Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,6%) se suma a las subidas de Europa y acaba por encima de los 17.900 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,60%. Con este impulso, el selectivo se alza hasta los 17.955,40 puntos. El índice nacional firma su segunda sesión consecutiva en positivo.

- En Europa, los índices de referencia también han visto el verde al término de la sesión. El FTSE 100 ha liderado las ganancias. Los avances han estado entre el 0,54% y el 0,82%

- En Wall Street la sesión continúa en signo mixto y con muchas dudas. El Dow Jones y el S&P 500 se desmarcan por el momento de las pérdidas.

- El lunes no hubo referencia desde la Bolsa de Nueva York por la celebración de la festividad del Presidente, por lo que la semana bursátil comienza con esta sesión.

- Este martes se han publicado los resultados de Enagás. La compañía obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior. La energética termina la sesión de este martes con un avance del 0,94%.

- En cuanto a la agenda macroeconómica, en Alemania se ha publicado el IPC relativo al mes de enero. La inflación en el país europeo repuntó tres décimas el último mes, hasta situarse en el 2,1%.

- Al otro lado del charco, en Estados Unidos, se conocerá la encuesta privada de empleo semanal ADP.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta consolidar por encima de los 68 dólares.

- El precio del oro pierde los 4.900 dólares y marca mínimos no vistos desde el 6 de febrero.

- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes tras no poder mantenerse por encima de los 1,19 dólares.

- El bitcoin vuelve a alejarse tímidamente de los 70.000 dólares y pelea por no perder los 68.000 dólares.