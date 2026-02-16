Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de más caídas

Se sugieren órdenes de protección específicas para cada valor, buscando minimizar pérdidas ante retrocesos en sus cotizaciones.

Valores como Inditex, Telefónica, Iberdrola y Aena destacan por su buen desempeño técnico y son recomendados para protegerse de posibles caídas.

El selectivo español encadena cuatro sesiones consecutivas en negativo que le han costado 600 puntos de caída y marcar nuevos mínimos mensuales.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también cayó, aunque pudimos ver cómo el Russell 2000 se desmarcaba al cerrar con ganancias.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: El valor se hace con los 3,66 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,59 euros en base cierres.

3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,55 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,15 euros en base cierres.