Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,35%) firma nuevos máximos ligeramente por debajo de los 18.200 puntos

- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles subiendo un 1,35%. Con este impulso, el selectivo alcanza los 18.197,90 puntos, aunque ha llegado a superar la barrera de los 18.200 enteros a lo largo de la mañana.

- El avance diario permite al índice nacional firmar nuevos máximos históricos a cierre de sesión. Antes se situaban en los 18.195,10 puntos, firmados el pasado 9 de febrero. En términos intradiarios, el récord está en los 18.267,30 puntos.

-Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4%. Sin embargo, los resultados no convencen a los inversores y la energética termina la sesión con una caída del 4,23%.

- Puig cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior. La compañía ha celebrado sus cuentas al comienzo de la jornada, convirtiéndose en el valor más alcista de la sesión, aunque rebaja la euforia y sus títulos avanzan un 1,92%

- Aena propone 13.000 millones de inversiones y una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero.

- Las principales bolsas europeas también cierran la sesión en positivo. Las ganancias han ido del 0,8% al 1,35% del Ibex 35, que se posiciona como líder de las subidas.

- Wall Street continúa la sesión viendo el verde. Los selectivos de referencia ganan entre un 0,5% y un 1,3%. El Nasdaq encabeza las ganancias.

- La principal cita del día tendrá lugar a última hora de la tarde, ya con las bolsas europeas cerradas. Será entonces cuando la Fed dé a conocer las actas de la reunión que mantuvo en enero.

- En dicho encuentro, el banco central estadounidense optó por mantener los tipos sin cambios, aunque dos miembros del comité, los más cercanos al presidente Donald Trump, apoyaron un recorte de 25 puntos básicos.

- "Será interesante conocer cuáles fueron sus argumentos para ello, más aún cuando la inflación continúa muy por encima del objetivo del 2% y el mercado laboral sigue mostrándose resistente", señalan los analistas de Link Securities.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima del soporte de los 67,30 dólares.

- El precio del oro reacciona tras las correcciones de ayer para evitar perder los 4.900 dólares.

- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes que le llevó ayer a testear los 1,18 dólares antes de rebotar.

- El bitcoin intenta frenar las correcciones de las últimas semanas para defender el soporte de los 67.000 dólares.