Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,6%) se suma a las subidas de Europa y acaba por encima de los 17.900 puntos

Los parqués europeos despiden la sesión de este martes viendo el verde mientras los inversores dudan en Wall Street.

Publicada
LAS CLAVES

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,60%. Con este impulso, el selectivo se alza hasta los 17.955,40 puntos.  El índice nacional firma su segunda sesión consecutiva en positivo.

- En Europa, los índices de referencia también han visto el verde al término de la sesión. El FTSE 100 ha liderado las ganancias. Los avances han estado entre el 0,54% y el 0,82%

- En Wall Street la sesión continúa en signo mixto y con muchas dudas. El Dow Jones y el S&P 500 se desmarcan por el momento de las pérdidas. 

- El lunes no hubo referencia desde la Bolsa de Nueva York por la celebración de la festividad del Presidente, por lo que la semana bursátil comienza con esta sesión.

- Este martes se han publicado los resultados de Enagás. La compañía obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior. La energética termina la sesión de este martes con un avance del 0,94%.

- En cuanto a la agenda macroeconómica, en Alemania se ha publicado el IPC relativo al mes de enero. La inflación en el país europeo repuntó tres décimas el último mes, hasta situarse en el 2,1%.

- Al otro lado del charco, en Estados Unidos, se conocerá la encuesta privada de empleo semanal ADP.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta consolidar por encima de los 68 dólares.

- El precio del oro pierde los 4.900 dólares y marca mínimos no vistos desde el 6 de febrero.

- El euro presenta una ligera pauta de máximos decrecientes tras no poder mantenerse por encima de los 1,19 dólares.

- El bitcoin vuelve a alejarse tímidamente de los 70.000 dólares y pelea por no perder los 68.000 dólares.

  1. Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa

    Meliá refinancia 800 millones de euros con un préstamo sindicado liderado por BBVA, CaixaBank y Sabadell

    Meliá Hotels International ha formalizado este martes la firma de un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.

    La operación, enmarcada en la estrategia de fortalecimiento del balance del grupo hotelero, tiene como objetivo principal reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto, optimizando tanto los costes como el calendario de amortizaciones.

    La Sociedad ha destinado íntegramente los fondos obtenidos a la amortización anticipada de 19 préstamos bilaterales cuyo valor conjunto ascendía a 820,3 millones de euros al cierre de 2025.

    Con este movimiento, Meliá logra simplificar su estructura financiera, aportando una mayor coherencia a su pasivo y eliminando la dispersión de calendarios de vencimiento que caracterizaba a su financiación anterior.

  2. Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa

    Carrefour logra beneficio operativo de 463 millones en 2025 en España, un 13,5% más, y factura 11.903 millones

    El gigante francés de la distribución Carrefour se anotó unos beneficios operativos recurrentes de 463 millones de euros en 2025 en España, lo que supone un aumento del 13,5% gracias a los servicios financieros y minoristas, según ha informado este martes.

    Las ventas brutas fueron de 11.903 millones de euros en el mercado español. En términos comparables y excluyendo el efecto de los combustibles, la facturación se elevó un 1,9%, pero en orgánicos la mejora fue del 2,4%.

    En este sentido, la compañía gala ha indicado que se registró en España una mejora en cuanto a valor y volumen tanto en el segmento de alimentación como de otro tipo de productos. Carrefour ha asegurado que las inversiones realizadas en 2024 "continuaron brindando sus frutos".

    A nivel mundial, los ingresos fueron de 91.484 millones de euros, un 2,8% más en unas métricas comparables que excluyen la gasolina y los efectos de calendario. De manera orgánica, avanzaron tres décimas menos.

  Así cierra el Ibex 35

    Así cierra el Ibex 35

  4. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    Nueva sesión de avances para el Ibex 35, que encadena la segunda jornada consecutiva de subidas tras la última fase correctiva. El índice español se movió entre un mínimo intradía de 17.831 puntos y un máximo de 17.978 puntos.

    La jornada estuvo marcada por una elevada volatilidad, con el sector energético liderando la tabla de valores durante gran parte de la sesión, hasta que por la tarde las inmobiliarias tomaron el relevo.

    A falta de pocos minutos para que el mercado de renta variable europeo cierre sus puertas, el índice español suma un 0,63% en 17.960 puntos.

    El podio de valores más alcistas está compuesto por: Inmobiliaria Colonial (+2,55%), Naturgy (+2,35%) y Merlin Properties (+2,20%).

    Las mayores caídas son para: Indra (-2,50%), Acerinox (-1,42%) y ArcelorMittal (-1,05%). 

  5. Eduardo Bolinches

    Citigroup lidera avances en el Dow Jones

    En el Dow Jones Industriales, Citigroup se dispara un 2,38%, seguido de Apple con un 1,63% y Visa con un 1,43%, ocupando las primeras posiciones de la tabla.

    En el lado bajista, Salesforce cae 2,99%, Home Depot retrocede 2,51% y Walmart pierde 2,35%, destacando como los principales valores en rojo de la sesión.

  6. Eduardo Bolinches

    Atención que SoftBank vende su participación en Nvidia según la SEC

    SoftBank ha disuelto su participación en Nvidia, según un informe presentado a la SEC.

    La operación marca un cambio estratégico en la cartera del grupo japonés y elimina su exposición directa al fabricante de chips.

  7. Eduardo Bolinches

    Última hora: Warner rechaza oferta de Paramount pero deja puerta abierta

    Warner Bros considera insuficiente la propuesta de Paramount, aunque mantiene las negociaciones abiertas hasta el 23 de febrero para recibir su “mejor y última oferta”.

    La compañía deja margen para un acuerdo, pero con condiciones más exigentes.

  8. Eduardo Bolinches

    El índice de miedo y codicia señala temor en el mercado

    El Fear & Greed Index se sitúa en 33 sobre 100, indicando predominio del miedo entre los inversores.

    La lectura muestra cautela y aversión al riesgo en los mercados, con compradores más reticentes a asumir posiciones.

    Índice Fear & Greed

    Índice Fear & Greed

  9. Eduardo Bolinches

    El euro cae frente al dólar y marca mínimos de la sesión

    El euro encadena su segunda jornada consecutiva de descensos frente al dólar, situándose en 1,1813 y perdiendo un 0,32%.

    Tras dos sesiones de consolidación, la divisa mantiene una tendencia bajista que presiona a la baja los tipos de cambio en el mercado.

  10. Eduardo Bolinches

    Ibex 35 mantiene el tono positivo

    El índice español se sostiene por encima de los 17.900 puntos, con predominio de valores en verde en la sesión.

    Solo una decena de compañías cotiza en negativo, confirmando el impulso comprador que domina el mercado tras la apertura americana.

  11. Eduardo Bolinches

    El índice de tendencias del empleo en EE. UU. muestra fortaleza

    El índice de tendencias del empleo de The Conference Board sube a 105,06 puntos en enero, superando los 104,51 del mes anterior.

    La cifra indica que las condiciones del empleo continúan mostrando solidez en el mercado laboral estadounidense.

  12. Eduardo Bolinches

    El oro profundiza caídas tras el diálogo entre EE. UU. e Irán

    Los futuros del oro amplían descensos y vuelven a situarse por debajo de los 4.900 dólares por onza tras la conclusión de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

    El mercado descuenta una menor tensión geopolítica y acusa además la debilidad de los volúmenes por los festivos en Asia y EE. UU., presionando al metal precioso.

  Así abre Wall Street

    Así abre Wall Street

  14. Eduardo Bolinches

    El selectivo español aguanta en verde antes de Wall Street

    El Ibex 35 espera la apertura americana en terreno positivo, con una subida del 0,38% y un avance de 68 puntos frente al cierre previo.

    El índice recupera los 17.900 puntos mientras la mayoría de los valores cotiza en positivo, a la espera de referencias desde EE. UU.

  15. Eduardo Bolinches

    Última hora: Irán y EE. UU. avanzan hacia un entendimiento

    El ministro de Exteriores de Irán asegura que se ha alcanzado un entendimiento sobre los principios fundamentales con EE. UU..

    El mensaje apunta a un acercamiento inicial entre Teherán y Washington, aunque sin detalles concretos, y llega en un contexto de elevada tensión geopolítica que mantiene en alerta a los mercados.

    Así ha reaccionado el precio del petróleo tras conocerse la noticia:

    Evolución del precio del petróleo

    Evolución del precio del petróleo

  16. Eduardo Bolinches

    El VIX entra en zona de tensión y confirma un mercado volátil

    El índice VIX supera con claridad los 20 puntos, un umbral clave que marca un entorno de mayor incertidumbre.

    En estos momentos avanza un 8,13% hasta los 22,23 puntos, señalando un aumento notable de la volatilidad y un cambio relevante en el comportamiento del mercado.

    Evolución del índice VIX

    Evolución del índice VIX Eduardo Bolinches TradingView

  17. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 reacciona pero se frena en la resistencia de los 17.900 puntos

    El Ibex 35 vuelve a rebotar y choca con la zona clave de los 17.900 puntos, en un contexto de volatilidad creciente, con una subida contenida del 0,24%.

    Lidera los avances Naturgy con un alza del 2,89%, seguida de Inmobiliaria Colonial, Redeia y Cellnex, que avanzan ligeramente por encima del 2%.

  18. Eduardo Bolinches

    Canadá registra salida de capitales y rebote de las ventas mayoristas

    La inversión en activos extranjeros en Canadá cae a -5,57 billones frente a los 14,27 billones esperados y los 15,96 billones previos, mostrando un giro brusco en los flujos de capital.

    En paralelo, las ventas mayoristas repuntan un 2,0% mensual en diciembre, superando el -1,8% anterior, aunque ligeramente por debajo de lo previsto, lo que apunta a cierta recuperación del pulso comercial pese al contexto financiero más débil.

  19. Eduardo Bolinches

    La industria de EE. UU. mantiene tono positivo según el Empire State

    El índice manufacturero Empire State se sitúa en 7,10 puntos en febrero, por encima de los 6,40 previstos, aunque por debajo de los 7,70 anteriores.

    El dato confirma que la actividad industrial en EE. UU. sigue en expansión, aunque con una ligera pérdida de impulso respecto al mes previo.

  20. Eduardo Bolinches

    El IPC canadiense pierde impulso en enero

    La inflación mensual en Canadá se estanca en 0,0%, por debajo del 0,1% previsto y tras el -0,2% previo, mientras que la tasa anual baja a 2,3% frente al 2,4% esperado.

    El dato apunta a una moderación gradual de las presiones inflacionistas, reforzando el escenario de cautela para la política monetaria.