBank (+3,81%), Banco Santander (+3,14%) y ACS (+3,13%).
Las mayores caídas son para: Naturgy (-3,77%), Aena (-3,06%) y Telefónica (-2,13%).
-
Nvidia asegura su alianza con Meta para chips de IA
Nvidia firmó un acuerdo multianual con Meta para suministrar millones de chips de inteligencia artificial destinados a sus data centers.
La compañía busca consolidarse como proveedor integral y adelantarse a la diversificación tecnológica de sus clientes, fortaleciendo su liderazgo en el sector de IA.
-
Naturgy, Aena y Telefónica son los valores más bajistas ahora
El Ibex 35 lucha por marcar nuevos máximos del día por encima de los 18.200 puntos, y parece que en estos instantes lo consigue de forma más o menos clara.
En la tabla de valores, Naturgy, con una caída del 3,77%, es el valor más penalizado, seguido de Aena que pierde un 3,06% y Telefónica que cede un 2,13%.
-
Goldman Sachs lidera al Dow Jones mientras 3M es el farolillo rojo
-
Adolfo Domínguez apoya la producción nacional de lana
La fundación de la firma de autor se une en la Alianza por la Lana
-
Ibex 35 reconquista los 18.200 puntos y busca nuevos máximos intradiarios
El Ibex 35 vuelve a superar la zona de los 18.200 puntos tras la apertura de Wall Street, intentando marcar nuevos máximos intradiarios.
En la parte baja, Aena y Naturgy caen más del 3%, mientras CaixaBank, Banco Santander y ACS lideran las subidas.
-
La plata acelera con un salto del 5% y activa señales mixtas
La plata sube un 5% frente al cierre anterior, un movimiento que ya se ha repetido 27 veces en los últimos 12 meses, según datos de CME.
En el 56% de los casos el precio continuó al alza cuatro horas después, aunque el historial también muestra retrocesos relevantes, lo que mantiene un escenario de elevada volatilidad a corto plazo.
-
El euro vuelve a ceder frente al dólar
Nueva sesión de presión bajista para el euro, que vuelve a tantear la zona de los 1,18 dólares pese a los intentos de reacción de los alcistas.
El sesgo sigue siendo correctivo en el cruce con el dólar y la moneda única pierde un 0,27%, hasta los 1,1819 dólares, manteniéndose bajo control vendedor.
-
Así abre Wall Street
-
La producción industrial de EE. UU. acelera más de lo previsto
La producción industrial en EE. UU. crece un 0,7% mensual, superando el 0,4% esperado y el dato previo.
La cifra apunta a un mayor dinamismo del sector manufacturero y refuerza la solidez de la actividad económica al inicio del trimestre.
-
El Ibex 35 se frena a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 cotiza ligeramente a la baja y pelea por mantener los 18.150 puntos, en un contexto de goteo bajista que aún no se ha detenido.
El índice suma un 1,09% y queda pendiente de la apertura de Wall Street, clave para comprobar si el mercado estadounidense reactiva el impulso hacia los máximos de la sesión.
-
Última hora: Telefónica da un salto clave en la fibra británica con una gran compra
Telefónica, a través de Telefónica Infra y junto a Liberty Global e InfraVia Capital Partners, acuerda la compra del 100% de Netomnia por 2.000 millones de libras, integrando su red en la joint venture nexfibre.
La operación permitirá alcanzar cerca de 8 millones de hogares con fibra en 2027 y refuerza la estrategia de crecimiento y sostenibilidad de Telefónica en el Reino Unido, pendiente aún de las autorizaciones regulatorias.
-
JPMorgan planea una oleada de apertura de sucursales
El impulso de los bancos estadounidenses a abrir nuevas oficinas físicas refleja la competencia por los depósitos de los clientes.
-
Japón evita pronunciarse sobre el yen y vigila los mercados
-
El Ibex 35 sigue goteando a la baja
El Ibex 35 modera la subida al 0,99% y encadena un goteo bajista constante desde la zona de máximos alcanzada a media sesión.
Pese a la corrección, el sector bancario mantiene el liderazgo del índice, copando las tres primeras posiciones y sosteniendo el tono positivo del mercado.
-
El arranque de viviendas nuevas en EE. UU. sorprende al alza
El inicio de viviendas en EE. UU. alcanza 1,404 millones, muy por encima de los 1,304 millones previstos y de los 1,246 millones anteriores.
En tasa mensual, el avance es del 6,2%, frente al 1,1% esperado, un dato que refuerza la solidez del sector inmobiliario pese al entorno de tipos elevados.
-
Los pedidos duraderos en EE. UU. caen menos de lo esperado
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +2,18% en 188,98 dólares.
Amazon.com: +1,37% en 203,85 dólares.
Palantir: +3,07% en 137,08 dólares.
Micron: +0,55% en 401,98 dólares.
Meta Platforms: -0,42% en 636,75 dólares.
Palo Alto Networks: -7,52% en 151,20 dólares.
Microsoft: +0,58% en 399,15 dólares.
AMD: -1,96% en 199,01 dólares.
Alphabet A: +0,29% en 302,94 dólares.
-
Ibex 35 se aleja de los 18.200 puntos pese al impulso de la banca
El Ibex 35 retrocede ligeramente desde los máximos de la sesión y la zona de los 18.200 puntos, mientras el sector bancario sigue liderando las ganancias.
CaixaBank, Banco Santander y Bankinter registran subidas destacadas, pero no logran impulsar al índice por encima de este nivel clave.
-
Solaria logra autorización ambiental para 1.090 MWh en baterías
Solaria anuncia que ha obtenido las declaraciones de impacto ambiental favorables para instalar 1.090 MWh de baterías en 16 plantas fotovoltaicas en Castilla-La Mancha y Castilla y León, alcanzando un total de 2.800 MWh ya con aprobación ambiental, reforzando su capacidad de almacenamiento energético.