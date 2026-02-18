Panel de la Bolsa de Madrid

Panel de la Bolsa de Madrid

Mercados

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,35%) firma nuevos máximos ligeramente por debajo de los 18.200 puntos

El selectivo español encadena tres días viendo el verde y lidera las ganancias en Europa. 

Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles subiendo un 1,35%. Con este impulso, el selectivo alcanza los 18.197,90 puntos, aunque ha llegado a superar la barrera de los 18.200 enteros a lo largo de la mañana.

- El avance diario permite al índice nacional firmar nuevos máximos históricos a cierre de sesión. Antes se situaban en los 18.195,10 puntos, firmados el pasado 9 de febrero. En términos intradiarios, el récord está en los 18.267,30 puntos.

-Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4%. Sin embargo, los resultados no convencen a los inversores y la energética termina la sesión con una caída del 4,23%.

- Puig cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior. La compañía ha celebrado sus cuentas al comienzo de la jornada, convirtiéndose en el valor más alcista de la sesión, aunque rebaja la euforia y sus títulos avanzan un 1,92%

- Aena propone 13.000 millones de inversiones y una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero.

- Las principales bolsas europeas también cierran la sesión en positivo. Las ganancias han ido del 0,8% al 1,35% del Ibex 35, que se posiciona como líder de las subidas.

- Wall Street continúa la sesión viendo el verde. Los selectivos de referencia ganan entre un 0,5% y un 1,3%. El Nasdaq encabeza las ganancias.  

- La principal cita del día tendrá lugar a última hora de la tarde, ya con las bolsas europeas cerradas. Será entonces cuando la Fed dé a conocer las actas de la reunión que mantuvo en enero.

- En dicho encuentro, el banco central estadounidense optó por mantener los tipos sin cambios, aunque dos miembros del comité, los más cercanos al presidente Donald Trump, apoyaron un recorte de 25 puntos básicos.

- "Será interesante conocer cuáles fueron sus argumentos para ello, más aún cuando la inflación continúa muy por encima del objetivo del 2% y el mercado laboral sigue mostrándose resistente", señalan los analistas de Link Securities.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima del soporte de los 67,30 dólares.

- El precio del oro reacciona tras las correcciones de ayer para evitar perder los 4.900 dólares.

- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes que le llevó ayer a testear los 1,18 dólares antes de rebotar.

- El bitcoin intenta frenar las correcciones de las últimas semanas para defender el soporte de los 67.000 dólares.

  1. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada

    Sesión de subidas para el Ibex 35, que encadena su tercera jornada consecutiva de avances, dejando abierto un hueco en la apertura muy interesante que ha impulsado al índice español hacia la zona de máximos históricos intradiarios alcanzados el 3 de febrero en 18.271,20 puntos.

    Queda por ver si al cierre el Ibex 35 consigue superar los 18.195,10 puntos, que marcaron los máximos históricos, en formato cierre, el 9 de febrero.

    Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,44% en 18.213 puntos.

    El trío de ganadores está compuesto por: CaixaBank (+3,81%), Banco Santander (+3,14%) y ACS (+3,13%).

    Las mayores caídas son para: Naturgy (-3,77%), Aena (-3,06%) y Telefónica (-2,13%).

  2. Eduardo Bolinches

    Nvidia asegura su alianza con Meta para chips de IA

    Nvidia firmó un acuerdo multianual con Meta para suministrar millones de chips de inteligencia artificial destinados a sus data centers.

    La compañía busca consolidarse como proveedor integral y adelantarse a la diversificación tecnológica de sus clientes, fortaleciendo su liderazgo en el sector de IA.

  3. Eduardo Bolinches

    Naturgy, Aena y Telefónica son los valores más bajistas ahora

    El Ibex 35 lucha por marcar nuevos máximos del día por encima de los 18.200 puntos, y parece que en estos instantes lo consigue de forma más o menos clara.

    En la tabla de valores, Naturgy, con una caída del 3,77%, es el valor más penalizado, seguido de Aena que pierde un 3,06% y Telefónica que cede un 2,13%.

  4. Eduardo Bolinches

    Goldman Sachs lidera al Dow Jones mientras 3M es el farolillo rojo

    En el Dow Jones Industriales, Goldman Sachs encabeza las subidas con un 2,62%, seguido de Nvidia con un 2,46% y Amazon con un 2,37%.

    En la parte baja, pocas caídas destacan, entre ellas 3M un 1,59%, Boeing un 0,93% y Travelers un 0,88%.

  5. Eduardo Bolinches

    Adolfo Domínguez apoya la producción nacional de lana

    La fundación de la firma de autor se une en la Alianza por la Lana

  6. Eduardo Bolinches

    Ibex 35 reconquista los 18.200 puntos y busca nuevos máximos intradiarios

    El Ibex 35 vuelve a superar la zona de los 18.200 puntos tras la apertura de Wall Street, intentando marcar nuevos máximos intradiarios.

    En la parte baja, Aena y Naturgy caen más del 3%, mientras CaixaBank, Banco Santander y ACS lideran las subidas.

  7. Eduardo Bolinches

    La plata acelera con un salto del 5% y activa señales mixtas

    La plata sube un 5% frente al cierre anterior, un movimiento que ya se ha repetido 27 veces en los últimos 12 meses, según datos de CME.

    En el 56% de los casos el precio continuó al alza cuatro horas después, aunque el historial también muestra retrocesos relevantes, lo que mantiene un escenario de elevada volatilidad a corto plazo.

  8. Eduardo Bolinches

    El euro vuelve a ceder frente al dólar

    Nueva sesión de presión bajista para el euro, que vuelve a tantear la zona de los 1,18 dólares pese a los intentos de reacción de los alcistas.

    El sesgo sigue siendo correctivo en el cruce con el dólar y la moneda única pierde un 0,27%, hasta los 1,1819 dólares, manteniéndose bajo control vendedor.

  9. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

  10. Eduardo Bolinches

    La producción industrial de EE. UU. acelera más de lo previsto

    La producción industrial en EE. UU. crece un 0,7% mensual, superando el 0,4% esperado y el dato previo.

    La cifra apunta a un mayor dinamismo del sector manufacturero y refuerza la solidez de la actividad económica al inicio del trimestre.

  11. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 se frena a la espera de la apertura americana

    El Ibex 35 cotiza ligeramente a la baja y pelea por mantener los 18.150 puntos, en un contexto de goteo bajista que aún no se ha detenido.

    El índice suma un 1,09% y queda pendiente de la apertura de Wall Street, clave para comprobar si el mercado estadounidense reactiva el impulso hacia los máximos de la sesión.

  12. Eduardo Bolinches

    Última hora: Telefónica da un salto clave en la fibra británica con una gran compra

    Telefónica, a través de Telefónica Infra y junto a Liberty Global e InfraVia Capital Partners, acuerda la compra del 100% de Netomnia por 2.000 millones de libras, integrando su red en la joint venture nexfibre.

    La operación permitirá alcanzar cerca de 8 millones de hogares con fibra en 2027 y refuerza la estrategia de crecimiento y sostenibilidad de Telefónica en el Reino Unido, pendiente aún de las autorizaciones regulatorias.

  13. Eduardo Bolinches

    JPMorgan planea una oleada de apertura de sucursales

    El impulso de los bancos estadounidenses a abrir nuevas oficinas físicas refleja la competencia por los depósitos de los clientes.

  14. Eduardo Bolinches

    Japón evita pronunciarse sobre el yen y vigila los mercados

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, evita comentar los detalles de sus conversaciones con Kazuo Ueda y rechaza pronunciarse sobre los movimientos del mercado, incluido el tipo de cambio.

    El Gobierno mantiene su compromiso con la sostenibilidad fiscal y la reducción gradual de la ratio deuda/PIB, mientras sigue de cerca la evolución de los mercados financieros y de divisas.

  15. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 sigue goteando a la baja

    El Ibex 35 modera la subida al 0,99% y encadena un goteo bajista constante desde la zona de máximos alcanzada a media sesión.

    Pese a la corrección, el sector bancario mantiene el liderazgo del índice, copando las tres primeras posiciones y sosteniendo el tono positivo del mercado.

  16. Eduardo Bolinches

    El arranque de viviendas nuevas en EE. UU. sorprende al alza

    El inicio de viviendas en EE. UU. alcanza 1,404 millones, muy por encima de los 1,304 millones previstos y de los 1,246 millones anteriores.

    En tasa mensual, el avance es del 6,2%, frente al 1,1% esperado, un dato que refuerza la solidez del sector inmobiliario pese al entorno de tipos elevados.

  17. Eduardo Bolinches

    Los pedidos duraderos en EE. UU. caen menos de lo esperado

    Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. bajan un 1,4%, mejor que el descenso del 2% previsto, tras el fuerte avance previo revisado al 5,4%. El dato apunta a una moderación de la inversión en bienes de equipo, aunque con mayor resiliencia de la anticipada por el mercado.

  18. Eduardo Bolinches

    Así viene Wall Street en preapertura

    Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:

    Nvidia: +2,18% en 188,98 dólares.

    Amazon.com: +1,37% en 203,85 dólares.

    Palantir: +3,07% en 137,08 dólares.

    Micron: +0,55% en 401,98 dólares.

    Meta Platforms: -0,42% en 636,75 dólares.

    Palo Alto Networks: -7,52% en 151,20 dólares.

    Microsoft: +0,58% en 399,15 dólares.

    AMD: -1,96% en 199,01 dólares.

    Alphabet A: +0,29% en 302,94 dólares.

  19. Eduardo Bolinches

    Ibex 35 se aleja de los 18.200 puntos pese al impulso de la banca

    El Ibex 35 retrocede ligeramente desde los máximos de la sesión y la zona de los 18.200 puntos, mientras el sector bancario sigue liderando las ganancias.

    CaixaBank, Banco Santander y Bankinter registran subidas destacadas, pero no logran impulsar al índice por encima de este nivel clave.

  20. Eduardo Bolinches

    Solaria logra autorización ambiental para 1.090 MWh en baterías

    Solaria anuncia que ha obtenido las declaraciones de impacto ambiental favorables para instalar 1.090 MWh de baterías en 16 plantas fotovoltaicas en Castilla-La Mancha y Castilla y León, alcanzando un total de 2.800 MWh ya con aprobación ambiental, reforzando su capacidad de almacenamiento energético.