Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,6%) se suma a las subidas de Europa y acaba por encima de los 17.900 puntos

Los parqués europeos despiden la sesión de este martes viendo el verde mientras los inversores dudan en Wall Street.
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:16 El empleo privado en EE. UU. acelera según ADP
- 11:04 La confianza inversora en Alemania muestra señales mixtas
- 10:16 Analizamos el comportamiento de las acciones de Redeia
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:02 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,60%. Con este impulso, el selectivo se alza hasta los 17.955,40 puntos. El índice nacional firma su segunda sesión consecutiva en positivo.
- En Europa, los índices de referencia también han visto el verde al término de la sesión. El FTSE 100 ha liderado las ganancias. Los avances han estado entre el 0,54% y el 0,82%
- En Wall Street la sesión continúa en signo mixto y con muchas dudas. El Dow Jones y el S&P 500 se desmarcan por el momento de las pérdidas.
- El lunes no hubo referencia desde la Bolsa de Nueva York por la celebración de la festividad del Presidente, por lo que la semana bursátil comienza con esta sesión.
- Este martes se han publicado los resultados de Enagás. La compañía obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior. La energética termina la sesión de este martes con un avance del 0,94%.
- En cuanto a la agenda macroeconómica, en Alemania se ha publicado el IPC relativo al mes de enero. La inflación en el país europeo repuntó tres décimas el último mes, hasta situarse en el 2,1%.
- Al otro lado del charco, en Estados Unidos, se conocerá la encuesta privada de empleo semanal ADP.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta consolidar por encima de los 68 dólares.
- El precio del oro pierde los 4.900 dólares y marca mínimos no vistos desde el 6 de febrero.
- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes tras no poder mantenerse por encima de los 1,19 dólares.
- El bitcoin vuelve a alejarse tímidamente de los 70.000 dólares y pelea por no perder los 68.000 dólares.
Meliá refinancia 800 millones de euros con un préstamo sindicado liderado por BBVA, CaixaBank y Sabadell
Meliá Hotels International ha formalizado este martes la firma de un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
La operación, enmarcada en la estrategia de fortalecimiento del balance del grupo hotelero, tiene como objetivo principal reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto, optimizando tanto los costes como el calendario de amortizaciones.
La Sociedad ha destinado íntegramente los fondos obtenidos a la amortización anticipada de 19 préstamos bilaterales cuyo valor conjunto ascendía a 820,3 millones de euros al cierre de 2025.
Con este movimiento, Meliá logra simplificar su estructura financiera, aportando una mayor coherencia a su pasivo y eliminando la dispersión de calendarios de vencimiento que caracterizaba a su financiación anterior.
Carrefour logra beneficio operativo de 463 millones en 2025 en España, un 13,5% más, y factura 11.903 millones
El gigante francés de la distribución Carrefour se anotó unos beneficios operativos recurrentes de 463 millones de euros en 2025 en España, lo que supone un aumento del 13,5% gracias a los servicios financieros y minoristas, según ha informado este martes.
Las ventas brutas fueron de 11.903 millones de euros en el mercado español. En términos comparables y excluyendo el efecto de los combustibles, la facturación se elevó un 1,9%, pero en orgánicos la mejora fue del 2,4%.
En este sentido, la compañía gala ha indicado que se registró en España una mejora en cuanto a valor y volumen tanto en el segmento de alimentación como de otro tipo de productos. Carrefour ha asegurado que las inversiones realizadas en 2024 "continuaron brindando sus frutos".
A nivel mundial, los ingresos fueron de 91.484 millones de euros, un 2,8% más en unas métricas comparables que excluyen la gasolina y los efectos de calendario. De manera orgánica, avanzaron tres décimas menos.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El podio de valores más alcistas está compuesto por: Inmobiliaria Colonial (+2,55%), Naturgy (+2,35%) y Merlin Properties (+2,20%).
Las mayores caídas son para: Indra (-2,50%), Acerinox (-1,42%) y ArcelorMittal (-1,05%).
Citigroup lidera avances en el Dow Jones
En el Dow Jones Industriales, Citigroup se dispara un 2,38%, seguido de Apple con un 1,63% y Visa con un 1,43%, ocupando las primeras posiciones de la tabla.
En el lado bajista, Salesforce cae 2,99%, Home Depot retrocede 2,51% y Walmart pierde 2,35%, destacando como los principales valores en rojo de la sesión.
-
Atención que SoftBank vende su participación en Nvidia según la SEC
SoftBank ha disuelto su participación en Nvidia, según un informe presentado a la SEC.
La operación marca un cambio estratégico en la cartera del grupo japonés y elimina su exposición directa al fabricante de chips.
-
Última hora: Warner rechaza oferta de Paramount pero deja puerta abierta
Warner Bros considera insuficiente la propuesta de Paramount, aunque mantiene las negociaciones abiertas hasta el 23 de febrero para recibir su “mejor y última oferta”.
La compañía deja margen para un acuerdo, pero con condiciones más exigentes.
-
El índice de miedo y codicia señala temor en el mercado
El Fear & Greed Index se sitúa en 33 sobre 100, indicando predominio del miedo entre los inversores.
La lectura muestra cautela y aversión al riesgo en los mercados, con compradores más reticentes a asumir posiciones.
-
El euro cae frente al dólar y marca mínimos de la sesión
El euro encadena su segunda jornada consecutiva de descensos frente al dólar, situándose en 1,1813 y perdiendo un 0,32%.
Tras dos sesiones de consolidación, la divisa mantiene una tendencia bajista que presiona a la baja los tipos de cambio en el mercado.
-
Ibex 35 mantiene el tono positivo
El índice de tendencias del empleo en EE. UU. muestra fortaleza
El índice de tendencias del empleo de The Conference Board sube a 105,06 puntos en enero, superando los 104,51 del mes anterior.
La cifra indica que las condiciones del empleo continúan mostrando solidez en el mercado laboral estadounidense.
El oro profundiza caídas tras el diálogo entre EE. UU. e Irán
Los futuros del oro amplían descensos y vuelven a situarse por debajo de los 4.900 dólares por onza tras la conclusión de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
El mercado descuenta una menor tensión geopolítica y acusa además la debilidad de los volúmenes por los festivos en Asia y EE. UU., presionando al metal precioso.
Así abre Wall Street
-
El selectivo español aguanta en verde antes de Wall Street
El Ibex 35 espera la apertura americana en terreno positivo, con una subida del 0,38% y un avance de 68 puntos frente al cierre previo.
El índice recupera los 17.900 puntos mientras la mayoría de los valores cotiza en positivo, a la espera de referencias desde EE. UU.
-
Última hora: Irán y EE. UU. avanzan hacia un entendimiento
El ministro de Exteriores de Irán asegura que se ha alcanzado un entendimiento sobre los principios fundamentales con EE. UU..
El mensaje apunta a un acercamiento inicial entre Teherán y Washington, aunque sin detalles concretos, y llega en un contexto de elevada tensión geopolítica que mantiene en alerta a los mercados.
Así ha reaccionado el precio del petróleo tras conocerse la noticia:
-
El VIX entra en zona de tensión y confirma un mercado volátil
El índice VIX supera con claridad los 20 puntos, un umbral clave que marca un entorno de mayor incertidumbre.
En estos momentos avanza un 8,13% hasta los 22,23 puntos, señalando un aumento notable de la volatilidad y un cambio relevante en el comportamiento del mercado.
-
El Ibex 35 reacciona pero se frena en la resistencia de los 17.900 puntos
El Ibex 35 vuelve a rebotar y choca con la zona clave de los 17.900 puntos, en un contexto de volatilidad creciente, con una subida contenida del 0,24%.
Lidera los avances Naturgy con un alza del 2,89%, seguida de Inmobiliaria Colonial, Redeia y Cellnex, que avanzan ligeramente por encima del 2%.
-
Canadá registra salida de capitales y rebote de las ventas mayoristas
La industria de EE. UU. mantiene tono positivo según el Empire State
El índice manufacturero Empire State se sitúa en 7,10 puntos en febrero, por encima de los 6,40 previstos, aunque por debajo de los 7,70 anteriores.
El dato confirma que la actividad industrial en EE. UU. sigue en expansión, aunque con una ligera pérdida de impulso respecto al mes previo.
El IPC canadiense pierde impulso en enero
La inflación mensual en Canadá se estanca en 0,0%, por debajo del 0,1% previsto y tras el -0,2% previo, mientras que la tasa anual baja a 2,3% frente al 2,4% esperado.
El dato apunta a una moderación gradual de las presiones inflacionistas, reforzando el escenario de cautela para la política monetaria.