Buffet entra en 'The New York Times' en su despedida como CEO de Berkshire Hathaway

El conglomerado Berkshire Hathaway, bajo la dirección del gurú de la bolsa Warren Buffett, disminuyó su participación en Apple y Amazon durante el último trimestre de 2025, mientras que realizó una nueva inversión en The New York Times, según el informe más reciente enviado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Estos movimientos, divulgados en las últimas horas, marcan el cierre de una etapa, ya que el cuarto trimestre fue el último de Buffett como consejero delegado antes de entregar el cargo a Greg Abel, quien asumió la dirección a comienzos de este año.

El conglomerado vendió 10,3 millones de acciones de Apple, lo que marca el tercer período consecutivo en que reduce su participación en el fabricante del iPhone.

La cadena CNBC destaca que la firma volvió a vender acciones de Apple para diversificar hacia Alphabet, matriz de Google, que también forma parte de los Siete Magníficos, en un movimiento interpretado como una rotación dentro del sector tecnológico.

Pese al recorte, Apple se mantiene como la principal apuesta de la cartera de Berkshire, con una valoración de 61.960 millones de dólares (52.325 millones de euros).

Últimas apuestas de Buffett

Berkshire también vendió 7,7 millones de acciones de Amazon, reduciendo su participación en el gigante del comercio electrónico en un 77%, pasando así de unos 2.100 millones de dólares a unos 457 millones, según medios especializados.

Asimismo, el conglomerado de Buffett, de 95 años y apodado como el 'Oráculo de Omaha' por su olfato inversor, se deshizo de, aproximadamente, 50,8 millones de acciones de Bank of America, uno de los mayores bancos del país, durante el cuarto trimestre.

Pero la gran sorpresa del informe fue la entrada en The New York Times con una inversión de 351,7 millones de dólares (297 millones de euros). Aunque es una posición modesta —ocupa el puesto 29 de 41 en su cartera—, subraya el interés histórico de Buffett, que todavía ejerce como presidente de Berkshire, por el sector de los medios de comunicación.

La inversión del gurú de los mercados en The New York Times coincide con los ataques recientes del presidente estadounidense Donald Trump contra el diario de referencia para millones de americanos.

El republicano acusa al NYT de mentir, de publicar noticias falsas y de actuar contra los intereses de Estados Unidos, llegando a presentarlo como una amenaza para el país, a raíz de que el periódico haya realizado una cobertura crítica de su segundo mandato presidencial en la Casa Blanca y de diversos escándalos que le rodean.

El próximo 28 de febrero se publicarán los resultados anuales de Berkshire, junto con la primera carta anual de Abel a los accionistas.